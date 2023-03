Nghe anh nói đi hát bị tính tiền đắt, em chém chủ quán nhập viện

Chiều 24.3, Viện KSND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can đối với Ngô Hùng Trường (30 tuổi, trú tại P.An Đông, TP.Huế) về hành vi "giết người". Trường là bị can trong vụ án chém chủ quán karaoke nhập viện hồi tháng 10.2022.



Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đọc lệnh bắt Ngô Hùng Trường N.X

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 13 giờ ngày 2.10.2022, Ngô Hồng Sơn (anh trai Trường, 35 tuổi, trú tại P.An Đông, TP.Huế) cùng nhóm bạn gồm L.V.C (30 tuổi), H.N.T (34 tuổi) và L.V.Q (38 tuổi) đến hát karaoke tại quán Thủy Hoàng của anh Lê Hoàng (32 tuổi, trú tại xã Thủy Thanh, TX.Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế).

Đến 20 giờ cùng ngày, Sơn cùng C. xuống quầy lễ tân tính tiền. Sau khi thấy giá tiền, Sơn chê đắt, cho rằng anh Hoàng (chủ quán) tính tiền sai nên to tiếng qua lại. Sau đó, Sơn bỏ về nhà và mua 1 lít xăng rồi quay lại quán karaoke đổ ra nền nhà dọa đốt, vì nhiều người can ngăn nên không thành.

Không dừng lại ở đó, Sơn tiếp tục quay về nhà rồi gọi điện cho em ruột là Ngô Hùng Trường để tìm chủ quán giải quyết. Nhận tin từ anh trai, Trường mang theo 1 cây rựa, 1 con dao và cùng 2 thanh niên khác đi xe mô tô đến quán karaoke tìm anh Hoàng.

Lúc này, thấy anh Hoàng đang đứng ở quầy lễ tân, Sơn và Trường chạy vào chém anh Hoàng. Hậu quả, anh Hoàng bị Trường dùng dao chém 2 nhát, trong đó có 1 nhát ở vùng đỉnh trán bên phải gây chấn động não, sau đó được chuyển đến bệnh viện điều trị với tỷ lệ tổn thương cơ thể 7%.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế xác định, hành vi của Ngô Hùng Trường đã phạm vào tội "giết người". Lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm của những người liên quan trong vụ án.