Thừa Thiên - Huế: Bắt 4 nguyên lãnh đạo Công ty 878 vì tham ô 34 tỉ

Ngày 25.2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 bị can nguyên là lãnh đạo Công ty 878 (trụ sở 31 Lý Đạo Hành, P.Phú Bài, TX.Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế, thuộc Tổng Công ty công trình đường sắt) vì liên quan đến vụ án tham ô tài sản.

Lực lượng chức năng đọc lệnh bắt đối với bị can Lê Hữu Tiến (áo trắng), nguyên Giám đốc Công ty cổ phần cơ khí và xây dựng công trình 878 CÔNG AN CUNG CẤP

Các bị can bị bắt gồm: Lê Hữu Tiến (64 tuổi), nguyên Giám đốc; Trần Việt Hùng (54 tuổi) nguyên Phó giám đốc; Trương Văn Huy (53 tuổi, cả 3 cùng trú tại P.Phú Bài, TX.Hương Thủy) nguyên Trưởng phòng vật tư thiết bị và Lê Văn Tuấn (47 tuổi, trú H.Phong Điền, Thừa Thiên - Huế), nguyên Kế toán trưởng Công ty 878.

Theo hồ sơ vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế xác định, trong khoảng thời gian từ năm 2016 - 2018, "bộ sậu" này đã có hành vi lập khống hồ sơ, hợp thức chứng từ kế toán để rút hơn 34 tỉ đồng của Công ty 878.

Lực lượng chức năng thực hiện khám xét nhà các bị can CÔNG AN CUNG CẤP

Sau quá trình điều tra, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 4 bị can, nguyên là lãnh đạo Công ty 878 để điều tra mở rộng vụ án tham ô tài sản.