Nghệ sĩ cải lương Minh Trường tiết lộ cuộc sống sau ‘Chuông vàng vọng cổ’

Từ nhỏ, nghệ sĩ Minh Trường đã bén duyên với nghề khi sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, có cha là NSƯT Hoài Sơn. Một trong những cột mốc khó quên trong sự nghiệp của anh chính là việc đoạt Chuông vàng vọng cổ 2014. Với anh, đây là một dấu ấn trong sự nghiệp khi được khán giả biết đến, yêu thương nhiều hơn nhưng cũng đặt ra thử thách lớn trong việc duy trì tình cảm đó thông qua các hoạt động nghệ thuật tiếp theo.

Minh Trường trở lại sân khấu Chuông vàng vọng cổ để hỗ trợ các đàn em Ảnh: T.A

“Tôi biết ơn Chuông vàng vọng cổ vì từ cuộc thi này, tôi được nhiều người biết đến. Đó là điều không thể phủ nhận được. Tuy nhiên sự yêu mến đó cũng đi kèm với trách nhiệm rằng: Mình sẽ làm gì tiếp theo. Điều đó đòi hỏi tôi phải cố gắng nhiều hơn”, nam nghệ sĩ bày tỏ.

12 năm sau khi bước ra từ sân chơi này, Minh Trường trở thành gương mặt quen thuộc của sân khấu cải lương. Không chỉ ca hay, anh còn được biết đến với tài năng đạo diễn. Khi được hỏi về cuộc sống hiện tại, Chuông vàng vọng cổ 2014 cho biết bản thân may mắn khi thu nhập vẫn có thể sống được với nghề.

Trước việc nhiều nghệ sĩ phải tìm công việc khác mưu sinh, Minh Trường cho rằng điều quan trọng là mọi người vẫn có đam mê dành cho sân khấu cải lương, dù có thành công hay sống được với nghề hay không.

Minh Trường thấy may mắn khi vẫn sống được với nghề Ảnh: T.A

Nam nghệ sĩ bày tỏ: “Nhiều anh chị chọn nghề tay trái để tiếp tục nuôi dưỡng đam mê. Hy vọng một ngày nào đó sự chú ý của khán giả sẽ nhiều hơn, đặc biệt là tình cảm các bạn trẻ dành cho sân khấu cải lương thì lúc đó chúng ta sẽ có được cuộc sống tốt hơn”.

Minh Trường nói gì về thí sinh 'Chuông vàng vọng cổ'?

Tại Chuông vàng vọng cổ 2026, Minh Trường trở lại để hỗ trợ các thí sinh trong vòng chung kết 2. Khoảnh khắc đứng trên sân khấu, anh nhớ lại hình ảnh của bản thân từ 12 năm trước. Theo Minh Trường, khi hỗ trợ các giọng ca của Chuông vàng vọng cổ 2026, anh cố gắng để các bạn tự tin nhất, có được phần thể hiện tốt. “Chứ không phải mình thi thố với thí sinh, thậm chí có thể mình hát không tốt bằng cũng được. Tuy nhiên cũng phải ở mức độ vừa phải, không quá lấn lướt vì tâm lý thí sinh đi thi lúc nào cũng áp lực hơn”, anh nói.

Đánh giá về dàn thí sinh của Chuông vàng vọng cổ năm nay, Minh Trường cho biết cuộc thi có nhiều gương mặt mới, những giọng ca lạ. Anh cho rằng điều quan trọng là nếu đam mê cải lương, đàn em phải biết trau dồi, hoàn thiện từng ngày.

Minh Trường kết hợp cùng Huỳnh Kim Tho Ảnh: T.A

Bởi nam nghệ sĩ quan niệm cuộc thi chỉ là một giai đoạn ngắn nhưng để sống được với nghề cần một con đường dài hơi. Đó là điều anh muốn hậu bối phải hướng đến.

Minh Trường thẳng thắn thừa nhận: “Đi hát tiệc tùng, kiếm tiền cũng là điều cần thiết, vì các bạn phải lo cho cuộc sống của mình. Nhưng nếu đã yêu quý sân khấu cải lương, chúng ta nên có bước đi chuyên nghiệp hơn, bằng cách gắn bó với một đoàn cải lương nào đó. Chúng ta phải biết cân bằng giữa việc kiếm tiền lo toan cuộc sống nhưng cũng phải biết nỗ lực, giữ gìn tình cảm, niềm tin mà khán giả đã dành cho mình”.

Cũng theo Minh Trường, việc học hỏi từ các cô chú tiền bối là điều cần thiết trong hành trình làm nghề, tuy nhiên các bạn trẻ cần tạo ra bản sắc riêng trong cách ca, cách diễn. “Nghệ thuật cũng cần phải sáng tạo, phải có dấu ấn riêng để khi cất giọng khán giả nhớ đến mình. Bây giờ tôi vẫn học để bản thân có thể giỏi hơn, nhưng không đồng nghĩa với việc “copy” hoàn toàn mà phải tìm cách biến thành cái riêng của mình”, anh trải lòng.