Nghệ nhân Khmer đưa cây tre ra thế giới: Dạy nghề cho phạm nhân, tạo nhiều việc làm
Video Đời sống

Nghệ nhân Khmer đưa cây tre ra thế giới: Dạy nghề cho phạm nhân, tạo nhiều việc làm

Duy Tân
Duy Tân
10/08/2025 17:30 GMT+7

Trước nguy cơ mai một, bà Trương Thị Bạch Thủy (41 tuổi, ngụ xã Thuận Hòa, TP.Cần Thơ) đã ‘thắp lửa’ hồi sinh làng nghề trăm năm, đưa mây tre đan quê nghèo vươn ra thế giới.

Nghệ nhân Khmer đưa cây tre ra thế giới: Dạy nghề cho phạm nhân, tạo nhiều việc làm

Sinh ra trong gia đình có truyền thống làm nghề đan lát, từ năm 13 tuổi, bà Trương Thị Bạch Thủy (ngụ xã Thuận Hòa, TP.Cần Thơ - trước đây là xã Phú Tân, H.Châu Thành, Sóc Trăng) đã gắn bó với cây tre. Sau giờ học, bà cần mẫn đan từng chiếc rổ tre mang ra chợ bán kiếm tiền đóng học phí. Tình yêu với nghề lớn dần theo năm tháng, tròn 17 tuổi, bà mạnh dạn mở cơ sở sản xuất các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ tre trúc.

Nhiều năm sau, cơ duyên đưa bà Thủy trở lại quê nội ở xã Thuận Hòa. Chứng kiến làng nghề truyền thống dần chìm vào quên lãng do không cạnh tranh nổi thị trường hiện đại, bà quyết định "hồi sinh" làng nghề. Năm 2023, bà Thủy thành lập Hợp tác xã (HTX) mây tre đan Thủy Tuyết gồm 32 xã viên. Với khu nhà xưởng rộng hơn 3.000 m2, bà cùng cộng sự vừa giữ gìn nghề truyền thống, vừa nâng tầm giá trị cây tre Việt Nam.

Nghệ nhân Khmer đưa cây tre ra thế giới: Dạy nghề cho phạm nhân, tạo nhiều việc làm

Các sản phẩm mây tre đan của HTX không còn giới hạn trong vai trò đồ gia dụng hay lưu niệm đơn thuần, mà vươn tới các khách sạn, nhà hàng cao cấp và xuất khẩu sang Mỹ, Thụy Sĩ, Thái Lan, Campuchia… Hiện nay, HTX sở hữu hơn 700 mẫu sản phẩm đồ sinh hoạt, trang trí, du lịch và quà tặng.

Bên cạnh đan lát, bà Thủy còn thực hiện các công trình kiến trúc từ cây tre với mong muốn sử dụng vật liệu tự nhiên, hướng đến cuộc sống xanh. Đến nay, vợ chồng bà đã thực hiện nhiều công trình kiến trúc bằng tre tại các tỉnh thành trong nước.

Người phụ nữ Khmer cây tre Đan lát sản phẩm thủ công nghề đan lát cần thơ
