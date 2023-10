Nghệ An: Một công an viên bị đâm tử vong

Ngày 11.10, thông tin từ UBND xã Hùng Tiến (H.Nam Đàn, Nghệ An) cho biết cơ quan công an đang điều tra vụ án mạng xảy ra tại xã này. Nạn nhân tử vong là ông Hoàng Thế Thắng (55 tuổi), công an viên, kiêm Phó xóm Yên Quả, xã Hùng Tiến.

Trước đó, khoảng 19 giờ 30 ngày 10.10, trên địa bàn xóm Yên Quả xảy ra vụ mâu thuẫn, cãi vã dẫn đến xô xát, nên người dân đã gọi điện cho ông Thắng.

Sau khi nhận tin báo, ông Thắng đã báo cáo lên cấp trên rồi đến hiện trường để xem xét, hòa giải.

Tại đây, ông Thắng bất ngờ bị ông Nguyễn Đình Trí (52 tuổi, ngụ cùng xóm) dùng dao tấn công từ phía sau, khiến ông Thắng gục xuống. Mặc dù được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân tử vong sau đó do vết thương quá nặng.

Sau khi gây án, ông Trí cố thủ trong nhà và bị công an bắt giữ sau đó.

Vụ công an viên bị đâm tử vong đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.