Nghệ An: Tạm dừng sáp nhập xã 'Đôi Hậu'

Ngày 25.5, ông Trần Viết Hưng, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An, cho biết UBND tỉnh Nghệ An đã đồng ý với đề xuất của sở này tạm dừng việc sáp nhập hai xã Quỳnh Hậu và Quỳnh Đôi (H.Quỳnh Lưu, Nghệ An) trong giai đoạn 2023 - 2025, do chưa thống nhất được tên gọi sau sáp nhập.

Quỳnh Đôi là địa danh nổi tiếng về học hành và khoa bảng ở Nghệ An

Theo kế hoạch, H.Quỳnh lưu sẽ có 17 xã sáp nhập thành 8 đơn vị hành chính mới. Ngày 22.5, HĐND H.Quỳnh Lưu tổ chức kỳ họp để thông qua nghị quyết tán thành chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

Tại kỳ họp này, các đại biểu đã biểu quyết thông qua nghị quyết tán thành chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn H.Quỳnh Lưu giai đoạn 2023 - 2025 với tỷ lệ tán thành 100%.

Tuy nhiên, do còn vướng mắc về tên xã sau sáp nhập nên H.Quỳnh Lưu đã tổ chức lấy ý kiến cử tri của 15/17 xã sáp nhập, riêng 2 xã Quỳnh Đôi và Quỳnh Hậu chưa thực hiện được việc lấy ý kiến của người dân.

Tại phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh Nghệ An ngày 24.5, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh đã báo cáo UBND tỉnh đề xuất chưa tiến hành sáp nhập xã này trong giai đoạn 2023 - 2025 vì chưa thống nhất được tên gọi của xã.

Ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, đã tán thành đề xuất này của Sở Nội vụ.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 9.4, UBND H.Quỳnh Lưu có tờ trình gửi Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An về tên xã sau sáp nhập. Theo đó, hai xã Quỳnh Đôi và Quỳnh Hậu sau sáp nhập sẽ thành xã Đôi Hậu.

Ngay sau đó, tên gọi xã Đôi Hậu đã gây tranh cãi gay gắt, nhiều người bày tỏ tiếc nuối khi tên xã Quỳnh Đôi, địa danh nổi tiếng về học hành và khoa bảng bị xóa sổ.

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu H.Quỳnh Lưu làm lại tờ trình. Sau khi lấy ý kiến lãnh đạo các xã Quỳnh Đôi và Quỳnh Hậu, hai xã này thống nhất đổi thành tên xã Quỳnh An.

UBND H.Quỳnh Lưu đã làm lại tờ trình đổi tên xã như ý kiến của hai xã. Tuy nhiên, phương án này vẫn chưa được duyệt vì chưa thông qua bước thăm dò ý kiến người dân.