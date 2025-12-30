Nghệ sĩ Vũ Linh Vương gặp biến cố sức khỏe

Nghệ sĩ Vũ Linh Vương từng trải qua 4 lần tai biến khiến sức khỏe suy yếu Ảnh: Chụp màn hình

Mới đây, nhóm Ngũ long du ký gồm Phi Phụng, Phương Dung và Thụy Mười đăng tải clip chia sẻ về tình hình sức khỏe của nghệ sĩ Vũ Linh Vương. Nghệ sĩ Phương Dung cho biết vừa nhận được tin nhắn từ bà Thảo (người cưu mang và chăm sóc nghệ sĩ Vũ Linh Vương), báo tin ông nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) nên lập tức cùng Phi Phụng vào thăm.

Nghệ sĩ Vũ Linh Vương cần lọc máu

Trong cuộc trò chuyện với nhóm Ngũ long du ký, bà Thảo chia sẻ cách đây gần 10 ngày, nghệ sĩ Vũ Linh Vương bị ngã, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. "Hiện ông đang nằm khoa Hồi sức tích cực, phải thở máy. Các bác sĩ cho chụp chiếu thì không thấy tổn thương não, nhưng tình trạng tổng thể rất nặng nên bác sĩ đưa ra hướng điều trị là phải lọc máu, nhưng chi phí hơi cao. Trong hoàn cảnh túng thiếu, ông lại đổ bệnh nên tôi rầu lo lắm. Vì không còn cách nào khác nên tôi đành nhờ nhóm giúp đỡ, mong phần nào có chi phí điều trị để ông được sống", bà Thảo nghẹn ngào.

Nghệ sĩ Vũ Linh Vương được bà Thảo đưa về Bến Tre chăm sóc từ đầu năm 2024 Ảnh: Chụp màn hình

Trao đổi thêm với Thanh Niên, bà Thảo cho biết cách đây gần 10 ngày, nghệ sĩ Vũ Linh Vương té ngã bất thường, không do va vấp. Sau đó vài giờ, tình trạng diễn biến nặng hơn, nghi ông bị tai biến nên bà nhanh chóng đưa vào bệnh viện cấp cứu. "Hiện tại, ông vẫn chưa thể tỉnh táo hoàn toàn. Do phải đặt ống thở máy nên ông không thể nói chuyện, nhưng đã có phản xạ và nhận thức nhất định. Hai ngày nay, tôi vào thì ông mở mắt, có phản ứng", bà Thảo cho hay.

Theo bà Thảo, khi mới nhập viện, chi phí đã đóng hơn 10 triệu đồng. Sau đó, bác sĩ thông báo cần khoảng 30 triệu đồng để tiến hành lọc máu, khiến bà rơi vào tình trạng bế tắc. Trong hoàn cảnh đó, bà Thảo chỉ biết liên hệ với nghệ sĩ Phương Dung cùng nhóm Ngũ long du ký. Bà Thảo bộc bạch: "Chị Phương Dung và chị Phi Phụng vừa nghe là đã vào bệnh viện liền, hỗ trợ trước 10 triệu đồng. Tôi cũng đang cố gắng gom thêm để đủ khoảng 20 triệu đưa bác sĩ, hy vọng có thể lọc máu cho ông ấy".

Hiện bà Thảo là người duy nhất túc trực chăm sóc nghệ sĩ Vũ Linh Vương tại bệnh viện. Hoàn cảnh kinh tế của bà cũng không mấy khá giả, thu nhập chủ yếu từ việc làm thuê, chăm sóc người bệnh. Dù vậy, bà cho biết không ngại vất vả, chỉ mong cứu được nam nghệ sĩ qua cơn nguy kịch. "Chuyện quan trọng nhất bây giờ là cứu cho ông sống được, còn chăm sóc cực mấy tôi cũng chịu", bà nghẹn ngào.

Cuộc sống tuổi xế chiều của nghệ sĩ cải lương Vũ Linh Vương

Nghệ sĩ Vũ Linh Vương từng là giọng ca nổi tiếng của nhiều đoàn cải lương, đứng chung sân khấu với các nghệ sĩ như Út Bạch Lan, Hà Mỹ Xuân, Phương Tùng, Minh Cảnh... Ông hoạt động trong các đoàn hát như Bông hồng vàng, Long An 1…

Nam nghệ sĩ sinh năm 1955 từng có cuộc sống rất khá giả, có biệt thự, công ty. Tuy nhiên, vì ông làm ăn thất bại, tài sản cũng tiêu tan theo. Bên cạnh đó, ông còn từng trải qua 4 lần tai biến khiến sức khỏe giảm sút, đi lại khó khăn. Nghệ sĩ Vũ Linh Vương có một người vợ và con gái. Sau khi chia tay vì không hợp, ông sống một mình suốt hơn 20 năm qua.

Được biết, người phụ nữ cưu mang nghệ sĩ Vũ Linh Vương có hoàn cảnh không mấy khá giả. Ly dị chồng cách đây 8 năm, các con đã lớn nên bà Thảo cho biết mình không bị gánh nặng gia đình. Suốt nhiều năm qua, bà sống bằng nghề giúp việc, chăm sóc người bệnh trong bệnh viện. Trong lần tình cờ thấy nam nghệ sĩ nằm viện không ai chăm sóc, bà Thảo thương cảm nên muốn giúp đỡ, đưa ông về Bến Tre chăm sóc.