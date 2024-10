Nghệ sĩ Cẩm Thu trải lòng chuyện ly hôn Linh Tâm: Tôi ít buồn nhưng rất sốc

Nghệ sĩ Cẩm Thu thừa nhận từng rất sốc khi cuộc hôn nhân với Linh Tâm đổ vỡ Ảnh: Chụp màn hình

Nghệ sĩ cải lương Cẩm Thu từng nổi đình đám những năm 1980. Bắt đầu sự nghiệp từ khi mới 10 tuổi, bà đã có cơ hội đứng trên nhiều sân khấu lớn nhỏ và ghi dấu ấn với những tuồng nổi tiếng như Âm mưu tình yêu, Thoại Khanh Châu Tuấn, Võ Tòng sát tẩu, Bài ca tìm mẹ... Bên cạnh sự nghiệp thành công, Cẩm Thu còn từng được ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân bên nghệ sĩ Linh Tâm. Tuy nhiên, sau hơn 20 năm gắn bó, cả hai quyết định chia tay khiến công chúng tiếc nuối. Hiện tại, mỗi người đều có gia đình riêng. Trong khi Linh Tâm tìm được tổ ấm tại Mỹ thì nghệ sĩ Cẩm Thu cũng hạnh phúc bên chồng doanh nhân ngành địa ốc.

Trong chương trình Nhà có khách, nghệ sĩ Cẩm Thu có dịp trải lòng về cuộc hôn nhân với Linh Tâm. Theo chia sẻ, họ quen nhau vào năm 1980 khi cùng hoạt động trong đoàn cải lương Sông Hàn ở Đà Nẵng. Khi đó, Cẩm Thu là cô đào nổi tiếng trong đoàn, còn Linh Tâm được mời từ Sài Gòn ra vì đoàn thiếu kép. Ban đầu, bà không ấn tượng nhiều với Linh Tâm vì thấy ngoại hình trông hơi "ẻo lả." Nhưng sau khi đi diễn cùng nhau, nữ nghệ sĩ dần cảm mến bởi sự hiền lành, chân thành của Linh Tâm.

Nghệ sĩ Cẩm Thu và Linh Tâm vẫn làm bạn để cùng lo cho các con. Họ từng tái ngộ trên sân khấu Sao nối ngôi 2016 để hỗ trợ cho phần thi của con trai Linh Tý

Bà kể: "Ông ấy chủ động tán tỉnh tôi trước. Tôi đi đâu cũng theo rồi hát bài Gặp nhau làm ngơ. Thời đó, má tôi cấm cản vì thấy ông ấy còn trẻ, sợ ham chơi. Tôi nghe lời ba má lắm, không dám cãi. Ông ấy phải viết thư cho ba má tôi, hứa hẹn, thề thốt đủ điều. Khi ba má đòi đưa tôi về Sài Gòn, ông ấy đòi bỏ đoàn theo luôn nên trưởng đoàn phải đi năn nỉ ba má. Sau một thời gian thì ba má tôi cũng chịu cho cưới".

Kết hôn từ năm 1981, nghệ sĩ Cẩm Thu và Linh Tâm có với nhau 3 người con. Bà cho biết con gái đầu lòng không may qua đời khi mới hơn một tuổi. Sau đó, cặp vợ chồng sinh thêm hai con là Linh Tý và Thu Tâm. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân kéo dài hơn 20 năm giữa Cẩm Thu và Linh Tâm đã tan vỡ vào năm 2005. Nói về lý do ly hôn, nghệ sĩ Cẩm Thu bộc bạch: "Ông ấy đi sang Mỹ rồi gặp cô vợ mới bên này. Chúng tôi không mâu thuẫn gì cả, có lẽ là do hết duyên. Lúc đó tôi buồn thì ít mà sốc thì nhiều. Vợ chồng từ tay trắng gầy dựng lên, có nhà cửa, có xe, mình cũng không tính toán gì trong gia đình cả. Nhưng tôi không hận thù, giận hờn gì cả. Thôi thì ông ấy lo cho gia đình mới của mình, chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ bạn bè để lo cho hai con. Thậm chí cô vợ của ông ấy cũng có nói chuyện với tôi".

Nữ nghệ sĩ cho biết từng có giai đoạn không còn muốn đứng trên sân khấu, phải chuyển sang làm trang điểm, bán bánh mì mưu sinh Ảnh: Chụp màn hình

Với nghệ sĩ Cẩm Thu, khi cuộc hôn nhân tan vỡ là cú sốc lớn đối với bà. Thời điểm đó, hai con đang ở tuổi vị thành niên nên bà không dám nói cho con biết. Giọng ca sinh năm 1960 tâm sự bà chỉ buồn một mình, không dám thể hiện trước mặt con. "Tôi sợ con sốc, bởi bên ngoài ai cũng nghĩ gia đình chúng tôi rất hoàn hảo, đâu biết được chuyện như vậy. Những lúc không có các con ở nhà, tôi thường nằm một mình trong bóng tối, không dám bật đèn. Tôi trăn trở, buồn bã suốt cả năm trời mới vượt qua được. Tôi nghĩ nếu mình gục ngã, con mình sẽ ra sao, nên tôi cố gắng tự dọn dẹp tinh thần của mình", bà chia sẻ.

Sau khi chia tay, Cẩm Thu cảm thấy hụt hẫng vì mất đi người bạn diễn ăn ý. Bà lo lắng về những dị nghị, thắc mắc từ khán giả khi cả hai không còn xuất hiện chung trên sân khấu. "Tôi không chịu nổi điều đó nên không nhận show mà kiếm việc khác. Tôi học trang điểm, mở tiệm trang điểm nhưng không có duyên. Tôi cũng từng làm lò bánh mì để mưu sinh lo cho con", nữ nghệ sĩ tâm sự.

Nghệ sĩ Cẩm Thu bên ông xã Philip Nam Ảnh: Chụp màn hình

Trải qua nhiều thăng trầm, nghệ sĩ Cẩm Thu hiện có cuộc sống mới bên người chồng là doanh nhân Philip Nam. Nữ nghệ sĩ tiết lộ ông xã hiện tại cũng là bạn của Linh Tâm. "Năm 2008, anh Nam cùng Linh Tâm về Việt Nam, có mời tôi quay một video cải lương. Sau đó, đến năm 2011, tôi sang Mỹ hát thì gặp lại anh Nam ở nhà Linh Tâm. Khi tái ngộ, chúng tôi có dịp trò chuyện với nhau nhiều hơn, dần quý mến rồi về chung một nhà. Các con của tôi cũng rất quý và thương anh ấy", bà cho hay.

Sau hơn 12 năm định cư tại Mỹ, Cẩm Thu chia sẻ cuộc sống của bà giờ đây rất bình yên. Ở tuổi 64, nữ nghệ sĩ chọn lui về làm hậu phương chăm sóc gia đình. Thỉnh thoảng, bà vẫn tham gia một số chương trình cùng ông xã. Nữ nghệ sĩ nói thêm: "Tôi cảm thấy may mắn khi ông xã hiện tại cũng đam mê cải lương và thích đi hát, nhưng công việc chính của anh vẫn là làm về địa ốc".