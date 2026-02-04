Quán thịt chó cuối cùng của 'thủ phủ' thịt chó Nhật Tân đóng cửa

Nằm ven đê sông Hồng, làng Nhật Tân (P.Tây Hồ, Hà Nội) được biết đến như một trong những làng đào nổi tiếng nhất miền Bắc. Thế nhưng, cách đây hơn 20 năm về trước, nơi đây từng là "thủ phủ" thịt chó sầm uất bậc nhất Hà Nội, một điểm đến không thể thiếu của những thực khách ưa thích món thịt chó đổ về.

Ký ức về "thủ phủ" thịt chó Nhật Tân

Tìm về con phố dọc đê Âu Cơ, nơi từng nổi danh với các quán thịt chó như Trần Mục, Quang Thịnh, Anh Tú Béo..., chúng tôi gặp bà Nguyễn Thị Thanh Thuận (80 tuổi) và ông Đỗ Thế Kỷ (79 tuổi), những cư dân gốc Nhật Tân đã chứng kiến trọn vẹn sự đổi thay của vùng đất này.

Ngôi làng Nhật Tân đoạn dọc đê Âu Cơ ở thời điểm hiện tại ẢNH: ĐÌNH HUY

Dù khuôn mặt đã hằn in dấu vết của thời gian cùng mái tóc bạc trắng nhưng trong ký ức của bà Thuận vẫn nhớ như in thời hoàng kim của ngôi làng này. Bà kể, thời đó, làng Nhật Tân có vài chục quán thịt chó san sát nhau. Các quán được dựng bằng tre, lợp mái lá nằm trọn trên khoảng đê rộng lớn, đông khách nhất là quán Trần Mục.

"Có ngày ông Mục bán tới 200 con chó, cứ tính trung bình 10 cân một con thì một ngày bán được 2 tấn thịt. Không chỉ riêng ông Mục, cả dải đất từ dưới đê lên hết địa giới làng Nhật Tân lúc nào cũng hầm hập không khí của những chảo mỡ, khói nướng rơm và tiếng mời chào náo nhiệt", bà Thuận nói.

Trong khi đó, ông Kỷ cho biết, dù trong những năm thập niên 90 nhưng các quán thịt chó cũng có dịch vụ chăm sóc khách hàng rất bài bản. Các quán thường thuê thanh niên từ Đông Anh sang để làm các việc như giết mổ, chế biến, bưng bê, rửa bát, còn người Nhật Tân chỉ đứng ra làm chủ. Vào mỗi buổi chiều, đội ngũ nhân viên sẽ đứng dọc đường đê, hễ thấy khách đi ngang qua là vẫy tay, dắt xe, mời chào tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp vào cuối ngày.

Bà Thuận (bìa trái) và ông Kỷ (ngồi đối diện bà Thuận) ẢNH: ĐÌNH HUY

Ngược dòng thời gian về những năm tháng trong thời kỳ bao cấp và hậu bao cấp, khi ấy bà Thuận đang là một giáo viên cấp 3. Bà nhớ lại, thịt chó hồi ấy cũng là món ăn biểu tượng cho sự xa xỉ nên gia đình bà không dám nghĩ đến việc đi ăn quán vì quá đắt.

"Lương giáo viên hồi đó của tôi may lắm mới mua được nửa chỉ hay một chỉ vàng nhưng một bữa thịt chó có khi đi tong 2 ngày lương", bà Thuận kể và cho hay, để bổ sung chất đạm cho gia đình, bà thường chỉ dám mua bộ xương chó về chặt nhỏ, nấu cùng vài cân bún cho cả nhà ăn.

Quán thịt chó cuối cùng nghỉ bán

Dù đã rất thịnh nhưng "thủ phủ" thịt chó Nhật Tân bắt đầu suy tàn, nhiều quán bắt đầu đóng cửa từ năm 2006. Hiện nay, cả khu vực chỉ còn sót lại duy nhất quán Anh Tú Béo.

Lý giải về sự biến mất của phố thịt chó, bà Thuận và ông Kỷ cho rằng có nhiều nguyên nhân kết hợp. Bên cạnh yếu tố tâm linh mà nhiều chủ quán lo ngại khi gia đình gặp vận hạn vì trước đây đã giết quá nhiều chó, còn có cả những bài học về đạo đức kinh doanh. Bà Thuận thẳng thắn kể về trường hợp có nhà vì ham lợi, lợi dụng lúc khách say để tính thêm tiền dẫn đến việc mất khách và phá sản.

Tuy nhiên, bà Thuận cho rằng, yếu tố quyết định nhất chính là sự thay đổi trong tư duy của thế hệ trẻ hiện nay. "Các con, các cháu của chúng tôi bây giờ không thích ăn thịt chó nữa bởi các cháu luôn coi chó, mèo là loài vật thân thiết nhất của con người", bà Thuận nhấn mạnh.

Quán thịt chó Anh Tú Béo thông báo nghỉ bán, chuyển sang trồng đào ẢNH: ĐÌNH HUY

Bên trong quán Anh Tú Béo Ảnh: Đ.H

Theo quan sát của Thanh Niên, hiện nay, đ i dọc đường Âu Cơ khó có thể nhận ra dấu tích của “thủ phủ thịt chó” nhộn nhịp, nức tiếng xưa, thay vào đó là những nhà cửa, hàng quán mọc lên la liệt. Quán thịt chó duy nhất là Anh Tú Béo cũng trong tình trạng "cửa đóng then cài".

Ông Đỗ Văn Canh, chủ quán thịt chó Anh Tú Béo, cho biết, ông đã nghỉ bán thịt chó nhiều ngày nay và chuyển sang trồng đào. Vườn đào của gia đình ông nằm ngay bên dưới chân cầu Nhật Tân, có vài trăm gốc đang trong giai đoạn đẹp nhất.

Nói về nguyên nhân nghỉ bán thịt chó, ông Canh chia sẻ, gần đây ít khách đến ăn cộng với việc chủ nhà lấy lại mặt bằng nên ông nghỉ bán.

"Mặt bằng của quán là tôi thuê của người ta, mấy hôm nay chủ đã đến lấy lại mặt bằng và yêu cầu dỡ quán. Tôi xin họ để bán đào tết xong mới có thời gian dọn dẹp", ông Canh nói.