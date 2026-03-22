Nghệ sĩ bày tỏ quan điểm về nạn giết mổ lậu chó, mèo

Hôm 20.3, Báo Thanh Niên đăng tải bài viết Rùng mình lò giết mổ lậu chó, mèo phản ánh tình trạng hàng loạt lò giết mổ lậu vẫn còn hoạt động trong các khu dân cư. Qua điều tra, nhóm PV ghi nhận các cơ sở mổ không đảm bảo điều kiện vệ sinh, chó mèo bị nhốt, giết mổ và sơ chế ngay trên nền đất bẩn thỉu, nước thải, lông và nội tạng đổ ra môi trường; nhiều nơi hoạt động giữa đường hoặc trong nhà dân, cung cấp thịt cho các quán nhậu mà không qua kiểm dịch. Số lượng chó, mèo bị xử lý mỗi ngày lên tới hàng chục và thậm chí hàng trăm ký, gây lo ngại về an toàn thực phẩm, môi trường và phúc lợi động vật.

Loạt bài nhanh chóng thu hút sự quan tâm và tạo nên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Nhiều người nổi tiếng, các nhà hoạt động phúc lợi động vật cho đến công chúng đồng loạt lên án vấn đề này. Những thông tin được đăng tải cũng đặt ra nhiều cuộc bàn luận về tính nhân văn và pháp lý xoay quanh vấn đề giết mổ và kinh doanh chó, mèo.

Hạnh Thúy: Chó, mèo không phải là thực phẩm

Nghệ sĩ Hạnh Thúy cho rằng chó, mèo từ lâu đã được xem là thú cưng, được con người trao gửi tình cảm và đảm nhận nhiều vai trò trong đời sống tinh thần. Vì vậy, nữ diễn viên không ủng hộ việc giết mổ chó, mèo làm thực phẩm. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ cũng nhìn nhận việc ăn thịt chó, mèo là một thói quen, thậm chí là tập quán ẩm thực đã tồn tại lâu năm của một bộ phận người dân.

Nữ diễn viên chia sẻ từ các bài điều tra trên Báo Thanh Niên không chỉ nằm ở khía cạnh nhân văn mà còn là vấn đề liên quan đến pháp luật và vệ sinh an toàn thực phẩm. Dù vậy, Hạnh Thúy nhìn nhận rất khó cấm hẳn việc tiêu thụ thịt chó, mèo bởi nguyên nhân cốt lõi vẫn nằm ở nhu cầu tiêu dùng. "Có người ăn thì mới có người bán, từ đó mới có những lò giết mổ như vậy. Vậy nên nếu muốn ngăn chặn thì cần phải thay đổi hành vi và thói quen của người tiêu dùng trước tiên. Khi nguồn cầu giảm, nguồn cung tự khắc sẽ giảm. Với bản thân, tôi luôn nói không với việc tiêu thụ thịt chó, mèo", diễn viên Tro tàn rực rỡ bày tỏ quan điểm.

Về mặt chế tài, nữ nghệ sĩ nhìn nhận đây là vấn đề phức tạp. Theo Hạnh Thúy, pháp luật hiện hành vẫn còn nhiều khoảng trống pháp lý, chưa có quy định cụ thể cấm giết mổ và kinh doanh thịt chó, mèo. Cô cho rằng điểm sai hiện nay của nhiều cơ sở giết mổ chủ yếu nằm ở việc kinh doanh sản phẩm không rõ nguồn gốc, không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và vệ sinh môi trường... Còn xét riêng hành vi giết mổ và kinh doanh thịt chó, mèo làm thực phẩm, pháp luật chưa có quy định cấm cụ thể, nên rất khó xử lý ở góc độ này.

Vì vậy, nữ nghệ sĩ cho rằng nếu muốn chấm dứt hoạt động của các lò giết mổ chó, mèo, trước hết cần xuất phát từ nhận thức của người dân. Theo cô, công tác tuyên truyền cần được thực hiện thường xuyên, liên tục. Những người yêu động vật hoặc phản đối hành vi này cần lên tiếng, đấu tranh và kêu gọi để tạo sự thay đổi trong quan điểm cộng đồng.

Xa hơn, Hạnh Thúy bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng có thể nghiên cứu, xem xét ban hành quy định pháp luật liên quan đến chó, mèo, nhìn nhận chúng là những sinh vật có sự gắn bó tình cảm, phụ thuộc vào con người, thay vì chỉ xem như một loại thực phẩm thông thường. "Nếu có thể luật hóa quan điểm đó thì mới tạo được tác động mạnh và rõ ràng hơn. Còn nếu chỉ dừng ở kêu gọi thay đổi thói quen thì sẽ khó đạt kết quả triệt để", nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Trác Thúy Miêu: Mừng khi Chính phủ đã có những bước đi đầu tiên

Là một nhà hoạt động cho phúc lợi động vật suốt nhiều năm qua, nhà báo - MC Trác Thúy Miêu chia sẻ thực trạng giết mổ, tiêu thụ thịt chó mèo vẫn chưa chấm dứt dù đã được xã hội lên án nhiều năm do nhiều yếu tố, trong đó nổi bật là yếu tố tập quán, thị trường (có người mua - còn người bán). "Bất kỳ điều gì liên quan đến tập quán, thói quen rất khó thay đổi, mất rất nhiều thời gian để phá vỡ, chưa kể nếu thói quen đó vẫn mang lại nguồn lợi tài chính cho một số cá nhân thì việc tấn công nó lại càng khó hơn. Chúng ta phải 'tấn công' nguồn tài chính, nguồn tiêu thụ, nguồn pháp lý, cho đến nguồn giáo dục, kêu gọi và tuyên truyền - quá trình sẽ mất nhiều chục năm mới thấm được. Đây là một 'cuộc chiến' dài hơi", cô chia sẻ.

Trác Thúy Miêu cũng bày tỏ sự vui mừng, khâm phục khi tổ chức bảo vệ động vật Four Paws đã làm được điều mà trước đây nhiều tổ chức đã thất bại: thuyết phục chính phủ nhìn đến vấn đề giết mổ động vật một cách nghiêm túc, qua việc tiếp cận vấn đề ở góc độ sức khỏe cộng đồng, an ninh xã hội, hình ảnh của quốc gia trên trường quốc tế… "Từ đó, chúng ta bắt đầu thấy được những hành động kiên quyết từ phía chính phủ, từ phía công an địa phương. Đây là một trong những chuyển biến đẹp đẽ của đất nước mà gần đây tôi mãn nguyện và tôi nghĩ chúng ta có thể tin vào một Việt Nam nhân đạo, có luật về vấn đề này và được tôn trọng trên trường quốc tế", nữ MC nhấn mạnh.

Trước ý kiến rằng cần có những quy định, chế tài để ngăn chặn tình trạng giết mổ chó mèo trái phép, Trác Thúy Miêu chia sẻ cô "mở cờ trong bụng" khi năm qua đã chứng kiến những tín hiệu tích cực, những bước đi đầu tiên của các cấp lãnh đạo về vấn đề này. Cô tiếp tục: "Tôi không kêu gọi cộng đồng, xã hội... yêu thương động vật mà chúng ta hãy bắt đầu từ việc bảo vệ cho người Việt Nam được sống trong một môi trường an toàn và văn minh. Tôi tin chắc một điều là các cấp lãnh đạo và Chính phủ đang nhìn nhận vấn đề phúc lợi động vật với góc nhìn phúc lợi xã hội, vì sức khỏe, an ninh xã hội. Và chắc chắn rằng những biện pháp của năm 2025 sẽ dẫn đến những bước tiếp theo. Tôi tin rằng sự thay đổi chưa dừng lại ở đây nhưng riêng tôi cũng hiểu rằng mọi thứ cần đi từng bước chậm vì chúng ta cũng đang 'công phá' phải một pháo đài đang mang lại nguồn lợi cho một số cá thể và đang là thói quen ăn uống của một số người khác. Tóm lại, tôi tin chắc chắn sẽ có những bước đi mang tính pháp lý nhưng chậm, chắc và quan trọng nhất là bền".

Nhà hoạt động này cũng bộc bạch: "Đôi khi tôi không dám kêu gọi cộng đồng yêu thương động vật, tôi chỉ xin họ yêu thương lẫn nhau, khi mà chúng ta còn chứng kiến cảnh người ta căm phẫn đến mức giết một tên trộm; một tên trộm có thể hung hãn đến mức chích điện luôn cả một con vật lẫn người chủ của nó, khi mà sau một bữa nhậu người thân, bạn bè của mình có thể chết vì ngộ độc thực phẩm từ những con vật bị chuốc bả, khi một đứa trẻ bị cướp mất một người bạn...".

Trác Thúy Miêu nhắn gửi thông điệp: "Chúng ta không nói những câu chuyện lớn lao, mỗi người chỉ cần hành động bằng việc quay ngược về sự hồn nhiên, tử tế, vô hại khi mình còn là đứa trẻ cùng với trí tuệ của một người lớn, với hiểu biết của những người có ăn, có học trong một thế giới văn minh thì mọi thứ xung quanh sẽ tốt hơn rất nhiều".