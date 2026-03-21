Nghệ sĩ Quang Minh: Tôi buồn vì con trai bị nói nặng lời

Quang Minh trở lại màn ảnh rộng

Sau hơn một năm vắng bóng, nghệ sĩ Quang Minh chính thức trở lại màn ảnh rộng với hai dự án Đại tiệc trăng máu 8 và Trùm Sò. Đây đều là những vai diễn được nam nghệ sĩ 67 tuổi cân nhắc kỹ lưỡng trước khi nhận lời, bởi anh mong muốn mang đến hình ảnh mới mẻ, khác biệt so với những gì khán giả từng quen thuộc. Sự trở lại lần này không chỉ đánh dấu bước tái xuất sau thời gian dài im ắng, mà còn cho thấy tinh thần làm nghề nghiêm túc, không ngừng đổi mới của một nghệ sĩ gạo cội.

Quang Minh chăm chỉ tập thể thao để tăng cường sức khỏe Ảnh: FBNV

Ở ngưỡng tuổi U.70, Quang Minh vẫn giữ được niềm đam mê mãnh liệt với nghệ thuật. Anh cho biết bản thân luôn duy trì lối sống lành mạnh, chăm chỉ tập thể dục và ăn uống điều độ để đảm bảo sức khỏe phục vụ công việc. Với nam diễn viên Qua bển làm chi, được tiếp tục đứng trên sân khấu, hóa thân vào các nhân vật và cống hiến cho khán giả đã là một niềm hạnh phúc lớn. Ở thời điểm hiện tại, anh không còn đặt nặng áp lực về cơm áo gạo tiền, mà chỉ mong được bình yên làm nghề và nhận lại tình cảm yêu mến từ công chúng.

Dẫu vậy, thời gian qua, Quang Minh trải qua không ít muộn phiền khi trở thành tâm điểm của những tranh luận trên mạng xã hội, sau khi công khai bạn gái Tăng Khánh Chi và con trai. Đặc biệt, những bình luận tiêu cực hướng về gia đình khiến nam nghệ sĩ không khỏi chạnh lòng. Ở hiện tại, điều anh mong mỏi là khán giả có cái nhìn cởi mở hơn về những lựa chọn cá nhân, đồng thời hạn chế những lời công kích để gia đình nhỏ của anh có thể giữ được sự bình yên.