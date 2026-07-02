Pháo nước trên sông Sài Gòn, điểm nhấn TP.HCM bắn pháo hoa tối nay 2.7

Tối 2.7, TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong chương trình lần này, điểm bắn pháo hoa tại khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh) được xem là một trong những điểm nhấn đáng chú ý khi lần đầu áp dụng hệ thống bắn tự động 100% và tăng cường nhiều hiệu ứng hỏa thuật, trong đó có pháo nước trên sông Sài Gòn.

Điểm nhấn của màn pháo hoa tối 2.7 tại khu vực đầu hầm sông Sài Gòn là việc sử dụng pháo nước để tạo hiệu ứng "màn ánh sáng buông xuống mặt nước" ẢNH: THÚY LIỄU

Trao đổi về công tác chuẩn bị kỹ thuật, trung tá Nguyễn Văn Dũng, Trưởng ban Quân khí, Bộ Tư lệnh TP.HCM, cho biết đơn vị muốn thay đổi cách trình diễn so với các lần bắn pháo hoa trước. Điểm khác biệt không chỉ nằm ở số lượng pháo, mà còn ở cách tổ chức hiệu ứng, nhịp bắn và việc tận dụng không gian sông nước của TP.HCM.

Theo trung tá Dũng, pháo nước là điểm nhấn mới tại khu vực An Khánh. Khác với pháo hoa thông thường được bắn thẳng lên trời rồi nở tung, pháo nước được thiết kế để tạo hiệu ứng từ mặt nước.

"Pháo sẽ không bắn thẳng lên trời mà chia làm 2 nhịp. Pháo sẽ được bắn xuống nước, tận dụng dòng sông Sài Gòn để tạo điểm nhấn. Khi pháo bắn một nhịp tỏa xuống sông Sài Gòn, ngậm đủ nước sẽ phi lên trời, tạo thành một màn pháo trên mặt sông rất khác biệt", trung tá Dũng chia sẻ.

Lực lượng dân quân thực hiện đấu nối dây pháo ẢNH: THÚY LIỄU

Trung tá Dũng giải thích thêm, với pháo nước, người xem không chỉ nhìn thấy những chùm sáng nở trên cao mà còn có thể thấy một màn pháo kéo dài, tỏa ra trên mặt sông. Hiệu ứng này tạo cảm giác như một "màn ánh sáng buông xuống mặt nước", làm cho không gian trình diễn ở khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn sinh động hơn.

Theo trung tá Dũng, pháo nước từng được sử dụng tại Lễ hội pháo hoa Đà Nắng (DIFF 2026). Với TP.HCM, việc đưa hiệu ứng này vào chương trình lần này là bước thử nghiệm, hướng tới những cách trình diễn mới hơn trong các dịp lễ, tết và lễ hội lớn của thành phố.

Tại điểm bắn phường An Khánh, có 1.200 quả pháo tầm cao, 60 giàn tầm thấp và 18 giàn pháo nổ tầm thấp. Đây là điểm bắn có quy mô lớn nhất trong chương trình lần này ẢNH: THÚY LIỄU

Cùng với pháo nước, điểm bắn tại phường An Khánh còn sử dụng bộ bắn tự động 100%. Theo trung tá Dũng, đặc trưng của hệ thống này là hạn chế sự phụ thuộc vào thao tác thủ công.

Sau một lần kích hoạt, bộ điều khiển sẽ tự động vận hành toàn bộ màn trình diễn từ đầu đến cuối trong 15 phút. Việc này giúp nhịp bắn, thời điểm nổ và các hiệu ứng được lập trình chính xác hơn, tạo sự liền mạch cho toàn bộ chương trình.

Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh TP.HCM, chương trình pháo hoa tối 2.7 được tổ chức tại 16 điểm, gồm 5 điểm tầm cao và 11 điểm tầm thấp.

Riêng điểm bắn khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn, phường An Khánh, có 1.200 quả pháo tầm cao, 60 giàn tầm thấp và 18 giàn pháo nổ tầm thấp. Đây là điểm bắn có quy mô lớn nhất trong chương trình lần này.

Đưa pháo vào ống ẢNH: THÚY LIỄU

Trung tá Nguyễn Văn Dũng (trái) kiểm tra pháo trước khi đưa vào ống phóng ẢNH: THÚY LIỄU

Bên cạnh đó, các điểm bắn tầm cao còn được bố trí tại khu vực Trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương); quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu); khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi (xã An Nhơn Tây) và khu đô thị lấn biển Vinhomes Green Paradise (xã Cần Giờ).

Các điểm bắn pháo hoa tầm thấp gồm: tòa tháp Saigon Marina IFC (phường Sài Gòn); khuôn viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bình Chánh (cũ); Đền Bến Nọc (phường Tăng Nhơn Phú); quảng trường Trung tâm hành chính phường Tân Mỹ; Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Đất Đỏ; Khu di tích Cầu tàu 914 (đặc khu Côn Đảo); công viên khu tái định cư xã Ngãi Giao; sân bóng đá Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh xã Dầu Tiếng; sân bóng Trung tâm Văn hóa - Thể thao và học tập cộng đồng xã Minh Thạnh; dự án khu dân cư Vườn Cau (phường Lái Thiêu); đường Hùng Vương, khu phố Vạn Hạnh (phường Phú Mỹ).

Các ống phóng pháo và các quả pháo được dán số ký hiệu để chuẩn bị cho việc lần đầu áp dụng hệ thống bắn tự động 100% ẢNH: THÚY LIỄU

Tổng số pháo hoa trong chương trình gồm 2.840 quả tầm cao, 360 quả tầm thấp, 1.290 giàn pháo tầm thấp, 38 giàn pháo nổ tầm thấp và 12.050 ống tầm thấp FH-30.

Công tác chuẩn bị kỹ thuật bao gồm bảo quản, bảo dưỡng, kiểm tra 3.500 nòng pháo hoa, sửa chữa 60 bộ thiết bị, tiếp nhận, vận chuyển và triển khai trận địa theo đúng quy định an toàn.

Tại tòa nhà Saigon Marina IFC (phường Sài Gòn), công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất với 90 giàn tầm thấp và hơn 12.000 ống hỏa thuật ẢNH: THÚY LIỄU

Theo trung tá Dũng, đến 11 giờ ngày 1.7, các lực lượng kỹ thuật triển khai đấu nối, thông mạch và hoàn tất những khâu cuối cùng trước giờ bắn. Yêu cầu cao nhất của chương trình là bảo đảm an toàn tuyệt đối, đúng thời gian, đồng thời tạo nên màn trình diễn có tính thẩm mỹ, xứng đáng với sự kiện kỷ niệm đặc biệt 50 năm thành phố mang tên Bác.