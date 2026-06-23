TP.HCM bắn pháo hoa 16 điểm vào tối 2.7

UBND TP.HCM vừa ban hành văn bản chỉ đạo về tổ chức bắn pháo hoa nổ nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 - 2.7.2026).

Theo đó, TP.HCM sẽ bắn pháo hoa tại 16 điểm, thời gian từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút ngày 2.7.

TP.HCM dự kiến bắn pháo hoa tại 16 điểm vào tối 2.7 ẢNH: ĐỘC LẬP

Cụ thể, 5 điểm bắn pháo hoa nổ tầm cao kết hợp tầm thấp gồm:

Khu vực đầu hầm sông Sài Gòn, phường An Khánh. Khu vực Trung tâm Thành phố mới, phường Bình Dương. Khu vực Quảng trường Tam Thắng, phường Vũng Tàu. Khu Di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi, xã An Nhơn Tây. Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ.

11 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp gồm:

Khuôn viên Ban Chỉ huy quân sự huyện Bình Chánh (cũ), địa chỉ số 1, đường số 3, khu Trung tâm hành chính xã Tân Nhựt. Khu Đền Bến Nọc, phường Tăng Nhơn Phú. Quảng trường Trung tâm hành chính phường Tân Mỹ. Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Đất Đỏ. Khu di tích Cầu tàu 914, đặc khu Côn Đảo. Công viên khu tái định cư xã Ngãi Giao. Sân bóng đá Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh xã Dầu Tiếng. Sân bóng Trung tâm Văn hóa - Thể thao và học tập cộng đồng xã Minh Thạnh. Dự án khu dân cư Vườn Cau, phường Lái Thiêu. Tòa tháp Saigon Marina IFC, số 2 Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn. Đường Hùng Vương, khu phố Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ.

UBND TP.HCM giao Bộ Tư lệnh phối hợp Công an TP.HCM bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình vận chuyển pháo hoa nổ, các địa điểm bắn pháo hoa nổ và các khu vực người dân tập trung xem pháo hoa nổ.