Làng giết mổ chó lớn nhất Hà Nội: Nhiều người bỏ nghề

Nhiều người bỏ nghề giết mổ chó

Nhắc đến giết mổ thịt chó, nhiều người dân thủ đô nghĩ ngay đến làng Cao Hạ, nơi được coi là “thủ phủ” giết mổ chó lớn nhất Hà Nội.

Con đường làng vào thôn Cao Hạ ẢNH: ĐÌNH HUY

Anh Nguyễn Văn H. (người dân thôn Cao Hạ) cho biết, anh không biết nghề giết mổ chó ở làng bắt đầu từ năm nào, chỉ biết rằng khi sinh ra đã có. Nghe lời kể từ những cụ cao niên trong làng, nghề này có từ trăm năm trước, thời kỳ hoàng kim, trong làng có tới vài chục lò mổ, tiêu thụ vài tấn thịt chó mỗi ngày.

Theo anh H., rạng sáng là thời điểm các lò mổ hoạt động các công việc như giết, mổ, thui chó bằng rơm, mùi khét đặc trưng bốc khắp cả làng. Sáng sớm, tiếng xe đi lại, tiếng nói của những lái buôn khiến con đường vào làng trở nên nhộn nhịp.

"Mỗi ngày có hàng trăm người dân trong làng và người dân các vùng lân cận tới đây mua buôn thịt chó. Đặc biệt vào dịp cuối năm hay ngày lễ, rất đông người dân từ nơi khác đến mua hàng", anh H. nói.

Theo anh H., nghề mổ chó giúp đời sống nhiều hộ trong làng “thay da đổi thịt”, có của ăn của để. Tuy nhiên, hiện nay do xã hội phát triển, nhiều người dân không ăn thịt chó nên sức tiêu thụ giảm dần khiến nhiều hộ bỏ nghề. Một số gia đình sau khi ổn định về kinh tế từ nghề thì đã chuyển sang công việc khác. Một số hộ còn quay về làm nghề làm bún - nghề truyền thống cả làng.

"Trong làng chỉ còn một số lò giết mổ với số lượng lớn, các hộ dân khác sẽ đến lấy hàng đem ra các chợ, nhà hàng khắp Hà Nội và tỉnh lân cận", anh H. nói tiếp.

Một hộ giết mổ chó nhỏ lẻ tại Cao Hạ ẢNH: ĐÌNH HUY

Tiết lộ về việc nhiều gia đình chuyển nghề, anh H. cho rằng, đây là một nghề vất vả, nguy hiểm và đặc biệt là phải giết mổ, sát sinh.

Tuy nhiên, anh H. cho rằng yếu tố quyết định nhất chính là sự thay đổi trong tư duy của thế hệ trẻ hiện nay. Những người trẻ coi chó, mèo là bạn, là loài vật thân thiết của con người nên họ không ăn thịt chó. Việc này khiến nhu cầu ít đi, nghề giết mổ chó không có lợi nhuận nên đành chuyển sang nghề khác.

Một số lò mổ vẫn hoạt động với công suất lớn

Theo ghi nhận của Thanh Niên, những ngày cận tết Nguyên đán 2026, con đường dẫn vào thôn Cao Hạ không còn mang dáng dấp của một “thủ phủ” giết mổ từng làm nên tên tuổi suốt nhiều thập niên.

Một lò mổ hoạt động trên địa bàn thôn Cao Hạ ẢNH: ĐÌNH HUY

Trong vai một người có nhu cầu buôn thịt chó, phóng viên phải lần tìm từng ngõ nhỏ mới phát hiện vài cơ sở giết mổ còn hoạt động. Không bảng hiệu, không biển quảng cáo, mọi thứ diễn ra âm thầm, kín kẽ.

Khi chúng tôi có mặt, một số hộ đã kết thúc việc giết mổ, số khác đang sơ chế. Tại một lò mổ lớn nằm trên con đường vào thôn, nền nhà còn ướt nước rửa, mùi khét từ đống rơm thui chó vẫn luẩn quẩn trong không khí. Những dấu vết của một đêm dài chưa kịp phai.

Chủ lò mổ cho biết, gia đình đã gắn bó với nghề giết mổ chó hàng chục năm nay. Theo người này, giá thịt chó sống hiện khoảng 185.000 đồng/kg, thịt chín khoảng 200.000 đồng/kg. Ở làng Cao Hạ, giá thịt chó luôn cao hơn nhiều nơi khác do là “hàng tuyển chọn, đảm bảo chất lượng”. “Ở đây chỉ có một mức giá, mua 1 kg cũng vậy, mua 100 con cũng vậy”, chủ lò mổ nói.

Người dân nhập chó từ lò mổ mang về bán ẢNH: ĐÌNH HUY

Dù sức mua giảm so với trước, Cao Hạ vẫn là điểm tập kết lớn nơi các lái buôn mang chó “ngon” về tiêu thụ. Tuy nhiên, việc nhập hàng thịt chó đã qua sơ chế tại đây không hề dễ dàng.

“Không mua buôn được đâu, giá cao lắm. Mấy tháng trước có người từ Phú Xuyên, Thường Tín lên nhập mà không được, vì giá nhập chó sống đã quá cao rồi”, người này nói, đồng thời khẳng định mức giá ở Cao Hạ gần như đồng loạt, đi 10 nhà thì cả 10 nhà như nhau.

Khi được hỏi vì sao nhiều hộ dân bỏ nghề, chủ lò mổ thẳng thắn chia sẻ, chi phí giết mổ ngày càng cao, lợi nhuận giảm khiến không ít hộ dân chuyển sang làm trung gian buôn bán thay vì trực tiếp giết mổ. Bên cạnh đó, thói quen tiêu dùng thay đổi, nhiều người không còn ăn thịt chó, dẫn đến tình trạng ế ẩm, buộc nhiều gia đình phải bỏ nghề, chuyển sang công việc khác.

Hình ảnh những con chó trong chuồng sắp bị làm thịt ẢNH: ĐÌNH HUY

Dẫu vậy, một số lò mổ vẫn hoạt động với công suất lớn. “Như nhà tôi, trung bình mỗi ngày giết mổ vài chục con, gần tết thì nhiều hơn, có lúc hơn 100 con, cao điểm nhất khoảng 180 con”, chủ lò mổ nói và chỉ về khu chuồng chó sống trước nhà.

Bên trong chuồng là hàng trăm con chó, mỗi con nặng trên 10 kg. Theo chủ lò mổ, số chó này sẽ được giết mổ từ nay đến ngày 28 tết.

“Ở Cao Hạ không nhà nào giết mổ nhiều bằng nhà tôi, làm gì có nhà ai có chuồng chó lớn như thế này. Vài trăm con này, tôi sẽ giết mổ, bán đến 28 tết là hết. Sau 28 sẽ ít người đi mua, chúng tôi sẽ nghỉ đến giữa tháng giêng”, người này nói thêm.