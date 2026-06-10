Nghe bạn trẻ chia sẻ cách tiết kiệm chi tiêu khi chi phí sinh hoạt tăng

Cắt giảm chi tiêu từ những khoản nhỏ

Chi phí sinh hoạt tăng, nhiều bạn trẻ lựa chọn cắt giảm các khoản chi không thật sự cần thiết để cân đối tài chính. Bùi Thị Hà Uyên, sinh viên Trường ĐH Khoa học Sức khỏe (ĐH Quốc gia TP.HCM), cho biết khoản đầu tiên Uyên cắt giảm sẽ là tiền ăn, sau đó đến các chi phí điện, nước và sinh hoạt hằng ngày. Theo nữ sinh, dù là những khoản nhỏ như tiền xe buýt hay các chi phí lặt vặt cũng tạo thành gánh nặng mỗi tháng đối với sinh viên nếu không biết cách cân đối.

Để tiết kiệm điện nước hợp lý, Uyên hạn chế sử dụng máy lạnh, tắt các thiết bị điện không cần thiết khi ra khỏi phòng. "Nhiều bạn có thói quen ra ngoài nhưng vẫn để điện trong phòng cho đỡ tối khi về, nhưng em nghĩ điều đó không cần thiết và lãng phí", Uyên nói. Ngoài ra, Uyên chia sẻ việc gom quần áo giặt một lần hoặc sử dụng nước tiết kiệm hơn trong sinh hoạt sẽ giúp giảm đáng kể chi phí mỗi tháng.

Nguyễn Định Huy, sinh viên Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM), cho biết Huy cắt giảm tiền ăn sáng và ăn vặt. Theo Huy, nhiều sinh viên đã quen với việc ăn trưa sớm thay cho bữa sáng nên việc này không ảnh hưởng quá nhiều đến sức khỏe. Ngoài ra, để tiết kiệm điện trong mùa nóng, nam sinh còn tận dụng thời gian tập gym vào buổi trưa để tránh sử dụng máy lạnh ở nhà quá nhiều. "Vừa tập luyện, vừa tắm rửa và sử dụng máy lạnh ở phòng gym cũng giúp tiết kiệm điện hơn", Huy nói.

Trong khi đó, Đoàn Thanh Thảo, sinh viên Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM), lựa chọn thay đổi phương thức di chuyển để tiết kiệm. Dù có xe máy riêng, Thảo thường đi xe đến bãi gửi rồi tiếp tục di chuyển bằng metro đến trường và các nơi khác vì chi phí rẻ hơn khoảng hai đến ba lần so với đi xe cá nhân thông thường.

"Khi cần cắt giảm chi tiêu, em ưu tiên hạn chế các khoản ăn vặt, trà sữa vì đây là những khoản dễ phát sinh nhưng không quá cần thiết", Thảo nói và cho biết đối với việc tiết kiệm điện trong mùa nắng nóng, em sử dụng điều hòa ở mức phù hợp và bật chế độ tiết kiệm điện để giảm hóa đơn sinh hoạt.

Chi phí sinh hoạt tăng: Ưu tiên nhu cầu thiết yếu

Nguyễn Duy Khánh, sinh viên Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, cho hay bản thân cắt giảm trước tiên những khoản phục vụ giải trí cá nhân như mua sắm hay đi chơi để chi cho nhu cầu thiết yếu. Theo Khánh, các chi phí liên quan đến học tập, ăn uống và sinh hoạt cơ bản vẫn cần được duy trì để không ảnh hưởng đến việc học.

Một số người chọn cắt giảm chi phí khác để ưu tiên nhu cầu thiết yếu ẢNH: MAI CÁT

Còn Trương Tấn Minh, sinh viên Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, cho biết gia đình mình đã chuyển sang sử dụng xe điện nên tiết kiệm được một khoản đáng kể tiền xăng. Minh cũng ưu tiên cắt giảm các khoản vui chơi, giải trí đầu tiên để dành ngân sách cho những sinh hoạt thiết yếu. "Em hạn chế mua sắm, xem phim hay gặp gỡ bạn bè lại, dùng tiền đó cho học tập và chi cho sinh hoạt phí hàng ngày", Minh nói.

Ở góc độ người đi làm, Lê Diệu Hương (23 tuổi, ngụ P.Thủ Đức, TP.HCM) lại chọn cách lập kế hoạch chi tiêu rõ ràng cho từng tháng. Theo Hương, mỗi khoản chi đều cần được điều chỉnh giảm xuống một chút để phù hợp với tình hình tài chính. Chẳng hạn, Hương giảm ngân sách mua sắm hoặc duy trì chi phí ăn uống ở mức khoảng 3 triệu đồng mỗi tháng. "Nhưng không quá kham khổ, những nhu cầu như ăn ở, đi lại vẫn được đảm bảo, Hương nói và cho rằng, việc cân đối theo từng khoản giúp mức chi tiêu trở nên hợp lý hơn và hạn chế áp lực tiền bạc.