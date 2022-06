Nghệ An: Phá đường dây cá độ bóng đá hơn 1.000 tỉ đồng

Ngày 18.6, thông tin từ Công an TP.Vinh (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa phá thành công đường dây cá độ bóng đá, bắt giữ 22 nghi can để điều tra các hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Trong số 22 nghi can bị bắt, có 13 nghi can ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, gồm: Phan Minh Hoàng (47 tuổi, ngụ P.4), Lê Hải Hùng (35 tuổi, ngụ P.7), Nguyễn Phú Gia (41 tuổi), Lê Văn Trực (37 tuổi, ngụ P.9), Đặng Văn Triều (34 tuổi, ngụ P.Thắng Nhất), Lê Văn Tuấn (39 tuổi, ngụ P.10), Nguyễn Văn Tuất (39 tuổi) và Tăng Hồng Thắng (48 tuổi, ngụ P.Thắng Nhất), Nguyễn Văn Minh (39 tuổi, ngụ P.7), Trần Trung Bách (37 tuổi, ngụ P.7), Phan Như Cường (49 tuổi, ngụ P.8), Lê Quang Đạo 38 tuổi, ngụ P.10, TP.Vũng Tàu), Vũ Ngọc Diệp (29 tuổi, ngụ xã Tân Hòa, TX.Phú Mỹ).

Tham gia đường dây này còn có 6 nghi can ngụ tỉnh Nghệ An và 3 nghi can ngụ tỉnh Đồng Nai.

Cơ quan công an thu giữ 2 máy tính bảng, 25 điện thoại di động, phong tỏa 3 tài khoản ngân hàng.





Cầm đầu đường dây đánh bạc này là Phan Minh Hoàng (43 tuổi, ngụ P.4, TP.Vũng Tàu). Hoàng có một tài khoản siêu tổng đại lý cá cược bóng đá qua mạng Internet (gọi là Super Master), có tên đăng nhập và mật khẩu để truy cập vào trang mạng đánh bạc trực tuyến.

Để mở rộng đường dây cá độ bóng đá, Hoàng chia cho Lê Ngọc Minh (32 tuổi, ngụ P.Đông Vĩnh, TP.Vinh, Nghệ An) tài khoản tổng cấp dưới (gọi là tài khoản Master). Hoàng và Minh thỏa thuận, thống nhất với nhau hạn mức của tài khoản là 30.000 điểm, giá 1 điểm tương đương 8.000 đồng, số tiền thắng/thua thanh toán vào chiều thứ hai hàng tuần.

Bước đầu, cơ quan công an xác định các nghi can này tổ chức và thực hiện đánh bạc bằng cá độ bóng đá trên trang bong88.com từ tháng 12.2021 đến ngày 25.5 là hơn 1.000 tỉ đồng.