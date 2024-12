Nghệ sĩ Đặng Thái Sơn biểu diễn kỷ niệm 100 năm tuổi của thân phụ

“Đặng Thái Sơn Returns” concert diễn ra vào tối 21.2 tại nhà hát Hồ Gươm

Đêm nhạc dành cho cha và những 'lần đầu tiên'

Là nghệ sĩ dương cầm châu Á đầu tiên đoạt giải nhất trong cuộc thi piano quốc tế Frédéric Chopin lần thứ X ở Warszawa, Đặng Thái Sơn được biết đến như niềm tự hào của âm nhạc Việt. Mỗi chương trình biểu diễn của Đặng Thái Sơn đều là sự kiện được người yêu nhạc trông đợi, và mỗi lần trở về Việt Nam với ông đều mang một ý nghĩa đặc biệt.

Lần trở lại Hà Nội này, đúng dịp kỷ niệm 100 năm tuổi của thân phụ ông - thi sĩ, nhạc sĩ, họa sĩ Đặng Đình Hưng, nghệ sĩ thiên tài Đặng Thái Sơn sẽ biểu diễn tác phẩm đã đưa ông tới đỉnh vinh quang năm 1980: Concerto số 2 của Chopin.

Cha ông - nghệ sĩ Đặng Đình Hưng để lại dấu ấn đặc biệt trong nền thơ ca, âm nhạc, và hội họa Việt Nam với 6 tác phẩm thơ chính và hơn 300 bức tranh vẽ trong suốt cuộc đời. Những sáng tác siêu thực, trừu tượng và sự kết hợp giữa tính chất dân dã với hiện đại đưa ông trở thành “kỳ nhân” một thời theo cách gọi của nhà thơ Nguyễn Thuỵ Kha.

Nghệ sĩ dương cầm Đặng Thái Sơn Ảnh: NVCC

Theo nhà phê bình, lý luận âm nhạc Nguyễn Thị Minh Châu, “Đặng Thái Sơn thừa hưởng tài năng và bản lĩnh nghệ thuật từ cả mẹ cả cha: Nhà giáo nhân dân Thái Thị Liên và thi sĩ - nhạc sĩ - họa sĩ Đặng Đình Hưng. Cùng với sự dẫn dắt trực tiếp của mẹ trong từng ngón đàn còn có tác động mạnh mẽ từ cha trong quan điểm sống luôn trọng tinh thần sáng tạo, tính chân thực và cái tình nghệ sĩ. Cặm cụi kẻ từng khuôn nhạc cho con tập viết những nốt đầu tiên, rồi theo tháng năm người cha đã truyền cho con tình yêu mãnh liệt với âm nhạc Bach, Mozart, Beethoven, Chopin…”.

Để tưởng nhớ và tri ân thân phụ, Đặng Thái Sơn trước đó đã tổ chức chương trình biểu diễn concerto Beethoven năm 2013. Năm 2021, nghệ sĩ Đặng Thái Sơn cũng dành tặng cha bản Adagio của Bach trong đêm thơ nhạc tưởng niệm 30 năm ngày cha mất.

Vào tối 21.12 tới đây, kỷ niệm cha tròn 100 tuổi, nghệ sĩ bậc thầy Đặng Thái Sơn sẽ mang về Hà Nội bản Concerto số 2 của Chopin khiến mọi người yêu nhạc không muốn bỏ lỡ. Nói về đêm nhạc, nghệ sĩ Đặng Thái Sơn cho biết đây là đêm diễn của nhiều cái “lần đầu”: Lần đầu diễn tại Nhà hát Hồ Gươm, lần đầu sẽ thả hồn cùng Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời và nhạc trưởng Olivier Ochanine; và cũng nhắc nhớ đến lần đầu ông diễn bản Concerto của Chopin tại cuộc thi piano quốc tế Chopin, Balan 1980.

Đêm của những di sản âm nhạc

Trái tim của đêm hòa nhạc “Đặng Thái Sơn Returns” concert chính là bản Concerto số 2 giọng Fa thứ do Đặng Thái Sơn biểu diễn cùng dàn nhạc SSO. Concerto số 2 là bản nhạc huyền thoại trong di sản âm nhạc khổng lồ của Frédéric Chopin, được ông sáng tác từ sâu thẳm tâm hồn mình vào năm 29 tuổi với mục đích sử dụng cá nhân. Tác phẩm mở đầu với một chủ đề tràn đầy năng lượng hứng khởi với tiết tấu đảo phách, và dần nhường chỗ cho nghệ sỹ piano. Đặc biệt, chương giữa chứa đựng những giai điệu và cấu trúc âm thanh đầy cảm động và say đắm. Người ta cho rằng, Chopin viết chương giữa với tâm trí vấn vương hình ảnh của “nàng thơ” - cô nữ sinh giọng soprano người Ba Lan Konstancja Gładkowska. Chương cuối là một chương nhạc rất vui tươi và cũng khá tự do với các điệu waltz và mazurka - điệu nhảy quen thuộc của quê hương Ba Lan của Chopin.

Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời đẳng cấp quốc tế tại Việt Nam ẢNH: SUN GROUP

Không chỉ thưởng thức giai điệu kinh điển của Concerto số 2 từ các ngón đàn trời phú của Đặng Thái Sơn, khán giả còn được thưởng thức những bản giao hưởng đầy kịch tính từ dàn nhạc SSO, dưới sự dẫn dắt của nhạc trưởng tài năng Olivier Ochanine. Từng xuất sắc vượt qua gần 120 nhạc trưởng từ 23 quốc gia trên thế giới để giành giải nhất cuộc thi Nhạc trưởng quốc tế Antal Dorati tại Budapest, Hungary (2015), giải thưởng âm nhạc danh giá The American Prize (2015), Olivier Ochanine tới Việt Nam dẫn dắt SSO trở thành dàn nhạc giao hưởng đẳng cấp quốc tế tại Việt Nam.

Nhạc trưởng tài năng Olivier Ochanine ẢNH: SUN GROUP

Ngay ở chương mở đầu của đêm nhạc tối 21.12, Olivier Ochanine và SSO sẽ đưa khán giả đến với một viên ngọc tuyệt đẹp của Alexander Scriabin - nhà soạn nhạc người Nga đã sáng tác rất nhiều bản nhạc cho piano và đồng thời cũng là một nghệ sỹ piano. Bản nhạc ngắn ra đời vào năm 1898 với phần phối khí đặc sắc và hòa âm “đầy kích thích”, được nhà xuất bản M.P. Belyaev đặt tên là “Rêverie” (tạm dịch: Mộng mơ).

Cũng trong buổi hòa nhạc này, SSO sẽ trình diễn bản giao hưởng “Mathis der Maler” của nhà soạn nhạc người Đức Paul Hindemith, lấy cảm hứng từ tác phẩm đa liên họa Isenheim Altarpiece nổi tiếng của họa sĩ Matthias Grünewald, với mỗi chương nhạc đều dựa trên những bức tranh kỳ lạ của Grünewald. Bản nhạc là đại diện cho những sắc thái âm thanh mới mẻ, hòa âm hấp dẫn và cách sử dụng mới lạ các nhạc cụ trong dàn nhạc để kể chuyện.

Đêm hòa nhạc sẽ kết thúc với “Tổ khúc Aladdin” của nhà soạn nhạc người Đan Mạch Carl Nielsen, đã sáng tác sáu bản giao hưởng độc đáo, nhiều bản hòa tấu, vô số tác phẩm nhạc thính phòng và tác phẩm dành cho piano, cũng như nhạc nền và hai vở opera.

Cùng với những giai điệu kinh điển của Concerto số 2 được trình diễn từ những ngón đàn tuyệt vời của pianist đẳng cấp thế giới Đặng Thái Sơn, các bản giao hưởng của SSO sẽ làm nên một đêm nhạc đáng nhớ cho người yêu nhạc tại thủ đô Hà Nội.