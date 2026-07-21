Nghệ sĩ Bình Tinh nộp đơn tố giác lên Công an TP.HCM

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra thông báo tiếp nhận “Tố giác về tội phạm” đối với đơn của nghệ sĩ Bình Tinh (tên thật Huỳnh Ngọc Trinh, sinh năm 1982, ngụ phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM), hiện là Trưởng đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long, liên quan bà M.T và ông X.M.

Kèm theo đơn tố giác, nghệ sĩ Bình Tinh cung cấp nhiều tài liệu, vi bằng và hình ảnh các bài đăng trên mạng xã hội. Nữ nghệ sĩ cho biết giữa mình và bà T. có mối quan hệ quen biết. Nhưng từ tháng 4.2026, bà T. bị cho là đã sử dụng các nền tảng mạng xã hội để đăng tải nhiều bài viết, video với nội dung mà Bình Tinh cho là “bịa đặt, vu khống”.

Bình Tinh cho rằng dưới các bài viết xuất hiện nhiều bình luận réo tên cô, sử dụng những từ ngữ miệt thị, xúc phạm danh dự và uy tín cá nhân.

Bình Tinh cung cấp hồ sơ, vi bằng và các tài liệu liên quan vụ việc đến cơ quan chức năng Ảnh: NVCC

Bình Tinh cho biết nhiều bài đăng đã kéo theo làn sóng bình luận công kích cô trên mạng xã hội. Theo tài liệu nữ nghệ sĩ cung cấp, các tài khoản sử dụng nhiều từ ngữ miệt thị như “bạch cốt tinh”, “yêu tinh”, “NS bẩn”, “tráo trở”, “lừa đảo”, đồng thời kêu gọi cộng đồng mạng tiếp tục chia sẻ và tấn công cô trên không gian mạng. Một số bình luận còn xúc phạm cả Đoàn hát Huỳnh Long và giới nghệ sĩ nói chung.

Nữ nghệ sĩ bức xúc: “Lấy các bài viết của bà T. làm ‘mồi’, nhiều đối tượng quá khích đã tấn công, phỉ báng, nhục mạ tôi thậm tệ”.

Theo Bình Tinh, những thông tin lan truyền đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự cá nhân, đời sống tinh thần cũng như hoạt động của Đoàn hát Huỳnh Long.



Trao đổi với Thanh Niên, Bình Tinh cho biết hồ sơ gửi cơ quan công an là cả một file gồm nhiều trang tài liệu, vi bằng và chứng cứ liên quan đến các bài đăng, bình luận và nội dung livestream...