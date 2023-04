Nghe bạn than nghèo, liền rủ bạn đột nhập nhà dân trộm tiền, vàng

Chiều 7.4, Cơ quan CSĐT Công an H.Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Hồng Mai (48 tuổi, ở H.Duy Xuyên, Quảng Nam) và Mai Thị Hà Diễm Chi (46 tuổi, ở TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.



Theo kết quả điều tra, ngày 29.3, Công an H.Thăng Bình nhận tin báo ông Đ.V.Q (ở H.Thăng Bình), bị kẻ gian lén vào nhà lúc vắng người, trộm 3 lượng vàng 9999 và 15 triệu đồng.

Nguyễn Thị Hồng Mai và Mai Thị Hà Diễm Chi C.X

Vào cuộc xác minh, điều tra, ngày 30.3 lực lượng Công an H.Thăng Bình phát hiện, tạm giữ Nguyễn Thị Hồng Mai khi người này đang ở khu vực gần Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức (đóng tại TX.Điện Bàn, Quảng Nam). Đồng thời công an tiếp cận, khống chế Mai Thị Hà Diễm Chi khi người này đang lưu trú trong nhà nghỉ gần bệnh viện.

Cả hai thừa nhận hành vi trộm cắp của mình, khai nhận, ngày 28.3, Chi đến thăm con của Mai đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức. Lúc này, nghe Mai than hoàn cảnh gia đình khó khăn, Chi bèn rủ bạn đi trộm cắp tài sản để kiếm tiền tiêu xài.

Số vàng Chi và Mai trộm cắp tại nhà ông Q. C.X

Sáng 29.3, cả hai đi xe máy, phát hiện nhà ông Q. vắng người, Chi đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản, Mai đứng ngoài cảnh giới.

Sau khi trộm vàng và tiền, cả hai mang đi bán được hơn 66 triệu đồng. Chi chia cho Mai 26 triệu đồng, còn lại giữ phần mình.

Quá trình điều tra mở rộng, Công an H.Thăng Bình phối hợp công an các địa phương của tỉnh Bình Định như: TP.Quy Nhơn, H.Phù Cát, H.Vân Canh và TX.An Nhơn, xác định 2 bị can đã thực hiện 7 vụ trộm cắp tài sản khác với tổng số tài sản trộm cắp ước tính khoảng 57 chỉ vàng các loại và khoảng 90 triệu đồng, 3 điện thoại di động, 3 đồng hồ.