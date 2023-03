Nghe nhanh 6h: Đề xuất hàng loạt thay đổi về CCCD | Cảnh báo chiêu trò ghép hình để lừa tiền

Chương trình Nghe nhanh 6h được phát lúc 6 giờ sáng hằng ngày tại mục Podcast trên Thanh Niên Online và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Những thông tin chính sẽ có trong Nghe nhanh 6h ngày 10.3 của Podcast Thanh Niên:

Bộ Công an đề xuất hàng loạt điểm mới về CCCD gắn chip

Thêm nhiều lãnh đạo, nhân viên 2 trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội bị bắt

Công an TP.HCM cảnh báo chiêu dùng công nghệ cắt hình ảnh, gọi video để lừa đảo

Nạn phá rừng ở Gia Lai: Nhiều cây rừng bị đốn hạ trái phép ở Sơ Pai

Bắt khẩn cấp người cha tạo hiện trường giả vụ con gái bị bắt cóc

Nhiều người 'bỏ rơi' cầu thang bộ ở TP.HCM, chọn cách mạo hiểm để sang đường

Cảnh chen lấn hỗn loạn tại lễ đưa tang Nghệ sĩ Vũ Linh

Everything Everywhere All at Once được dự đoán đoạt giải cao nhất tại Lễ trao giải Oscar 2023

Tình báo Mỹ dự đoán gì về tính toán hạt nhân của Triều Tiên?

Giới khoa học tạo ra chuột con từ 2 con chuột đực

Chương trình Nghe nhanh 6h được phát vào lúc 6 giờ sáng hằng ngày ở mục Podcast tại địa chỉ thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.