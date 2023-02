Thừa Thiên-Huế: Tìm người phụ trách sau khi lãnh đạo trung tâm đăng kiểm bị bắt

Chiều 19.2, thông tin từ Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, Sở GTVT tỉnh này đang tổ chức thăm dò, lấy ý kiến, bỏ phiếu tín nhiệm để bổ nhiệm một Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 75.01S (Thừa Thiên - Huế).



Chiều 16.2, lực lượng chức năng khám xét, bắt tạm giam 3 lãnh đạo Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 75.01S (Thừa Thiên - Huế)

LÊ HOÀI NHÂN

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 75.01S (Thừa Thiên - Huế) trực thuộc Sở GTVT, vì vậy việc bổ nhiệm một phó giám đốc mới phụ trách thuộc thẩm quyền của Sở GTVT.

Lãnh đạo Sở Nội vụ thông tin thêm, theo báo cáo mới nhất của Sở GTVT, quy trình bổ nhiệm Phó giám đốc phụ trách trung tâm này dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 20.2, để kịp thời đưa các cơ sở của trung tâm hoạt động trở lại.

Như trước đó Thanh Niên đã đưa tin, chiều 16.2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 lãnh đạo Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 75.01S (Thừa Thiên - Huế), để làm rõ về hành vi "nhận hối lộ". Các bị can bị bắt: ông Hữu Long (59 tuổi, Giám đốc) và 2 Phó giám đốc là Trần Hưng Huy (56 tuổi), Dương Phúc Thiện (41 tuổi).

Giám đốc và 2 Phó giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 75.01S (Thừa Thiên - Huế) tại thời điểm bị bắt

MINH THẮNG

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế xác định, các ông Long, Huy, Thiện đã có hành vi nhận tiền của nhiều chủ phương tiện xe cơ giới để hợp thức hóa hồ sơ cải tạo ô tô và giấy phép chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.