Nghệ sĩ 'đội mưa' tổng duyệt, người dân Quảng Trị háo hức chờ đêm khai mạc

Tối nay 4.7, tại di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải (Quảng Trị) sẽ diễn ra khai mạc Lễ hội Vì hòa bình 2026, đánh dấu lần thứ hai lễ hội này được tổ chức tại Quảng Trị. Trước giờ khai mạc, ban tổ chức và các nghệ sĩ đã tổng duyệt kỹ lưỡng vào tối 3.7 để hoàn thiện mọi công đoạn cho chương trình.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đến dự tổng duyệt chương trình ẢNH: BÁ CƯỜNG

Vì trời mưa, ban tổ chức đã yêu cầu các nghệ sĩ mang thường phục để đảm bảo các trang phục trình diễn cho tối nay ẢNH: BÁ CƯỜNG

Ca sĩ Hoàng Hải che ô trình diễn trong đêm tổng duyệt ẢNH: BÁ CƯỜNG

Buổi tổng duyệt bắt đầu lúc 20 giờ với sự tham gia đầy đủ của các nghệ sĩ biểu diễn. Đông đảo lãnh đạo địa phương cùng hàng trăm người dân cũng có mặt để theo dõi, cổ vũ chương trình.

Lễ khai mạc Lễ hội Vì hòa bình 2026 mang chủ đề "Từ ký ức đến tương lai: Quảng Trị vì hòa bình", có thời lượng 120 phút. Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật được chia thành 3 chương: "Dòng chảy ký ức", "Ánh sáng hòa bình" và "Thế giới hòa ca".

Điểm nhấn của chương trình chính là sân khấu dàn dựng từ hình tượng chim bồ câu tung bay ẢNH: BÁ CƯỜNG

Hệ thống LED và ánh sáng nặng 6 tấn đặt bên trên sân khấu, được nâng lên từ hệ thống cẩu 120 tấn ẢNH: BÁ CƯỜNG

Với hệ thống công nghệ hiện đại, chương trình nghệ thuật sẽ mang đến cho khán giả những trải nghiệm thú vị và nhiều cảm xúc nhất ẢNH: BÁ CƯỜNG

Ông Đặng Lê Minh Trí, tổng đạo diễn chương trình, cho biết Lễ hội Vì hòa bình là một chương trình có ý nghĩa đặc biệt và ê kíp cảm thấy rất may mắn khi nhận được sự đồng thuận của UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức chương trình.

"Chúng tôi đã phải suy nghĩ và tìm ra cách tiếp cận phù hợp nhất. Lễ hội Vì hòa bình không đơn thuần là một lễ hội hay hoạt động biểu diễn văn hóa, mà là nỗ lực từng bước tiếp cận công nghiệp văn hóa. Thông qua đó, chúng tôi mong muốn đưa Quảng Trị với những giá trị và ký ức vốn có kết nối không chỉ với người Việt Nam mà còn với bạn bè quốc tế", đạo diễn Đặng Lê Minh Trí chia sẻ.

Đông đảo khán giả đến xem buổi tổng duyệt ẢNH: BÁ CƯỜNG

Trời mưa nhưng vẫn có rất đông khán giả nán lại, xem hết buổi tổng duyệt ẢNH: BÁ CƯỜNG

Suốt buổi tổng duyệt, mưa lớn liên tục trút xuống nhưng không làm giảm nhiệt chương trình. Trên sân khấu, các nghệ sĩ vẫn biểu diễn hết mình, hoàn thiện từng tiết mục để chuẩn bị cho đêm khai mạc. Bên dưới, hàng trăm khán giả che ô, mặc áo mưa kiên nhẫn theo dõi đến cuối chương trình, ra về với sự háo hức chờ đợi đêm diễn chính thức.

Chị Song Thương (30 tuổi, trú tại xã Vĩnh Hoàng) cho biết chị rất tự hào khi là người con của vùng "đất thép" Vĩnh Linh và háo hức chờ đợi một đêm khai mạc ấn tượng.

Chương trình nghệ thuật diễn ra với 3 chương và sẽ có bắn pháo hoa tầm thấp ở phần cuối chương trình ẢNH: BÁ CƯỜNG

Những hình ảnh, hoạt cảnh chạm vào cảm xúc của người xem ẢNH: BÁ CƯỜNG

"Tôi biết đến Lễ hội Vì hòa bình từ 2 năm trước và luôn mong chờ ngày chương trình trở lại. Tôi hy vọng lễ hội năm nay sẽ có nhiều tiết mục ý nghĩa, lan tỏa thông điệp về hòa bình, tình yêu quê hương, đất nước, đồng thời giúp nhiều người hiểu hơn và thêm tự hào về Quảng Trị - nơi tôi sinh ra, lớn lên", chị Song Thương bày tỏ.