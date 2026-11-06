Nghệ sĩ cải lương Nhã Thy tiết lộ cuộc sống hôn nhân bên chồng là đồng nghiệp

Là gương mặt quen thuộc với khán giả ở sân khấu cải lương, Nhã Thy mang đến màu sắc mới khi tham gia sitcom Vitamin hạnh phúc. Chia sẻ về lý do nhận lời tham gia chương trình, cô cho biết bản thân cảm thấy hào hứng khi được tiếp cận một hình thức biểu diễn mới. Đặc biệt, mỗi kịch bản đều khai thác một vấn đề, mang đến những kiến thức thiết thực về sức khỏe, hạnh phúc gia đình và các mối quan hệ trong cuộc sống.

Hướng đi mới của Nhã Thy

Nữ diễn viên bày tỏ: “Ban đầu, khi chuyển từ cải lương sang những tiểu phẩm ngắn như thế này, tôi cảm thấy khá lạ vì cách làm việc khác nhiều. Nhưng càng tham gia, tôi càng thấy thú vị. Mỗi kịch bản đều có nội dung riêng và bổ sung nhiều kiến thức mà đôi khi những điều rất nhỏ trong cuộc sống tôi lại không để ý”.

Nhã Thy có thêm nhiều trải nghiệm mới khi tham gia sitcom Vitamin hạnh phúc Ảnh: NSX

Không chỉ mang đến trải nghiệm mới, Vitamin hạnh phúc còn giúp Nhã Thy có cơ hội thay đổi cách thể hiện nhân vật. Nếu cải lương đòi hỏi sử dụng giọng ca, cảm xúc và lối biểu đạt sân khấu đặc trưng thì sitcom lại cần sự tự nhiên, gần với cách giao tiếp thường ngày.

“Ở đây, tôi phải học cách nói chuyện nhẹ nhàng, tự nhiên hơn, giống như đang sống trong nhân vật chứ không phải cố gắng diễn. Đôi khi tôi cũng bị các bạn đồng nghiệp nhắc để lời thoại đời hơn một chút”, "cô đào" của sân khấu chia sẻ.

Thay vì cố gắng thay đổi hoàn toàn hình ảnh quen thuộc, Nhã Thy lựa chọn tiếp thu những điều mới nhưng vẫn giữ lại màu sắc cá nhân. Lần đầu kết hợp với nhiều gương mặt diễn viên ở lĩnh vực kịch và truyền hình, Nhã Thy có không ít trải nghiệm thú vị trên trường quay. Nữ diễn viên tiết lộ bản thân khá dễ cười nên đôi khi gặp khó khăn khi thực hiện những phân đoạn hài hước.

Dù có những khác biệt về phong cách diễn xuất, Nhã Thy đánh giá cao tinh thần hỗ trợ của các thành viên trong đoàn phim. Đặc biệt, khi đảm nhận những cảnh tranh luận hay mâu thuẫn với nhân vật do ông xã Minh Trường thể hiện, "cô đào" trẻ luôn ý thức rõ ranh giới giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Nữ diễn viên cho biết khi bước vào vai diễn, mọi cảm xúc đều phải phục vụ cho tình huống trong kịch bản, không để những câu chuyện riêng ảnh hưởng.

Diễn viên Nhã Thy không ngại đóng vai đối thủ với ông xã trên màn ảnh Ảnh: NSX

Không ngại 'đối đầu' với chồng trên màn ảnh

Không chỉ đồng hành trong nghệ thuật, Nhã Thy và Minh Trường còn nhận được nhiều sự quan tâm bởi cuộc sống hôn nhân gắn bó. Chia sẻ về việc sắp xếp thời gian khi cả hai cùng tham gia các dự án nghệ thuật, nữ diễn viên cho biết bản thân khá may mắn khi nhận được sự ủng hộ từ gia đình hai bên.

Nhã Thy cho biết bản thân không đặt nặng vấn đề phải giữ hình ảnh hạnh phúc trước công chúng. Nữ nghệ sĩ xem những khoảnh khắc vui vẻ là điều đáng trân trọng và sẵn lòng chia sẻ niềm vui với khán giả. Còn khi gặp áp lực, cả hai thường chọn cách trò chuyện, lắng nghe và dành thời gian để cùng tháo gỡ.

Nhã Thy bộc bạch: “Mình nghĩ cuộc sống ai cũng có lúc vui, lúc buồn chứ không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Khi hạnh phúc, tôi muốn chia sẻ niềm vui đó với mọi người. Còn khi có áp lực, anh Minh Trường cũng luôn chia sẻ và thông cảm. Nếu căng thẳng quá thì cả hai sẽ dành thời gian ngồi lại nói chuyện với nhau. Với tôi, sống vui vẻ, nhẹ nhàng mỗi ngày đã là một điều hạnh phúc rồi”.

Đặc biệt, khi được hỏi liệu có sẵn lòng tham gia một dự án điện ảnh mà cả hai vợ chồng phải vào vai đối thủ, Nhã Thy không ngần ngại đồng ý. Theo nữ diễn viên, việc thay đổi bạn diễn và thử sức với những mối quan hệ khác nhau trên màn ảnh sẽ giúp nghệ sĩ khám phá thêm nhiều khía cạnh mới. “Tôi và anh Minh Trường không đặt nặng chuyện phải đóng cặp với nhau. Cả hai cần có những vai diễn riêng, kết hợp với những bạn diễn khác để tạo ra màu sắc mới”, cô nói.