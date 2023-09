Thái Bình: Bắt nghi phạm đâm trung úy công an tử vong

Ngày 23.9, trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo Phòng Tham mưu Công an tỉnh Thái Bình cho biết đã bắt được nghi phạm dùng dao tấn công khiến trung úy Đỗ Văn Tú tử vong vào đêm 22.9.

Nghi phạm Võ Tiến Mạnh (21 tuổi, trú xã Quang Bình, H.Kiến Xương, Thái Bình), bị bắt khi đang ở nhà người thân tại Ninh Bình. Hiện lực lượng công an đã di lý nghi phạm về trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Bình để tiếp tục tiến hành công tác điều tra vụ đâm trung úy công an tử vong.

Nghi phạm đã uống thuốc ngủ tự tử trước khi ra đầu thú

Theo lời khai ban đầu, tối 22.9, nghi phạm đi thăm người yêu ở TT.An Bài thì bị một nam thanh niên đến truy hỏi. Tưởng đây là người trong khu dân cư đến đánh mình nên Mạnh đã rút dao chém nạn nhân nhiều nhát rồi bỏ chạy về nhà ở xã Quang Bình.

Nghi phạm Mạnh tại cơ quan điều tra CÔNG AN THÁI BÌNH

Sau khi trở về nhà, Mạnh không biết người bị đâm là công an, cũng không rõ người này còn sống hay tử vong sau khi bị chém.



Theo trình bày của bố nghi phạm, sáng nay, Mạnh cùng mẹ sang quê ngoại ở Ninh Bình để ngày mai (24.9) giỗ bà ngoại. Khi biết thông tin nạn nhân bị mình đâm chém là công an và đã tử vong, Mạnh uống thuốc ngủ định tự tử. Mẹ nghi phạm thấy vậy liền gọi điện về báo cho bố nghi phạm biết.

Nghe con trai kể lại toàn bộ sự việc, bố mẹ nghi phạm đã khuyên con trai ra đầu thú và gửi vị trí để công an qua dẫn giải về trụ sở Công an tỉnh Thái Bình.

Hiện cơ quan điều tra đã tịch thu tang vật là chiếc xe Mạnh sử dụng khi di chuyển. Con dao mà nghi phạm dùng để gây án chưa được tìm thấy.

Nạn nhân có gần 10 vết đâm trên cơ thể

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 21 giờ 45 ngày 22.9, người dân ở tổ dân phố số 5, TT.An Bài trình báo cơ quan chức năng có một người lạ mặt với nhiều dấu hiệu nghi vấn phạm tội đang xuất hiện tại địa phương. Sau khi nhận thông tin, trung úy Đỗ Văn Tú (25 tuổi, trú thôn An Phú 2, xã Quỳnh Hải, H.Quỳnh Phụ), cán bộ Công an TT.An Bài, đã đến hiện trường để xác minh sự việc.

Khi trung úy Tú đang đến gần, người này bất ngờ dùng dao thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát vào cơ thể trung úy Tú, gây thương tích nặng.

Lễ khâm niệm, lễ viếng Trung úy Đỗ Văn Tú được tổ chức tại gia đình C.T.V.

Ngay sau khi gây án, hung thủ nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Trung úy Tú được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Phụ Dực (H.Quỳnh Phụ) rồi tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình cấp cứu.

Lực lượng công an sau đó đã chia thành nhiều mũi để vào cuộc, truy bắt "nóng" nghi phạm, đồng thời huy động nhiều đoàn viên, thanh niên hiến máu cứu trung úy Tú. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, trung úy Trung tử vong sau đó.

Kết quả khám nghiệm tử thi bước đầu xác định trên người, mặt, cổ, tay, chân nạn nhân có gần 10 vết đâm, trong đó có 1 vết đâm vào tim, 1 vết đâm vào thân bên trái.

Công an tỉnh Thái Bình đã làm các thủ tục về chính sách cán bộ. Sau khi hoàn tất thủ tục khám nghiệm tử thi, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Được biết, trung úy Tú chưa lập gia đình.

Vụ trung úy công an bị đâm tử vong đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.