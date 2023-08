Nghệ sĩ bị chèn ép, gặp nguy hiểm khi tham gia chương trình giải trí Trung Quốc

Phạm Văn Phương, Cao Dĩ Tường, Coco Lee từng bị tổn thương tinh thần hoặc gặp tình huống nguy hiểm đến tính mạng khi tham gia các chương trình giải trí Trung Quốc WEIBO, INSTAGRAM NV

Coco Lee bị chèn ép tại Sing! China (2022)

Cách đây ít ngày, một đoạn ghi âm cũ dài khoảng 9 phút được cho là của cố nghệ sĩ Coco Lee bất ngờ lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội. Trong đoạn ghi âm, nữ danh ca đã kể lại chuyện cô bị chèn ép, bắt nạt khi tham gia chương trình Sing! China với vai trò huấn luyện viên vào năm ngoái.

Coco Lee bị đối xử tệ, chèn ép khi tham gia chương trình Sing! China WEIBO

Ca sĩ Hồng Kông từng bất bình với đội ngũ sản xuất khi họ loại thí sinh của đội cô và để một thí sinh khác có số điểm thấp hơn vào vòng trong, trái với thể lệ đặt ra. Trước phản ứng gay gắt của giọng ca 7X, ê kíp đã không lắng nghe, không giải thích và đuổi cô ra khỏi trường quay. Đến khi sự việc được lan truyền trên mạng và chịu áp lực từ dư luận, chương trình mới liên hệ với Coco Lee, ra điều kiện sẽ cho thí sinh của đội cô cơ hội trở lại sân khấu với điều kiện cô phải viết một bài giải thích cho chương trình trên Weibo. Dù bức xúc với cách làm việc của chương trình, Coco cho biết cô vẫn viết bài giải thích để thí sinh của mình có thể trở lại vì người này thực sự tài năng và xứng đáng tiến xa.



Coco Lee cũng giận dữ kể lại chuyện cô bị ngược đãi trong quá trình quay tập cuối của chương trình vào ngày 14.10.2022. Chủ nhân hit A Love Before Time nói cô nhận lời tham gia Sing! China vì thích chương trình, muốn gặp gỡ những bạn trẻ tài năng, đam mê âm nhạc. Nghệ sĩ không quan tâm đến thù lao và chuyện lịch trình có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. "Khi ấy bác sĩ đã cầu xin tôi đừng đi vì căn bệnh ung thư vú của tôi là một quả bom hẹn giờ… Tôi hy sinh bản thân cũng không sao, nhưng tôi không ngờ họ đều là một lũ xấu xa, khiến tôi đau khổ vì đã nói ra sự thật", danh ca xứ cảng thơm đau khổ.

Nữ ca sĩ tiết lộ bị đội ngũ sản xuất đối xử tệ bất chấp việc cô đang gặp vấn đề sức khỏe WEIBO

Trong đoạn ghi âm, Coco Lee kể thêm rằng trong buổi diễn tập vào ngày 11.10.2022, cô đã nói với thí sinh Wang Zepeng rằng chân cô không được khỏe và muốn anh đứng cạnh trên sân khấu để có điểm tựa. Nữ ca sĩ nói cô không muốn dùng nạng hay xe lăn vì không muốn khán giả biết mình đang gặp vấn đề sức khỏe. Giọng ca này cũng đã báo tình trạng của bản thân cho đạo diễn kèm bản sao kết quả chụp X-quang và ê kíp đã làm theo yêu cầu của cô.

"Nhưng đến khi thực sự ghi hình, bạn tưởng tượng được không? Họ đã để Zepeng đứng ở phía bên kia chứ không phải bên cạnh tôi. Tôi không thể đứng thẳng và chịu đựng được. Tôi đã đi giày cao gót để giữ hình ảnh đẹp và đã mua trang phục bằng tiền riêng của mình để ghi hình", Coco kể lại đầy ấm ức. "Mariah Carey châu Á" cho biết trong 28 năm đi hát, đó là lần đầu cô bị sỉ nhục, bắt nạt trên sân khấu và vô cùng đau khổ vì điều đó.

Người hâm mộ xót xa khi Coco Lee bị chèn ép trong giai đoạn cô đang gặp vấn đề về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần INSTAGRAM NV

Đáng nói, khi vòng chung kết được phát sóng, hầu hết các cảnh quay của Coco Lee đều đã bị cắt ghép. "Tất cả sự vất vả và nỗ lực của tôi đều không được giữ lại, giống như tôi chưa bao giờ ghi hình, giống như tôi là kẻ thiếu suy nghĩ và không bỏ chút công sức nào", cô nói.

Sau khi đoạn ghi âm này được chia sẻ, phía Sing! China đã hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội từ khán giả, nhất là khi những vấn đề sức khỏe của Coco Lee được hé lộ sau khi danh ca qua đời vào tháng 7 vừa qua. Trước cơn bão "gạch đá", đội ngũ sản xuất phản hồi rằng hai bên có những hiểu lầm trong quá trình thực hiện chương trình nhưng mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa. "Vì sự tôn trọng đối với người đã khuất, chúng tôi sẽ không giải thích về vấn đề này nữa và sẽ luôn ghi nhớ sự tận tâm chân thành của cô ấy dành cho chương trình", ê kíp Sing! China cho biết.

Phạm Văn Phương gặp tai nạn nhảy dù khi tham gia Go to Love (2015)

Câu chuyện đáng buồn của Coco Lee đã khiến truyền thông và dư luận một lần nữa bàn tán về mặt tối của các chương trình giải trí Trung Quốc. Trong quá khứ, nhiều nghệ sĩ cũng có những trải nghiệm tồi tệ khi tham gia những chương trình tưởng chừng chỉ đem đến cho họ niềm vui và trải nghiệm quý giá.

Tai nạn nhảy dù trở thành nỗi ám ảnh đeo bám Phạm Văn Phương trong nhiều năm CHỤP MÀN HÌNH

Theo AsiaOne, Phạm Văn Phương đã suýt chết khi tham gia chương trình truyền hình thực tế Go to Love (Trung Quốc) cùng ông xã Lý Minh Thuận. Trong tập đầu tiên, cặp tài tử - minh tinh Singapore được chọn nhảy dù đến điểm hẹn trên bãi biển ở đảo Hải Nam. Trên trực thăng, nàng "Tiểu Long Nữ" liên tục bất an, lo lắng thậm chí hét lên rằng cô không muốn nhảy nữa. Cuối cùng, cô vẫn nhảy khỏi máy bay cùng người hướng dẫn nhảy dù. Khi gần đến mặt đất, họ được thông báo rằng gió quá mạnh nên thay vì đáp xuống bờ như dự kiến, họ phải hạ cánh dưới biển.

"Dương Quá" Lý Minh Thuận đáp trước và được đưa lên xuồng cứu hộ. Vợ anh sau đó lao xuống nước cùng người hướng dẫn, cả hai bị nhấn chìm bởi chiếc dù nặng. Tình huống nguy hiểm khiến tài tử họ Lý phát hoảng, anh lập tức lao xuống biển tìm vợ. Sau lần kề cận cái chết, Phạm Văn Phương như người mất hồn, cô hoảng loạn và khóc nức nở bên cạnh ông xã. Lý Minh Thuận nhớ lại: "Tôi chưa bao giờ thấy vợ sợ hãi như vậy, cô ấy sợ đến phát điên".



Nữ diễn viên chia sẻ cô cố gắng vượt qua nỗi sợ năm xưa để tham gia nhiều hoạt động dưới nước cùng con trai INSTAGRAM NV

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Nuyou (Singapore) hồi 2016, Phạm Văn Phương cho biết cô đã uống rất nhiều nước biển khi rơi xuống nước và suýt ngất xỉu. Cô kể xuồng cứu sinh của họ gần như bị lật và từ đó cô có một nỗi sợ đặc biệt với biển, tàu thuyền. "Trước khi bắt đầu ghi hình, đội ngũ sản xuất đã nói với chúng tôi rằng đây là một chương trình tạp kỹ vô cùng ngọt ngào. Tôi và chồng chỉ cần đến những địa điểm lãng mạn và chơi một số trò chơi", nữ diễn viên kể lại. Trả lời một cuộc phỏng vấn vào tháng 10.2017, bà mẹ một con thừa nhận: "Tôi vẫn chưa hoàn toàn vượt qua được những gì đã xảy ra".

Cao Dĩ Tường đột tử khi quay Chase me (2019)

Sự ra đi đột ngột của Cao Dĩ Tường gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự an toàn tại các chương trình giải trí INSTAGRAM NV

Năm 2019, sự việc Cao Dĩ Tường đột tử khi đang quay chương trình thực tế Chase me của đài Chiết Giang (Trung Quốc) gây chấn động dư luận châu Á. Được biết, tài tử Đài Loan quay chương trình vào rạng sáng 27.11.2019, sau nhiều giờ liên tục vận động với cường độ cao, vào khoảng 1 giờ 45 phút, anh đột nhiên ngất xỉu trước ống kính. Đội ngũ sản xuất chủ quan vì nghĩ rằng sao phim Gặp gỡ Vương Lịch Xuyên gục ngã vì quá mệt nên tiếp tục ghi hình để tạo hiệu ứng cho chương trình.

Nhận thấy tình hình bất ổn, nam diễn viên Hoàng Cảnh Du đã hô hoán mọi người cấp cứu cho đàn anh. Những người xung quanh chứng kiến vụ việc kể lại rằng họ đã nghe những tiếng kêu cứu lớn từ đồng nghiệp của nghệ sĩ quá cố với mong muốn có người lập tức đến hỗ trợ. Tuy nhiên, chương trình không có đội ngũ y tế túc trực nên quá trình cấp cứu diễn ra chậm trễ. Trong suốt thời gian Cao Dĩ Tường được sơ cứu, nghệ sĩ xung quanh liên tục hét lớn: "Bác sĩ đâu?". Đến tận 2 giờ 30 phút, nam thần xứ Đài mới được đưa đến bệnh viện trong tình trạng đồng tử đã giãn. Cuối cùng, Cao Dĩ Tường được xác nhận đã ra đi mãi mãi sau 2 tiếng cấp cứu.

Tài tử xứ Đài không được cấp cứu kịp thời trên trường quay khi vừa ngã quỵ CHỤP MÀN HÌNH SINA

Sự việc khiến đài Chiết Giang hứng chịu làn sóng phẫn nộ của dư luận. Đông đảo khán giả chỉ trích đội ngũ sản xuất không quan tâm đến công tác cấp cứu, không có đội ngũ y tế túc trực trên trường quay dù đây là chương trình có cường độ vận động cao. Người hâm mộ xót xa trước sự ra đi đột ngột của Cao Dĩ Tường, cho rằng anh qua đời vì không được cấp cứu kịp thời. Thậm chí, dân mạng kêu gọi tẩy chay đài Chiết Giang khiến giám đốc nhà đài phải công khai xin lỗi gia đình tài tử quá cố và hủy buổi phát sóng.

Trương Kiệt, Triệu Lệ Dĩnh, Trương Tân Thành... từng gặp sự cố khi tham gia chương trình giải trí. Vết sẹo dài trên tay Trương Tân Thành (ảnh phải) là kết quả của chấn thương khi ghi hình hồi đầu năm nay WEIBO NV

Nhiều nghệ sĩ khác cũng từng gặp sự cố khi tham gia các chương trình giải trí. Hồi 2014, Triệu Lệ Dĩnh tham gia chương trình Keep Running và bị đẩy xuống hồ bơi trong một trò chơi, cô vùng vẫy dưới nước một lúc lâu mà không ai đến hỗ trợ. May mắn là nữ diễn viên đã lấy lại thăng bằng và không gặp vấn đề nguy hiểm.

Năm 2018, nam diễn viên Trương Kiệt tham gia chương trình tạp kỹ Ace vs. Ace và đột nhiên ngất xỉu, đập đầu vào ghế khi đang chơi một trò chơi được ê kíp đưa ra. Đáng nói, trước khi ghi hình, anh nói với nhân viên sản xuất rằng trò chơi này hơi nguy hiểm. Phản hồi về sự cố, ê kíp chương trình cho biết họ đã chơi trò này trước khi quay nhưng không lường trước được việc quay phim vào đêm khuya sẽ ảnh hưởng đến thể trạng của nghệ sĩ.

Gần đây nhất, vào tháng 1 năm nay, Trương Tân Thành bị gãy tay khi tham gia chương trình Our Inn. Tai nạn xảy ra khi nam diễn viên trẻ phải chơi vật tay với một thành viên khác. Đội ngũ sản xuất bị chỉ trích dữ dội vì quảng cáo đây là một chương trình giải trí nhẹ nhàng nhưng thực tế lại có những thử thách gây nguy hiểm cho nghệ sĩ. Chấn thương đã để lại một vết sẹo dài trên cánh tay trái của mỹ nam 9X.

Theo AsiaOne, những sự cố trên hầu như đều xuất hiện trong các chương trình giải trí của đài truyền hình Chiết Giang (Trung Quốc). Hàng loạt tai nạn nguy hiểm khiến nhà đài liên tục nhận làn sóng chỉ trích dữ dội vì coi thường tính mạng của những người tham gia, môi trường ghi hình không an toàn, quy trình làm việc thiếu chuyên nghiệp...