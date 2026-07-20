Nghệ sĩ cải lương Vũ Linh Vương qua đời

Nghệ sĩ Vũ Linh Vương từng hoạt động ở nhiều đoàn cải lương và nổi tiếng một thời Ảnh: Tư liệu do nhạc sĩ Tô Hiếu cung cấp

Trao đổi với chúng tôi, bà Thảo - người cưu mang và chăm sóc nghệ sĩ Vũ Linh Vương - cho biết ông qua đời vào ngày 17.7, sau gần 7 tháng điều trị tại Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM). Một ngày trước khi mất, gia đình đã xin đưa ông về nhà theo đúng nguyện vọng của nghệ sĩ.

Bà Thảo cho biết bà đã đồng hành, chăm sóc nghệ sĩ Vũ Linh Vương từ khi ông lâm bệnh đến những ngày cuối đời. Việc thực hiện được lời hứa sẽ ở bên chăm sóc nam nghệ sĩ trong suốt quá trình điều trị khiến bà cảm thấy thanh thản.

Dịp này, bà cũng gửi lời tri ân tập thể y bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên Bệnh viện Nhân dân 115 đã tận tình chăm sóc nghệ sĩ Vũ Linh Vương trong suốt thời gian điều trị. Theo bà, đội ngũ y tế luôn hết lòng hỗ trợ bệnh nhân, từ việc chăm sóc sinh hoạt hằng ngày đến quá trình điều trị.

Hình ảnh đám tang nghệ sĩ Vũ Linh Vương Ảnh: NS Tô Hiếu cung cấp

Trên trang cá nhân, nhạc sĩ Tô Hiếu cũng chia sẻ hình ảnh đến viếng nghệ sĩ Vũ Linh Vương. Anh xúc động viết: "Xin tiễn biệt người nghệ sĩ đã từng xoa đầu và nở nụ cười thân thương với Tô Hiếu từ thuở nhỏ. Tình cờ đi ngang một đám tang gần nhà, tôi bất chợt nhận ra đó là tang lễ của người nghệ sĩ năm xưa nên ghé thắp cho ông nén nhang. Lòng nghẹn ngào nhớ về một thời đam mê cải lương. Từ nhỏ, tôi rất ngưỡng mộ nghệ sĩ Vũ Linh Vương, thường đi xem ông hát. Ông ca rất hay, lại vui tính...".

Cuộc sống của nghệ sĩ Vũ Linh Vương trước khi qua đời

Nghệ sĩ Vũ Linh Vương từng là giọng ca nổi tiếng của nhiều đoàn cải lương, đứng chung sân khấu với các nghệ sĩ Út Bạch Lan, Hà Mỹ Xuân, Phương Tùng, Minh Cảnh... Ông từng hoạt động tại các đoàn Bông Hồng Vàng, Long An 1...

Sinh năm 1955, Vũ Linh Vương từng có cuộc sống sung túc với biệt thự và công ty riêng. Tuy nhiên, sau những lần làm ăn thất bại, ông mất hết tài sản. Cuộc đời tiếp tục thử thách nam nghệ sĩ khi ông trải qua bốn lần tai biến, sức khỏe suy giảm nghiêm trọng, việc đi lại cũng trở nên khó khăn.

Ông có một người vợ và một con gái. Sau khi chia tay vì không còn hòa hợp, nghệ sĩ sống một mình hơn 20 năm.

Những năm cuối đời, Vũ Linh Vương thuê trọ tại TP.HCM. Thấy ông tuổi cao, sức yếu, sống neo đơn, những người hàng xóm thường xuyên sang giúp đỡ, người nấu cơm, người giặt giũ, người phụ chăm sóc sinh hoạt hằng ngày. Đến cuối năm 2024, sau một lần bị ngã phải nhập viện điều trị suốt hai tháng, ông mất luôn chỗ ở do chủ nhà lấy lại phòng trọ. Trong lúc vừa lâm bệnh, vừa không còn nơi nương tựa, ông được bà Thảo đưa về Bến Tre chăm sóc.

Đến tháng 12.2025, tình trạng sức khỏe của nghệ sĩ chuyển biến nặng. Ông được đưa vào Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, phải thở máy và điều trị tại khoa Hồi sức tích cực. Trong thời gian ông nằm viện, các nghệ sĩ trong nhóm Ngũ long du ký gồm Phi Phụng, Phương Dung và Thụy Mười đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ một phần chi phí điều trị cho ông.