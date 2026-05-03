Nghe quang gánh tái hiện ký ức Sài Gòn bằng nghệ thuật thực cảnh
Video Giải trí

Bảo Khôi
03/05/2026 08:00 GMT+7

Lấy hình tượng quang gánh làm trung tâm, 'Gánh Show' đưa khán giả đi qua những lớp ký ức, nhịp sống và tâm tình của mảnh đất Sài thành bằng ngôn ngữ nghệ thuật thực cảnh kết hợp âm nhạc, vũ đạo hấp dẫn.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật Gánh show, thuộc dự án nghệ thuật đa phương tiện của ê-kíp Chuyện Sài Gòn, vừa diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM trong dịp lễ 30.4 - 1.5. Chọn hình tượng quang gánh làm trung tâm, chương trình để vũ đạo và âm thanh mở ra đời sống, ký ức và tâm tình của vùng đất Sài Gòn trong mắt khán giả.

Giữa không gian kiến trúc trăm năm của Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, Gánh show tạo nên một trải nghiệm nghệ thuật thực cảnh giàu cảm xúc, nơi khán giả không chỉ quan sát mà còn được hòa vào nhịp thở của buổi diễn. Những lớp lang trình diễn đưa người xem đi qua một Sài Gòn vừa quen thuộc vừa mới mẻ: có nắng, có mưa, có nhịp mưu sinh, có sự tảo tần, có ký ức đô thị và cả niềm vui đoàn viên.

Điểm đáng chú ý của chương trình là cách kết hợp giữa chất liệu văn hóa truyền thống và ngôn ngữ nghệ thuật đương đại. Âm nhạc, vũ đạo, đạo cụ và không gian di sản được đặt trong sự đối thoại với nhau, tạo nên một lát cắt Sài Gòn sinh động mà không cần nhiều lời giải thích. Đặc biệt, phần tương tác bằng tiếng gõ nhịp phách khiến ranh giới giữa nghệ sĩ và công chúng được kéo gần hơn, biến người xem thành một phần của câu chuyện.

Thông qua đôi quang gánh gần gũi, Gánh show gửi gắm thông điệp về văn hóa Việt từ những chất liệu bản địa, đời thường. Không đi tìm những biểu tượng quá cao siêu, chương trình chạm đến người xem bằng những hình ảnh thân thuộc nhưng giàu sức gợi, từ đó làm nổi bật vẻ đẹp của ký ức, sự cân bằng và tâm tình con người mảnh đất này.

