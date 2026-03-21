Nghệ sĩ Quang Minh: Tôi buồn vì con trai bị nói nặng lời
Nghệ sĩ Quang Minh: Tôi buồn vì con trai bị nói nặng lời

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
21/03/2026 08:00 GMT+7

Công khai quý tử với bạn gái trẻ tuổi, Quang Minh vấp phải ý kiến trái chiều. Đặc biệt, những bình luận tiêu cực nhắm vào bé Dustin khiến nam nghệ sĩ không khỏi chạnh lòng. Chính vì vậy suốt thời gian qua, anh chủ động hạn chế xuất hiện trước truyền thông, chọn cách lùi lại để bảo vệ sự bình yên cho tổ ấm của mình.

Quang Minh trở lại màn ảnh rộng

Sau hơn một năm vắng bóng, nghệ sĩ Quang Minh chính thức trở lại màn ảnh rộng với hai dự án Đại tiệc trăng máu 8 Trùm Sò. Đây đều là những vai diễn được nam nghệ sĩ 67 tuổi cân nhắc kỹ lưỡng trước khi nhận lời, bởi anh mong muốn mang đến hình ảnh mới mẻ, khác biệt so với những gì khán giả từng quen thuộc. Sự trở lại lần này không chỉ đánh dấu bước tái xuất sau thời gian dài im ắng, mà còn cho thấy tinh thần làm nghề nghiêm túc, không ngừng đổi mới của một nghệ sĩ gạo cội.

Nghệ sĩ Quang Minh: Tôi buồn vì con trai bị nói nặng lời - Ảnh 1.

Quang Minh chăm chỉ tập thể thao để tăng cường sức khỏe

Ảnh: FBNV

Ở ngưỡng tuổi U.70, Quang Minh vẫn giữ được niềm đam mê mãnh liệt với nghệ thuật. Anh cho biết bản thân luôn duy trì lối sống lành mạnh, chăm chỉ tập thể dục và ăn uống điều độ để đảm bảo sức khỏe phục vụ công việc. Với nam diễn viên Qua bển làm chi, được tiếp tục đứng trên sân khấu, hóa thân vào các nhân vật và cống hiến cho khán giả đã là một niềm hạnh phúc lớn. Ở thời điểm hiện tại, anh không còn đặt nặng áp lực về cơm áo gạo tiền, mà chỉ mong được bình yên làm nghề và nhận lại tình cảm yêu mến từ công chúng.

Dẫu vậy, thời gian qua, Quang Minh trải qua không ít muộn phiền khi trở thành tâm điểm của những tranh luận trên mạng xã hội, sau khi công khai bạn gái Tăng Khánh Chi và con trai. Đặc biệt, những bình luận tiêu cực hướng về gia đình khiến nam nghệ sĩ không khỏi chạnh lòng. Ở hiện tại, điều anh mong mỏi là khán giả có cái nhìn cởi mở hơn về những lựa chọn cá nhân, đồng thời hạn chế những lời công kích để gia đình nhỏ của anh có thể giữ được sự bình yên.

Nghệ sĩ Quang Minh: Tôi buồn vì con trai bị nói nặng lời

Tin liên quan

Nghệ sĩ Quang Minh: Nhìn Tấn Beo, tôi lo cho chính mình

Nghệ sĩ Quang Minh: Nhìn Tấn Beo, tôi lo cho chính mình

Dù lịch trình bận rộn, nghệ sĩ Quang Minh duy trì tập thể thao mỗi ngày để rèn luyện sức khỏe. Khi nhìn những đồng nghiệp ở độ tuổi của mình ngã bệnh, Quang Minh vẫn cảm thấy lo sợ.

