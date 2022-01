Nghệ sĩ cải lương Diễm Kiều: Nén đau, diễn trọn vai hài khi nghe tin ba mất

Diễm Kiều bắt đầu sự nghiệp từ năm 2010, là lứa học trò do Trường cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM phối hợp với Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang đào tạo. Sau khi tốt nghiệp năm 2013, cô ở lại công tác tại đoàn 1 Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang cho đến hiện tại. Từ khi tham gia nghệ thuật chuyên nghiệp, Diễm Kiều đã đạt được vô số các giải thưởng như huy chương bạc Hội diễn về hình tượng người chiến sĩ CAND, huy chương bạc Tài năng cải lương trẻ toàn quốc, huy chương bạc Hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc…

Quyết định dự thi Tinh hoa hội tụ, Diễm Kiều cho biết lý do quyết định nhận lời tham gia là vì đã được chứng kiến sự đầu tư hoành tráng của chương trình tại những mùa trước. Cùng với đó, việc tập hợp các tài năng ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật cũng giúp Diễm Kiều được va chạm và học hỏi tốt hơn, có thêm những kinh nghiệm đắt giá bổ trợ cho nghề.

Diễm Kiều cho hay ngay từ nhỏ cô đã bộc lộ năng khiếu ca hát nhưng thời điểm ấy chỉ thể hiện những ca khúc thiếu nhi. Khoảng năm 13-14 tuổi, nữ thí sinh mới tiếp xúc nhiều với cải lương và hát được thể loại này. Dù gia đình nhận thấy tài năng của cô nhưng vẫn không cho con gái theo nghề. Chính vì thế, Diễm Kiều cũng an phận và nghĩ mình sẽ làm cô giáo dạy nhạc mầm non nhưng trong đầu lúc nào cũng nung nấu đam mê trở thành nghệ sĩ. Và rồi cô đánh liều đăng kÝ dự thi khóa đào tạo 3 năm cải lương do Trường cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật phối hợp với Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang tổ chức.

Nói về con đường nghệ thuật mình đang theo đuổi, Diễm Kiều khẳng định cô “được nhiều hơn là mất”. Tuy thời gian đầu khó khăn và nhiều chông gai nhưng được thỏa với đam mê là điều làm cô hạnh phúc nhất. Bên cạnh đó, nhờ nghề cải lương mà cô lo được cho gia đình có cuộc sống ổn định. “Chỉ có duy nhất điều khiến cô tiếc nuối chính là trong những thời khắc gia đình sum họp thì cô lại không có mặt vì bận phục vụ các khán giả ở nhiều nơi. Dù vẫn liên lạc thông qua điện thoại hay Internet nhưng vẫn không bù đắp hết những thiếu thốn tình cảm vào những giây phút ấy”, Diễm Kiều xúc động chia sẻ.





Điều mà Diễm Kiều không bao giờ quên được trong suốt hành trình làm nghề đó là cảm giác phải nén thương đau để hoàn thành trọn vẹn vai diễn. Cô kể rằng thời điểm ấy là ngày mở hội, đây cũng là lần đầu tiên cô lấn sân sang diễn hài nên vô cùng hào hứng. Thế nhưng lại nhận được tin ba bị bệnh nặng và mất thì tâm lý cô bị chùng xuống, không thể tập trung tập luyện vì phân tâm. "Với tính chất hát hài, đem tới tiếng cười cho khán giả trên sân khấu nhưng sự thật là trong lòng Diễm Kiều đau khổ vô cùng", cô chia sẻ.

Diễm Kiều cảm nhận cải lương ngày xưa được khán giả yêu thương nhiều hơn bây giờ. “Tôi nhớ có những khán giả phải đốt đuốc dậy sớm để đi thật xa xem hát cải lương hay dành dụm để mua vé nghe nghệ sĩ mình thích ca cải lương cho bằng được. Còn giới trẻ ngày nay, có nhiều lựa chọn hơn về âm nhạc, nhiều thể loại mới mẻ và thu hút hơn nên không còn dành nhiều sự quan tâm cho cải lương nữa dù vẫn được biểu diễn ở nhiều nơi. Nhưng cũng phải chấp nhận thôi vì đó là thời thế”, cô bộc bạch.

Chính vì những nỗi trăn trở này mà Diễm Kiều khi đến với Tinh hoa hội tụ cũng muốn góp sức mình mang nghệ thuật cải lương truyền bá rộng rãi đến công chúng bằng hình ảnh mới mẻ, trẻ trung hơn, phù hợp với thị hiếu của khán giả. Nữ nghệ sĩ cho biết cô đã chuẩn bị rất nhiều và nghiêm túc cho cuộc chơi lần này: “Đến với Tinh hoa hội tụ, tôi đã học rất nhiều từ hát bolero, tuồng cổ, múa võ với các binh khí hay thậm chí cả diễn hài, học thêm những vũ đạo và điệu bộ của những nhân vật sắp sửa hóa thân như nữ tướng… để hỗ trợ thêm cho các phần thi, đem tới nhiều phong cách và màu sắc đa dạng cho khán giả thưởng thức. Ví dụ như trong một bài ca cổ hay lớp trích đoạn nào đó, tôi sẽ pha thêm một chút ca nhạc bolero, nhạc trẻ hoặc hài kịch để khán giả trẻ dễ tiếp cận”.

Tập tiếp theo của Tinh hoa hội tụ dự kiến lên sóng lúc 21 giờ ngày 12.1 trên THVL1, với màn tranh tài của ba thí sinh Diễm Kiều, Miha, Hồ Khánh Long.