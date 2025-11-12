Nghệ nhân cắm hoa Kenzo Thiện và những khu vườn 'mở ra' từ trí tưởng tượng

Nghệ nhân cắm hoa Kenzo Thiện bén duyên với hoa từ những năm đầu của thập niên 1990, khi ông, theo sự khuyến khích của người thân, tham gia cuộc thi cắm hoa ở một khách sạn của TP.HCM. Và con đường đó tiếp tục trải dài cho đến hiện tại.

Cảm hứng đến từ linh cảm của người họa sĩ Ảnh: NVCC

Tuổi trẻ rong ruổi khắp châu Âu

Thời trẻ, ông Kenzo Thiện đã có mối quan hệ rộng rãi. Vài năm sau khi Việt Nam bắt đầu công cuộc đổi mới, ông bắt đầu những chuyến đi rong ruổi khắp châu Âu.

Nghệ nhân cắm hoa đứng trước một tác phẩm do ông thực hiện ảnh: nvcc

Ông cho hay lúc đó mình là thành viên người Việt Nam duy nhất của một nhóm nghệ nhân chuyên về trang trí hoa ở châu Âu và nhờ đó ông có cơ hội đi khắp châu lục. Nghệ nhân cắm hoa người Việt từng là một trong những người làm thảm hoa ở quảng trường trung tâm Grand-Place ở thủ đô Brussels (Bỉ) vào năm 1994.

Là sự kiện được tổ chức hai năm một lần, thảm hoa có diện tích 70 m x 24 m và mỗi năm có chủ đề khác nhau. Năm 1994 khi ông Kenzo Thiện tham gia, thảm hoa Grand-Place được thực hiện theo chủ đề mừng 50 năm giải phóng Brussels.

Nghệ nhân tự tay sáng tạo và một mình thực hiện tác phẩm ảnh: nvcc

Suốt nhiều năm ở châu Âu, ông đi và làm việc ở nhiều nước, từ Anh, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, CH Czech đến Luxembourg và Monaco. Kenzo Thiện kể lại những kỷ niệm lui tới các cung điện của hoàng gia, trang trí hoa cho những sự kiện của hoàng tộc.

Sản phẩm độc nhất vô nhị

Khi được hỏi bí quyết đằng sau những tác phẩm độc đáo, Kenzo Thiện trả lời: "Vào thời điểm trao đổi với đối tác, bằng cách nào đó trong đầu tôi ngay lập tức hiện lên bức tranh về tác phẩm sắp thực hiện. Và tôi chỉ việc hiện thực hóa hình ảnh đó".

Các tác phẩm của nghệ nhân cắm hoa Kenzo Thiện chủ yếu theo phong cách Garden xen lẫn cổ điển Ảnh: NVCC

Nghệ nhân cắm hoa kể lại thời còn đi học, ông may mắn nhận được sự hướng dẫn của các giảng viên mỹ thuật danh tiếng thời đó. Một trong những người thầy mà ông không bao giờ quên là bà Nguyễn Thị Tâm, nguyên giảng viên Trường cao đẳng Mỹ thuật Gia Định Sài Gòn, Trường đại học Mỹ thuật TP.HCM. Bà Tâm từng là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Họa sĩ nữ Hội Mỹ thuật TP.HCM, Phó chủ tịch Hội Nữ họa sĩ quốc tế, và từng nhận được huy chương, bằng khen vì sự nghiệp giáo dục, mỹ thuật. Bà cũng có những tác phẩm được trưng bày ở Bảo tàng Vatican cũng như nhiều nơi khác trên thế giới.

Cảm hứng đến từ linh cảm của người họa sĩ Ảnh: NVCC

Ông Kenzo Thiện cho hay bản thân rất thích vẽ tranh phong cảnh bằng màu nước và có cảm nhận đặc biệt đối với màu sắc. Vì thế, đối với ông, tác phẩm hoa chính là sự "chuyển thể" những bức họa mà ông hình dung thông qua linh cảm và kết nối cảm xúc thành hiện thực.

Nghệ nhân tự tay chăm chút cho từng chiếc lá, từng cành hoa Ảnh: NVCC

Sau thời gian làm việc, rong chơi ở châu Âu, năm 2006 ông quay về Việt Nam và bắt đầu xây dựng sự nghiệp ở quê hương. Ông từng tham gia dự án trang trí đường hoa Nguyễn Huệ dịp tết Kỷ Sửu (2009), đường hoa Hà Nội, các sự kiện cao cấp... Nghệ nhân là người tạo nên tác phẩm vườn hoa diện tích 100m2 tại sự kiện của ca sĩ Hồng Nhung trước đây.

Một tác phẩm trang trí của ông Kenzo Thiện Ảnh: NVCC

Chia sẻ với Báo Thanh Niên, ông cho biết phong cách trang trí hoa của mình chủ yếu theo hơi hướm Garden xen lẫn vài nét cổ điển. Dù hoàn toàn hài lòng với những tác phẩm của mình, ông cũng có chút tiếc nuối vì bản thân chỉ có thể tái dựng lại khoảng 80-90% bức tranh về vườn hoa theo hình ảnh gợi lên trong đầu. Ông khẳng định mỗi dự án đều tạo nên những tác phẩm độc nhất vô nhị, không hề có sự trùng lặp.

Những tác phẩm của nghệ nhân được đánh giá có có sức hút khó cưỡng Ảnh: NVCC

Về kế hoạch tương lai, nghệ nhân cắm hoa hy vọng sẽ có cơ hội sáng tạo thêm những tác phẩm mới mẻ, độc đáo và quy mô lớn khác như ông từng chia sẻ: "Tôi chỉ mới sử dụng khoảng 10% ý tưởng mà thôi".