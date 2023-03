Nghệ An: Suýt bị lừa mất 1 tỉ đồng vì tin lời nghi can lừa đảo

Ngày 7.3, thông tin từ Công an H.Diễn Châu (Nghệ An) cho biết này vừa trao trả 1 tỉ đồng cho một người dân ở xã Diễn Yên (H.Diễn Châu) bị kẻ xấu lừa đảo chiếm đoạt.

Lực lượng công an và ngân hàng trao trả tiền cho vợ chồng bà H. C.T.V.

Trước đó, ngày 3.3, bà L.T.H. (53 tuổi, ngụ xã Diễn Yên) nhận được cuộc điện thoại từ một người tự xưng là Đội trưởng Đội điều tra phòng chống tội phạm kinh tế của Công an tỉnh Nghệ An. Người này thông báo bà H. có số tiền lớn gửi tại ngân hàng bị rò rỉ thông tin, nếu không kịp thời bảo mật sẽ bị mất số tiền trên.

Người này đề nghị bà H. cung cấp thông tin cá nhân, đồng thời chuyển số tiền 1 tỉ đồng vào số tài khoản 1088751xxx mang tên Đỗ Văn Quỳnh tại một ngân hàng khác để được "bảo mật".

Không mảy may nghi ngờ, bà H. ngay sau đó đến phòng giao dịch ngân hàng mà bà đang gửi tiền làm thủ tục rút sổ tiết kiệm 1 tỉ đồng và chuyển số tiền nói trên qua số tài khoản đã được cung cấp.

Sau khi chuyển tiền xong, bà H.liên lạc với "đội trưởng đội điều tra" nói trên để thông báo đã chuyển tiền nhưng điện thoại không liên lạc được. Nghi ngờ bị lừa nên bà H. trình báo với cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an xã Diễn Yên phối hợp Công an H.Diễn Châu nhanh chóng vào cuộc xác minh. Lực lượng công an lập tức đề nghị phòng giao dịch của ngân hàng bà H. đã gửi và chuyển tiền đình chỉ giao dịch chuyển tiền nói trên. Rất may, số tiền trên đã được ngân hàng kịp thời phong tỏa để trả lại cho nạn nhân.