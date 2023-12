Nghệ An: Phát hiện thêm nhiều công nhân bị bệnh bụi phổi

Ngày 6.12, thông tin từ Sở Y tế Nghệ An cho biết, đoàn điều tra bệnh nghề nghiệp do sở này thành lập đã có kết quả khám bệnh cho các công nhân đã và đang làm việc tại Công ty TNHH Châu Tiến (chuyên chế biến bột đá, đóng tại Khu công nghiệp Nam Cấm, H.Nghi Lộc, Nghệ An).

Công nhân đã và đang làm việc tại Công ty TNHH Châu Tiến được thăm khám để xác định bệnh nghề nghiệp CTV

Đoàn điều tra bệnh nghề nghiệp của Sở Y tế tỉnh Nghệ An thành lập gồm các bác sĩ của Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường (Bộ Y tế), Trung tâm kiểm soát bệnh tật Nghệ An và Bệnh viện phổi Nghệ An trực tiếp thăm khám cho 81 công nhân của Công ty TNHH Châu Tiến.

Kết quả thăm khám lần này đã phát hiện 57 người mắc bệnh bụi phổi silic, trong đó có 19 người bị thể nặng, 25 người thể trung bình và 13 người thể nhẹ. Ngoài ra, có 2 người do phim chụp bị mờ nên chưa xác định được.

Hồ sơ thăm khám đã được chuyển ra Hội đồng của Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường để hội chẩn và kết luận về bệnh nghề nghiệp.

Ngoài 81 công nhân đã được thăm khám, hiện còn hơn 30 người từng làm việc tại Công ty TNHH Châu Tiến chưa được thăm khám. Dự kiến trong tháng 12 này những người còn lại sẽ được thăm khám.

Liên quan đến vụ việc này, Công an tỉnh Nghệ An đã vào cuộc thu thập hồ sơ để điều tra.

Nhà máy chế biến bột đá của Công ty TNHH Châu Tiến K.H

Như Thanh Niên đã thông tin tháng 2.2023, nhiều công nhân làm việc tại Công ty TNHH Châu Tiến được phát hiện bệnh bụi phổi. Thời điểm đó, có 3 công nhân đã tử vong, 5 người đang mắc bệnh rất nặng. Ngay sau khi nhận được báo cáo của UBND H.Nghi Lộc, UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra toàn diện nhà máy của công ty trên.

Cơ quan chức năng sau đó vào cuộc kiểm tra và xác định có 14 người đã và đang làm việc tại Công ty TNHH Châu Tiến mắc các bệnh về phổi, bụi phổi. Đến nay, đã có 6 người tử vong.

Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Nghệ An đã kiểm tra tại nhà máy chế biến bột đá của Công ty TNHH Châu Tiến và phát hiện nhiều sai phạm. UBND tỉnh Nghệ An sau đó đã xử phạt công ty này 116 triệu đồng.