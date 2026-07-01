Lịch sự kiện tối 2.7 ở TP.HCM: Bắn pháo hoa, 3D Mapping, cầu truyền hình đặc biệt

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 - 2.7.2026), TP.HCM sẽ tổ chức hàng loạt hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc bên cạnh màn bắn pháo hoa tại 16 điểm trên địa bàn.

TP.HCM bắn pháo hoa tại 16 điểm

Theo kế hoạch, TP.HCM sẽ bắn pháo hoa từ 21 giờ - 21 giờ 15 phút ngày 2.7. Trong đó có 5 điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và 11 điểm bắn pháo hoa tầm thấp.

Danh sách 16 điểm bắn pháo hoa ở TP.HCM ngày 2.7 ĐỒ HỌA: UYỂN NHI

Trình diễn 3D Mapping quốc tế từ 19 giờ 30

Chia sẻ với phóng viên Báo Thanh Niên, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết thành phố sẽ tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật và giao lưu 3D Mapping quốc tế từ ngày 1.7 đến 5.7.

Chương trình diễn ra từ 19 giờ 30 đến 21 giờ hằng ngày tại khu vực phía trước trụ sở UBND TP.HCM (86 Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn, TP.HCM), hứa hẹn trở thành điểm nhấn thu hút đông đảo người dân và du khách trong dịp lễ kỷ niệm.

TP.HCM sẽ bắn pháo hoa tại 16 điểm vào tối 2.7 nhân kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh ẢNH: ĐỘC LẬP

Bên cạnh đó, TP.HCM cũng tổ chức chương trình cầu truyền hình đặc biệt kỷ niệm 50 năm ngày thành phố mang tên Bác vào tối 2.7.

Chương trình được thực hiện tại 2 điểm cầu chính: Hội trường Thống Nhất (TP.HCM) và Quảng trường Ba Đình - Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Hà Nội); cùng các điểm cầu phụ tại các phường, xã và đặc khu của TP.HCM.

TP.HCM sẽ tổ chức trình diễn 3D Mapping quốc tế từ 19 giờ 30 tối 2.7 ẢNH: CTV

Xem pháo hoa, trình diễn 3D Mapping tối 2.7 ở đâu đẹp nhất?

Để bắt trọn khoảnh khắc pháo hoa lung linh và chiêm ngưỡng trọn vẹn màn trình diễn nghệ thuật ánh sáng 3D Mapping trong lịch trình sự kiện tối 2.7, chúng tôi gợi ý một số địa điểm: phố đi bộ Nguyễn Huệ (xem rõ 3D Mapping), công viên Bến Bạch Đằng và dọc đường Tôn Đức Thắng (phường Sài Gòn)..., là những vị trí "vàng" để ngắm pháo hoa tầm cao.

Với những ai yêu thích không gian thoáng đãng, ít chen chúc hơn, thì các góc nhìn từ phía Khu đô thị Thủ Thiêm, chân cầu Ba Son (TP.Thủ Đức cũ) hoặc những quán cà phê, nhà hàng trên cao quanh khu vực trung tâm sẽ là lựa chọn lý tưởng để ngắm nhìn toàn cảnh TP.HCM rực rỡ từ xa.

Do lượng người đổ về trung tâm TP.HCM theo dõi sự kiện dự kiến sẽ rất đông, người dân và du khách lưu ý chủ động lộ trình di chuyển sớm, nên đi sớm để tránh các khung giờ cấm xe và hạn chế ùn tắc giao thông.

Bên cạnh đó, nên ưu tiên gửi xe tại các trung tâm thương mại, điểm giữ xe được cấp phép của Thanh niên xung phong để có giá đúng quy định, tránh các bãi xe tự phát "chặt chém".