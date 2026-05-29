TP.HCM bắn pháo hoa 3 điểm kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác

Chiều 28.5, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao cho biết, TP.HCM bắn pháo hoa nghệ thuật nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 - 2.7.2026) từ 21 giờ - 21 giờ 15 tối 2.7, gồm:

Đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh) Khu trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương) Quảng trường tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu)

Ngoài ra còn có các điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại những khu vực phù hợp khác.

21 giờ tối 2.7, TP.HCM bắn pháo hoa nghệ thuật tại 3 điểm kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác

Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra lúc 8 giờ 15 ngày 2.7, tại Hội trường Thống Nhất.

Tối 2.7 là chương trình cầu truyền hình đặc biệt kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác tại 2 điểm cầu chính là Hội trường Thống Nhất (phường Bến Thành, TP.HCM) và quảng trường Ba Đình - Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Hà Nội) cùng các điểm cầu phụ tại phường, xã, đặc khu thuộc TP.HCM.

TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật

Theo ông Trần Thanh Vương, Trưởng Phòng Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa gia đình (Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM), bên cạnh màn trình diễn bắn pháo hoa nghệ thuật, TP.HCM còn triển khai nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật, thể dục - thể thao phục vụ người dân và du khách.

Nổi bật nhất là bản ghi hình ca nhạc với chủ đề "TPHCM rạng rỡ tên Người", chương trình đi bộ đồng hành, biểu diễn xiếc và rối tổng hợp tại Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ (quận 11 cũ, TP.HCM)

Đặc biệt, chương trình nghệ thuật kết hợp trình diễn 3D Mapping quốc tế sẽ diễn ra trước trụ sở UBND TP.HCM từ ngày 1 - 5.7, trong khung giờ từ 19 giờ 30 - 21 giờ.

Triển lãm hình ảnh kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác sẽ được tổ chức quy mô cấp thành phố tại đường Đồng Khởi, công viên đường Nguyễn Du và Nhà truyền thống cách mạng, đồng thời triển khai rộng khắp tại các địa phương.

Song song đó, TP.HCM cũng tổ chức các hoạt động kỷ niệm 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5.6.1911 - 5.6.2026), gồm lễ dâng hương, dâng hoa, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cùng nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật.

Nhiều hoạt động vui chơi cho thiếu nhi

Ngoài ra, TP.HCM còn tổ chức triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách và Hội sách thiếu nhi TP.HCM lần thứ 6 cùng nhiều hoạt động dành cho thiếu nhi trong dịp hè.

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phối hợp cùng Thành đoàn TP.HCM tổ chức thêm các chương trình phục vụ thiếu nhi như múa rối, xiếc, ca múa nhạc, kịch và nghệ thuật truyền thống; đồng thời triển khai nhiều hội thi, hội diễn văn nghệ thiếu nhi trên địa bàn.

Trong dịp hè, các bảo tàng do Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM quản lý cũng áp dụng ưu đãi miễn, giảm giá vé hoặc tặng vé cho thiếu nhi đến tham quan, vui chơi. Nhiều triển lãm và hoạt động thể thao khác cũng sẽ được tổ chức xuyên suốt dịp kỷ niệm này.