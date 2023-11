Nghệ An: Thêm một công nhân tử vong vì bệnh bụi phổi

Ngày 29.11, thông tin từ UBND xã Nghi Hưng (H.Nghi Lộc, Nghệ An) cho biết ông Hoàng Văn Sơn (47 tuổi, ngụ xã Nghi Hưng) vừa tử vong vào rạng sáng cùng ngày sau một thời gian chống chọi với bệnh bụi phổi.



Công ty TNHH Châu Tiến K.H

Ông Sơn là một trong 14 công nhân mắc bệnh bụi phổi, từng làm việc tại Công ty TNHH Châu Tiến (đóng tại Khu công nghiệp Nam Cấm, H.Nghi Lộc, Nghệ An), chuyên chế biến bột đá và bột bả tường.

Người nhà ông Sơn cho biết ông Sơn làm việc cho Công ty TNHH Châu Tiến từ năm 2019. Đến giữa năm 2022, ông Sơn có triệu chứng khó thở, sức khỏe yếu, đi khám thì được phát hiện mắc bệnh bụi phổi. Ông Sơn được điều trị tại các bệnh viện phổi, tuy nhiên do phổi bị nhiễm bụi quá dày, không thể rửa phổi.

Ông Sơn điều trị tại bệnh viện hồi tháng 5.2023

K.H

Liên quan đến vụ việc này, ngày 8.11, đoàn điều tra bệnh nghề nghiệp do Sở Y tế Nghệ An thành lập đã cùng các bác sĩ Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường (Bộ Y tế), Trung tâm kiểm soát bệnh tật Nghệ An và Bệnh viện phổi Nghệ An thăm khám cho các công nhân của Công ty TNHH Châu Tiến để xác định bệnh nghề nghiệp cho những công nhân này.

Như Thanh Niên đã thông tin, tháng 2 vừa qua, UBND H.Nghi Lộc báo cáo về việc phát hiện 8 công nhân trú trên địa bàn huyện này từng làm việc tại Công ty TNHH Châu Tiến bị mắc bệnh bụi phổi, trong đó có 3 người đã tử vong, 5 người còn lại đang mắc bệnh rất nặng. Cơ quan chức năng sau đó kiểm tra, xác định có tổng cộng 14 công nhân đã và đang làm việc tại công ty này mắc các bệnh về phổi.



Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Nghệ An kiểm tra công ty này, phát hiện nhiều sai phạm. Tháng 9.2023, UBND tỉnh Nghệ An đã xử phạt công ty này hơn 110 triệu đồng.

Công ty TNHH Châu Tiến có 34 lao động, trong đó có 28 người lao động trực tiếp, chuyên sản xuất bột đá và bột bả tường.