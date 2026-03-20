Rùng mình lò giết mổ lậu chó, mèo

Thời gian qua, TP.HCM triển khai nhiều giải pháp kiểm soát giết mổ, phòng chống dịch bệnh động vật và đảm bảo an toàn thực phẩm. Trong đó, hoạt động giết mổ chó, mèo trái phép được xác định là một trong những vấn đề phức tạp, cần siết chặt quản lý. Qua điều tra của Báo Thanh Niên cho thấy hàng loạt lò giết mổ lậu vẫn còn hoạt động trong các khu dân cư.

G IẾT MỔ CHÓ GIỮA ĐƯỜNG

Sau thời gian dài đeo bám, ghi nhận tình trạng mua bán thịt chó, mèo tại khu chợ tự phát trên đường Phan Văn Hùm (P.Trung Mỹ Tây) và ngay chân cầu Dừa 1 (P.Hiệp Thành), đầu tháng 3.2026, nhóm PV Báo Thanh Niên theo dấu các đầu nậu và hầu hết đều dẫn về một khu dân cư đông đúc trên đường Trung Mỹ Tây 12 (P.Trung Mỹ Tây).

Hàng chục xác chó nằm la liệt bên trong lò giết mổ trái phép của bà N.T.T ở đường Trung Mỹ Tây 12 Ảnh: T.N

Quá trình điều tra cho thấy tại đây tồn tại nhiều lò giết mổ chó, mèo trái phép với quy mô hàng chục con mỗi ngày. Những xe máy chở chó, mèo liên tục ra vào khu vực cả ngày lẫn đêm, cung cấp số lượng lớn cho các lò mổ. Điều khá bất ngờ là cảnh giết mổ diễn ra ngay giữa đường.

Khuya 4.3 đến rạng sáng 5.3, khi khu dân cư đang chìm trong giấc ngủ thì lò mổ của ông N.S.T (56 tuổi) vẫn bật đèn sáng, những tiếng chó kêu thảm thiết vang lên rồi đột ngột tắt lịm. Khoảng 4 giờ 30 phút, 5 con chó đã bị làm sạch lông, da trắng bệch lần lượt bị kéo ra giữa lòng đường để châm lửa thui. Ngọn lửa bùng lên đỏ rực cả góc phố trong 10 phút, trước khi những xác chó tiếp tục bị kéo vào bên trong.

Cách đó không xa, một lò mổ khác âm thầm hoạt động sau cánh cửa khép kín. Đến sáng, số chó này được vận chuyển đi bán tại một số quán nhậu trên địa bàn thành phố.

Lò giết mổ chó, mèo của bà N.T.T có quy mô hàng trăm kg mỗi ngày, hoạt động suốt nhiều năm trong khu dân cư ở P.Trung Mỹ Tây Ảnh: T.N

L Ò MỔ "KHỦNG" GIỮA KHU DÂN CƯ

Chiều 6.3, PV Báo Thanh Niên tiếp tục ghi nhận nhiều xe chở chó, mèo đưa "hàng" vào khu dân cư trên đường Trung Mỹ Tây 12. Điểm đến là lò giết mổ quy mô lớn của bà N.T.T (54 tuổi).

Lúc 16 giờ cùng ngày, lò mổ này đóng cửa kín mít, bên trong phát ra tiếng khè của máy khò gas cùng tiếng máy đánh lông. Hơi nóng cùng mùi khét, mùi hôi tanh bốc ra nồng nặc. Bên trong, toàn bộ khoảng sân chừng 20 m² trở thành nơi giết mổ. Trên nền gạch ẩm ướt, xác 19 con chó, mèo nằm la liệt khắp nơi. Ở góc tường, những nồi nước sôi nghi ngút khói, chuẩn bị để nhúng xác động vật.

Cách đó không xa, nhiều con chó bị mổ bụng, nội tạng và phế phẩm chất thành từng đống lớn cạnh miệng cống xả thải. Khung cảnh nhếch nhác, máu và nước thải loang lổ trên nền nhà, mùi hôi bốc lên. Lò mổ này còn được trang bị nhiều bình gas đấu nối máy khò, máy đánh lông công suất lớn cùng các tủ cấp đông để bảo quản thịt sau khi sơ chế.

Lò mổ đốt lửa thui 5 con chó giữa khu dân cư, xung quanh là nhiều xe ô tô Ảnh: T.N

Giữa khung cảnh đó, bà T. cùng một người đàn ông liên tục thực hiện các công đoạn giết mổ. Xác động vật được lật, khò, cạo lông rồi mổ bụng ngay trên nền gạch ẩm nước; chất thải, phế phẩm và máu xả thẳng xuống hệ thống thoát nước.

Khi lò mổ đang hoạt động, 2 chiếc xe chạy đến giao thêm 5 con chó và một bao tải mèo. Bà T. cho hay cơ sở đã hoạt động nhiều năm và chuyên bỏ mối thịt chó, mèo cho nhiều quán nhậu ở quận 12, Gò Vấp (cũ) và một số khu vực vùng ven.

Qua quá trình điều tra, chúng tôi phát hiện người phụ nữ này còn điều hành một lò giết mổ chó, mèo khác tại xã Hóc Môn. Cơ sở nằm trong khu đất rộng khoảng 500 m² trên đường song hành QL22, tứ bề quây tôn kín mít. Theo ghi nhận, mỗi ngày lò mổ này giết khoảng 30 con chó, mèo. Quá trình giết mổ diễn ra hoàn toàn không có quy định về vệ sinh hay kiểm soát thú y. Chất thải được thải trực tiếp ra môi trường.

Cảnh bẩn thỉu bên trong các lò giết mổ chó, mèo Ảnh: T.N

N HIỀU LÒ GIẾT MỔ LẬU TẠI NHÀ DÂN

Không chỉ tại khu vực nói trên, nhiều điểm giết mổ khác cũng tồn tại trong khu dân cư. Tại căn nhà nằm ngay giao lộ Bình Long - Kênh 19 Tháng 5 (P.Bình Hưng Hòa), phía trước bày bán vài lồng mèo cảnh như một lớp "bình phong". Phía sau là khu vực giết mổ rộng khoảng 100 m² dựng tạm bằng mái tôn. Bên trong, hàng chục con mèo và nhiều con chó nặng trên 10 kg bị nhốt trong các lồng sắt hoen gỉ, xếp chồng lên nhau. Một số con vẫn còn đeo vòng cổ, nhiều con nằm yếu ớt.

Bên trong một lò giết mổ chó, mèo ở P.Long Bình Ảnh: T.N

Khu giết mổ đặt la liệt bình gas, máy khò, nồi nước sôi, máy vặt lông và các dụng cụ mổ. Lông động vật, nội tạng và rác thải vứt chung trong các xô chậu nhựa. Nền gạch lúc nào cũng ẩm ướt, vách và mái tôn đen ngòm vì khói thui và chất thải lò mổ, không gian luôn nồng nặc mùi hôi. Nước thải và phế phẩm từ quá trình giết mổ xả trực tiếp xuống nền, không thoát được, đọng lại đen kịt, bốc mùi.

Tại đây, ống kính PV ghi nhận người phụ nữ giết mổ con chó nặng khoảng 10 kg. Toàn bộ công đoạn nhốt, giết mổ và sơ chế diễn ra trong cùng một không gian trên nền nhà bẩn thỉu. Người này cho biết đã làm nghề giết mổ chó, mèo nhiều năm, cơ sở chủ yếu bán cho khách quen hoặc cung cấp cho các quán nhậu.

Các xe chở chó, mèo liên tục cung cấp “nguồn hàng” cho các lò mổ ở đường Trung Mỹ Tây 12 Ảnh: T.N

Lò giết mổ ở giao lộ Bình Long - Kênh 19 Tháng 5 (P.Bình Hưng Hòa) nhốt nhiều con mèo, trong đó có con đeo vòng cổ Ảnh: T.N

Còn tại căn nhà phố trên đường Đỗ Thế Diên (P.Long Bình), người đàn ông tên Đ. cùng vợ điều hành lò giết mổ chó mèo ngay trong sân nhà. Nước thải, máu, lông và nội tạng xả thẳng xuống cống thoát nước. Khoảng 11 giờ ngày 1.3, PV chứng kiến ông Đ. kéo 2 con chó lông xù ra khỏi lồng sắt, giết mổ và đưa vào 3 tủ cấp đông lớn đặt trong nhà. Thời điểm này, cơ sở của ông Đ. chứa khoảng 20 con chó đã cạo lông, thui da. Theo lời ông này, mỗi ngày giết mổ khoảng trăm kg chó.

Nội tạng chó, mèo bị vứt ở cống thoát nước thải Ảnh: T.N

Cảnh giết mổ chó ngay giữa đường Trung Mỹ Tây 12 Ảnh: T.N

Cận cảnh bên trong lò giết mổ ở P.Bình Hưng Hòa Ảnh: T.N

Cách đó khoảng 300 m, một căn nhà khác trên đường Phan Đạt Đức cũng là điểm giết mổ chó, mèo. Tại đây, chó, mèo bị nhốt trong các lồng sắt đặt ngay trong nhà. Chủ cơ sở tên T. thường đi thu gom "hàng" vào buổi sáng và giết mổ vào đầu giờ chiều, trước khi giao cho quán nhậu. Nước, chất thải từ quá trình giết mổ được xả trực tiếp xuống hệ thống thoát nước sinh hoạt.

Theo những người làm nghề này, lò của họ đã hoạt động từ nhiều năm, thịt chó mèo sau giết mổ được cung cấp cho nhiều quán tại TP.HCM. Nhiều lò giết mổ lậu vẫn âm thầm hoạt động ngay giữa khu dân cư, mỗi ngày đưa ra thị trường hàng trăm kg thịt không qua kiểm soát. Trước thực trạng này, PV Thanh Niên đã cung cấp toàn bộ hình ảnh, thông tin cho Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM để phối hợp kiểm tra, xử lý. (còn tiếp)