Vân Sơn: Tôi khổ với Quang Minh lẫn Hồng Đào

Quang Minh mong Vân Sơn về Việt Nam nhiều hơn

Sau hơn 20 năm, Vân Sơn trở lại màn ảnh rộng trong bộ phim Đại tiệc trăng máu 8. Trong tác phẩm này, Vân Sơn có những phân đoạn tung hứng nhịp nhàng, dí dỏm cùng với Quang Minh, gợi lại ký ức về thời đỉnh cao của cả hai trên sân khấu hải ngoại.

Vân Sơn và Quang Minh tung hứng ăn ý trong phim Đại tiệc trăng máu 8 Ảnh: FBNV

Trong cuộc trò chuyện với Báo Thanh Niên, Quang Minh dành sự trân quý cho đồng nghiệp thân thiết - người đã từng giúp đỡ anh trong những ngày tháng gian khó nơi đất khách quê người. Bên cạnh đó, mỗi khi gặp vướng mắc trong cuộc sống, nam nghệ sĩ sinh năm 1959 thường tìm đến Vân Sơn như một điểm tựa để giãi bày tâm sự. Bên cạnh đó, Vân Sơn cũng tiết lộ mình khổ tâm với Quang Minh lẫn Hồng Đào bởi phải thường xuyên giải quyết vấn đề của cả hai.

Bên cạnh đó, Quang Minh từng lo lắng khi Vân Sơn quyết định tái xuất. Vì vai Tâm Ok không chỉ đòi hỏi thể lực bền bỉ mà còn cần chiều sâu tâm lý phức tạp. Chứng kiến đồng nghiệp miệt mài chạy dưới nắng suốt nhiều giờ trên phim trường, Quang Minh cảm thấy vừa tự hào vừa nể phục Vân Sơn. Từ đó, nam diễn viên Ngôi nhà bươm bướm hy vọng người bạn tri kỷ này của mình sẽ thường xuyên trở về Việt Nam để tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật và gặp gỡ khán giả.

Trong những năm 1990, Vân Sơn - Bảo Liêm và Quang Minh - Hồng Đào là những cặp bài trùng được yêu mến trên sân khấu hải ngoại. Bốn nghệ sĩ thường xuyên hợp tác với nhau trong những tiểu phẩm hài như Hàng độc, Hai lá thư, Căn bệnh thế kỷ, Thằng bạn tốt...