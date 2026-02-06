Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

'Phố thịt chó' duy nhất còn lại ở Hà Nội giờ ra sao?

Đình Huy
Đình Huy
06/02/2026 10:30 GMT+7

Mặc dù nhiều cửa hàng đã đóng cửa nhưng hiện nay trên phố Hữu Hưng - 'phố thịt chó' duy nhất vẫn còn hàng chục cửa hàng buôn bán, kinh doanh thịt chó, mèo.

"Phố thịt chó" duy nhất còn lại ở Hà Nội

Hơn 20 năm về trước, mỗi khi nhắc đến thịt chó ở Hà Nội, ai cũng nghĩ ngay đến "thủ phủ" thịt chó Nhật Tân (P.Tây Hồ, Hà Nội). Thế nhưng, hiện nay "thủ phủ" thịt chó Nhật Tân đã suy tàn, quán cuối cùng cũng đã thông báo đóng cửa.

'Phố thịt chó' duy nhất còn lại ở Hà Nội giờ ra sao?- Ảnh 1.

Khoảng hơn 200 m đường Hữu Hưng nhưng có tới hơn chục quán thịt chó, mèo san sát nhau

ẢNH: ĐÌNH HUY

Ở thời điểm hiện tại, Hà Nội có một "phố thịt chó" duy nhất trên đường Hữu Hưng, nằm trên Đường tỉnh 70, đoạn chạy qua P.Tây Mỗ. Người dân đặt tên cho con phố này như vậy là bởi nơi đây có rất nhiều gia đình sống bằng nghề kinh doanh buôn bán, giết mổ chó, mèo. Chỉ một đoạn chừng hơn 200 m tại con phố này có tới hơn chục quán kinh doanh thịt chó, mèo.

Khi di chuyển qua phố Hữu Hưng, người dân không còn lạ với những tiếng dao chặt, tiếng lật thớt, xen lẫn vào đó là những tiếng sủa, tiếng kêu của những chú chó, mèo đang bị nhốt trong lồng sắt đợi ngày bị giết thịt.

Những chú chó, mèo sau khi bị giết thịt sẽ được thui vàng rồi mang ra bày bán trước cửa hàng ngay vệ đường.

'Phố thịt chó' duy nhất còn lại ở Hà Nội giờ ra sao?- Ảnh 2.

Những chú chó, mèo được nhốt cạnh những sạp bán thịt

ẢNH: ĐÌNH HUY

Anh Nguyễn Văn Quý (41 tuổi, trú P.Tây Mỗ) cho biết, phố thịt chó, mèo xuất hiện ở đường Hữu Hưng đã vài chục năm nay. Giai đoạn hoàng kim nhất vào khoảng những năm 2010 - 2015 khi có hàng chục quán san sát nhau.

Là người thường xuyên di chuyển qua con đường này mỗi chiều đi làm về, anh Quý nhớ như in hình ảnh những chú chó thui rơm vàng, được chủ quán xếp đầy đường rồi bán cho khách đi đường. Thậm chí, nhiều quán giết mổ và thui chó, mèo ngay trước cửa quán. Ai đi đến đây, chẳng cần ngẩng mặt nhìn, chỉ cần ngửi thứ mùi đặc trưng đó là đủ hiểu: mình đã đi vào "phố thịt chó".

Cũng có những quán vừa kết hợp bán thịt chó, mèo sống vừa chế biến thịt chó chín cho khách nhậu. Bên trong mỗi quán thời điểm đó là các dãy sạp bằng gỗ trải chiếu cói, bàn mây tre đan thấp, khách ngồi bệt để ăn uống. Các quán đều có ít nhất từ 2 - 3 dãy bàn ghế, mỗi dãy khoảng 5 - 10 bàn, mỗi bàn ngồi 4 - 6 người.

'Phố thịt chó' duy nhất còn lại ở Hà Nội giờ ra sao?- Ảnh 3.
'Phố thịt chó' duy nhất còn lại ở Hà Nội giờ ra sao?- Ảnh 4.

Một số quán vừa bán thịt chó, vừa kết hợp kinh doanh dịch vụ ăn uống tại chỗ

ẢNH: ĐÌNH HUY

"Thời điểm đó, khách mua, khách ăn tại quán rất đông, cứ đến chiều tối con phố này lại rất nhộn nhịp. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, sau dịch Covid-19, tôi cũng không hiểu lý do tại sao nhiều quán đột nhiên đóng cửa", anh Quý nói.

Thi nhau chào mời khách

Trong vai một thực khách, phóng viên đi bộ ngang qua những cửa hàng bày bán thịt chó, mèo trên sạp thì lập tức nhận được những ánh mắt và những lời mời chào của các chủ cửa hàng. "Mua đi em ơi, thịt nhà anh chất lượng uy tín lắm", chủ quán mời gọi và cho biết, giá thịt chó sống khoảng 200.000 đồng/kg, thịt mèo khoảng 250.000 đồng/kg.

Thậm chí, để tạo được lòng tin với khách, chủ quán còn giới thiệu nhà mình đã bán hàng tại đây được 35 năm.

'Phố thịt chó' duy nhất còn lại ở Hà Nội giờ ra sao?- Ảnh 5.
'Phố thịt chó' duy nhất còn lại ở Hà Nội giờ ra sao?- Ảnh 6.

Vào chiều tối, lượng khách mua thịt chó tại các quán bắt đầu tăng lên

ẢNH: ĐÌNH HUY

Ông Mạnh (tên đã thay đổi), chủ cửa một cửa hàng thịt chó, những năm gần đây, lượng khách giảm rõ rệt so với thời điểm khoảng 10 - 15 năm về trước. Tuy vậy, do đến thời điểm gần tết Nguyên đán, nhiều người có nhu cầu mua thịt chó về ăn tất niên nên quán vẫn đông khách, mỗi ngày có thể bán được vài chục con, mỗi con khoảng 10 - 15 kg.

Theo ông Mạnh, nguồn chó, mèo được cung cấp từ Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, được người dân nuôi cẩn thận, không cho ăn cám nên thịt được đảm bảo, an toàn.

Lý giải về nguyên nhân nhiều quán đóng cửa, ông Mạnh cho biết nhiều chủ cửa hàng đã mở quán nhiều năm, giờ do sức khỏe yếu nên nghỉ bán, một số khác thì chuyển nghề do lượng khách đã giảm.

