Nghề dệt chỉ xơ dừa 'giữ chân' phụ nữ miền Tây thế nào?

Dọc bờ sông Thơm thuộc xã Mỏ Cày, tỉnh Vĩnh Long (trước đây là xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre), làng nghề dệt chỉ xơ dừa hơn 40 năm tuổi vẫn đỏ lửa. Từ những mẻ xơ dừa thô, nguồn chỉ xơ dừa được tạo ra để cung cấp cho nhiều cơ sở thủ công mỹ nghệ trong và ngoài tỉnh, đồng thời duy trì sinh kế cho hàng ngàn lao động địa phương.

Nhờ nghề dệt chỉ xơ dừa, nhiều phụ nữ ở khu vực chợ dừa sông Thơm có việc làm ổn định, không phải rời quê làm công nhân ẢNH: DUY TÂN

Tháng 4 nắng nóng gay gắt, người thợ ở làng nghề công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp An Thạnh vẫn miệt mài bên những mẻ xơ dừa. Các công đoạn không quá phức tạp nhưng đòi hỏi sức bền, sự kiên nhẫn.

Những người phụ nữ làm chỉ xơ dừa ẢNH: DUY TÂN

Trong sân phơi bên cạnh xưởng, bà Đoàn Thị Hồng (44 tuổi), người có hơn 10 năm làm nghề, thoăn thoắt đảo từng đống xơ dừa. Bà cho biết: "Nếu nắng tốt, phơi một ngày là khô, còn trời râm hay mưa thì lâu khô lắm. Công việc không nặng nhọc nhưng phải đứng ngoài nắng suốt ngày. Tiền công tính theo sản lượng, trung bình mỗi ngày tôi kiếm được 200.000 - 250.000 đồng".

Vỏ dừa sau khi dập sẽ cho ra xơ, sau đó đem phơi khô ẢNH: DUY TÂN

Gắn bó với nghề từ thời con gái, nay đã có 2 con, chị Trần Thị Tý (30 tuổi) vẫn bám trụ bên dàn máy quay chỉ. Bởi với chị, "làm riết rồi quen, không làm nghề này cũng không biết làm nghề gì khác".

Công đoạn làm chỉ xơ dừa tuy không quá phức tạp nhưng người lao động phải đứng liên tục dưới nắng để phơi xơ dừa hoặc chịu đựng bụi bặm khi đưa xơ dừa vào máy quay ẢNH: DUY TÂN

Chồng chị Tý làm khuân vác ở chợ dừa, thu nhập của hai vợ chồng cộng lại hơn 500.000 đồng/ngày, đủ trang trải sinh hoạt gia đình và lo cho con đi học. Thế nhưng, nỗi lo ảnh hưởng sức khỏe từ bụi dừa vẫn canh cánh. "Mỗi lần quay chỉ, mụn dừa bay tứ tung. Đeo khẩu trang thì bí hơi, còn không đeo thì bụi vào mũi", chị Tý chia sẻ.

Với nghề dệt chỉ xơ dừa, nhiều phụ nữ ở khu vực chợ dừa sông Thơm có thu nhập 200.000 - 250.000 đồng mỗi ngày ẢNH: DUY TÂN

Không chỉ người trẻ, nhiều lao động trung niên cũng bám nghề vì gần nhà và có thể chủ động thời gian. Chị Lê Thị Thủy (40 tuổi, ngụ xã Nhuận Phú Tân, Vĩnh Long) cho biết, mỗi ngày chị làm từ 6 giờ đến 16 giờ, thu nhập khoảng 250.000 đồng. "Làm chỉ xơ dừa công ít hơn lột dừa nhưng đỡ phải đi xa. Chúng tôi nhận làm theo sản phẩm, cuối ngày đếm số lượng rồi tính tiền. Thu nhập không cao nhưng ổn định", chị Thùy bộc bạch.

Cánh đàn ông phụ trách công việc khuân vác nặng nhọc ẢNH: DUY TÂN

Buổi trưa, các chị em phụ nữ công nhân ăn bữa cơm vội trong xưởng, rồi tựa lưng trên những bao tải chỉ xơ dừa nghỉ ngơi một chút để lấy sức tiếp.