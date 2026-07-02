Sân khấu 'cánh chim hòa bình' bên dòng Bến Hải

Ngày 4.7 tới, Lễ hội Vì hòa bình 2026 chính thức được khai mạc tại di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải (Quảng Trị). Mặc dù còn 2 ngày nữa nhưng không khí tại đây đã nhộn nhịp hơn khi một sân khấu lớn được dàn dựng công phu cùng hàng trăm nghệ sĩ đã quy tụ để tập luyện cho chương trình.
Sân khấu khai mạc Lễ hội Vì hòa bình 2026 được lấy cảm hứng từ hình tượng chim bồ câu với đôi cánh rộng mở - biểu tượng của hy vọng, kết nối và hòa bình. Thiết kế này khắc họa hành trình của Quảng Trị từ vùng đất từng bị chia cắt bởi chiến tranh vươn mình trở thành biểu tượng của hòa bình và phát triển.
Sau khi hoàn thiện dàn dựng sân khấu, từ chiều 1.7 các nghệ sĩ đã đến để tập luyện các tiết mục trong chương trình. Việc tập luyện cũng thu hút đông đảo người dân địa phương đến xem.
"Tôi là người dân ở tỉnh Phú Thọ, biết sắp tới có Lễ hội Vì hòa bình nên đã về Quảng Trị chờ xem. Con trai tôi cũng trong đội ngũ bắn pháo hoa đêm khai mạc nên tôi rất háo hức, thấy chiều nay sân khấu đã lên đèn, các ca sĩ, nghệ sĩ đi vào tập luyện. Dù chưa chính thức nhưng xem qua tôi đã thấy rất ấn tượng rồi", bà Nguyễn Thúy Mười chia sẻ.
Theo ông Đặng Lê Minh Trí, tổng đạo diễn Lễ hội Vì hòa bình năm 2026, năm nay, sân khấu sẽ hoàn toàn khác biệt so với năm 2024 với không gian được dàn dựng đúng với chủ đề "Từ ký ức đến tương lai".
"Tạo hình lớn nhất là không gian của sân khấu, hình ảnh chú chim bồ câu độc lập, tự do và đầy khát vọng. Nếu năm 2024 gây ấn tượng với dàn drone tạo ra những hình ảnh đặc biệt thì năm nay, sân khấu sẽ dùng một hệ thống cẩu 120 tấn để nâng hệ thống LED và ánh sáng với trọng tải 6 tấn lên cao 50 mét. Đây là hoạt động công nghệ rất lớn và tác động đến cảm quan của người xem", đạo diễn Đặng Lê Minh Trí nói.
Những lá cờ biểu trưng cũng đã được treo trên cầu Hiền Lương mới và ngay bên cạnh là màu cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trên cây cầu Hiền Lương lịch sử. Màu xanh của hòa bình hòa quyện với màu cờ Tổ quốc cùng với sân khấu hoành tráng được dàn dựng đã làm cho không khí lễ hội trở nên nhộn nhịp hơn. Mọi thứ đã sẵn sàng cho một Lễ hội Vì hòa bình nữa trên "đất lửa" Quảng Trị.
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