Nghệ sĩ Bạch Vân - vợ NSND Tạ Minh Tâm qua đời

Chia sẻ với chúng tôi, chị Bạch Dương - con gái của nghệ sĩ Bạch Vân xác nhận thông tin bà qua đời ở tuổi 64. Trước đó, nữ nghệ sĩ được biết đến là diễn viên kịch nói nổi tiếng, đồng thời là vợ của NSND Tạ Minh Tâm.

Nói về sự ra đi của nghệ sĩ Bạch Vân, chị Bạch Dương bày tỏ trên mạng xã hội: "Mẹ đã sống một cuộc đời rất tuyệt vời. Bây giờ mẹ hãy mỉm cười đi về với Phật, không còn đau đớn nữa. Mẹ con mình sẽ gặp lại sau. Con cám ơn mẹ rất nhiều".

Chân dung nghệ sĩ Bạch Vân Ảnh: FBNV

Trên trang cá nhân, NSND Tạ Minh Tâm cũng đăng tải bài viết thông báo về sự ra đi của nghệ sĩ Bạch Vân. Kèm theo đó, ông bộc bạch: “Người yêu, người bạn đời tảo tần thủy chung của tôi”.

Dưới phần bình luận, nhiều bạn bè, đồng nghiệp như NSND Việt Anh, NSND Trịnh Kim Chi, diễn viên Quyền Linh, NSND Thanh Lam, ca sĩ Võ Hạ Trâm… gửi lời chia buồn đến giọng ca sinh năm 1960 trước biến cố mất người thân.

Nghệ sĩ Bạch Vân sinh năm 1962, nguyên quán Bến Tre (Vĩnh Long mới). Bà qua đời hôm 4.7, linh cữu được quàn tại phường Tân Thuận (TP.HCM). Theo cáo phó, lễ nhập quan của nữ diễn viên kịch nói được tổ chức vào ngày 5.7, lễ động quan được tổ chức vào ngày 9.7. Linh cữu của bà được an táng tại quê nhà (phường Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long).

NSND Tạ Minh Tâm nói về nghệ sĩ Bạch Vân

Nghệ sĩ Bạch Vân tên thật là Nguyễn Thị Bạch Vân, tốt nghiệp Trường cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM (nay là Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM). NSND Tạ Minh Tâm cho biết ông từng sợ không lấy được vợ vì bà là người xinh đẹp, tài năng. Cả hai quen nhau từ khi còn là sinh viên, trải qua nhiều thăng trầm cùng nhau.

Từng là diễn viên kịch nói xinh đẹp, nhưng sau đó, nghệ sĩ Bạch Vân quyết định lui về làm hậu phương để chăm sóc gia đình, giúp chồng phát triển sự nghiệp. Theo giọng ca 6X, đó là sự lựa chọn của người bạn đời trước hoàn cảnh gia đình. Trong một chương trình, NSND Tạ Minh Tâm từng nói: “Sự nghiệp biểu diễn của vợ tôi là một nỗi niềm, và đó là sự hi sinh rất lớn để tôi có được ngày hôm nay".