Sân khấu 'cánh chim hòa bình' bên dòng Bến Hải

Ngày 4.7 tới, Lễ hội Vì hòa bình 2026 chính thức được khai mạc tại di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải (Quảng Trị). Mặc dù còn 2 ngày nữa nhưng không khí tại đây đã nhộn nhịp hơn khi một sân khấu lớn được dàn dựng công phu cùng hàng trăm nghệ sĩ đã quy tụ để tập luyện cho chương trình.

Sân khấu ngày khai mạc Lễ hội Vì hòa bình được dàn dựng hoành tráng lấy cảm hứng từ chim bồ câu ẢNH: BÁ CƯỜNG

Đạo diễn Đặng Lê Minh Trí tiếp tục là người đứng sau sân khấu lớn của Lễ hội Vì hòa bình 2026 ẢNH: BÁ CƯỜNG

Sân khấu khai mạc Lễ hội Vì hòa bình 2026 được lấy cảm hứng từ hình tượng chim bồ câu với đôi cánh rộng mở - biểu tượng của hy vọng, kết nối và hòa bình. Thiết kế này khắc họa hành trình của Quảng Trị từ vùng đất từng bị chia cắt bởi chiến tranh vươn mình trở thành biểu tượng của hòa bình và phát triển.

Sau khi hoàn thiện dàn dựng sân khấu, từ chiều 1.7 các nghệ sĩ đã đến để tập luyện các tiết mục trong chương trình. Việc tập luyện cũng thu hút đông đảo người dân địa phương đến xem.

Background chủ đạo của sân khấu với hình ảnh biểu tượng tại di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải ẢNH: BÁ CƯỜNG

Với sân khấu quy mô lớn, đêm khai mạc hứa hẹn sẽ đem lại cho khán giả "bữa tiệc nghệ thuật" đã mắt ẢNH: BÁ CƯỜNG

Các nghệ sĩ tích cực tập luyện cho ngày khai mạc tối 4.7 tới ẢNH: BÁ CƯỜNG

"Tôi là người dân ở tỉnh Phú Thọ, biết sắp tới có Lễ hội Vì hòa bình nên đã về Quảng Trị chờ xem. Con trai tôi cũng trong đội ngũ bắn pháo hoa đêm khai mạc nên tôi rất háo hức, thấy chiều nay sân khấu đã lên đèn, các ca sĩ, nghệ sĩ đi vào tập luyện. Dù chưa chính thức nhưng xem qua tôi đã thấy rất ấn tượng rồi", bà Nguyễn Thúy Mười chia sẻ.

Theo ông Đặng Lê Minh Trí, tổng đạo diễn Lễ hội Vì hòa bình năm 2026, năm nay, sân khấu sẽ hoàn toàn khác biệt so với năm 2024 với không gian được dàn dựng đúng với chủ đề "Từ ký ức đến tương lai".

Di tích cầu Hiền Lương rực rỡ cờ đỏ sao vàng Tổ quốc ẢNH: BÁ CƯỜNG

Trong khi đó, cầu Hiền Lương mới được treo những lá cờ biểu trưng của Lễ hội Vì hòa bình năm nay ẢNH: BÁ CƯỜNG

"Tạo hình lớn nhất là không gian của sân khấu, hình ảnh chú chim bồ câu độc lập, tự do và đầy khát vọng. Nếu năm 2024 gây ấn tượng với dàn drone tạo ra những hình ảnh đặc biệt thì năm nay, sân khấu sẽ dùng một hệ thống cẩu 120 tấn để nâng hệ thống LED và ánh sáng với trọng tải 6 tấn lên cao 50 mét. Đây là hoạt động công nghệ rất lớn và tác động đến cảm quan của người xem", đạo diễn Đặng Lê Minh Trí nói.

Mọi thứ đã và đang sẵn sàng cho một Lễ hội Vì hòa bình thành công nữa tại Quảng Trị ẢNH: BÁ CƯỜNG

Những lá cờ biểu trưng cũng đã được treo trên cầu Hiền Lương mới và ngay bên cạnh là màu cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trên cây cầu Hiền Lương lịch sử. Màu xanh của hòa bình hòa quyện với màu cờ Tổ quốc cùng với sân khấu hoành tráng được dàn dựng đã làm cho không khí lễ hội trở nên nhộn nhịp hơn. Mọi thứ đã sẵn sàng cho một Lễ hội Vì hòa bình nữa trên "đất lửa" Quảng Trị.