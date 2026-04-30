Trận địa pháo hoa TP.HCM trước giờ khai hỏa mừng đại lễ 30.4

Tối 30.4, TP.HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 8 điểm trên địa bàn thành phố. Từ ngày 29.4, các lực lượng đã triển khai công tác lắp đặt, bảo vệ, bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, cứu thương và an toàn kỹ thuật tại các khu vực bắn.



Lực lượng dân quân hỗ trợ kiểm tra pháo, dây dẫn trước khi đấu nối ẢNH: THÚY LIỄU

Chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 51 năm đất nước thống nhất (30.4.1975 - 30.4.2026) sẽ diễn ra từ 21 giờ đến 21 giờ 15 tối nay 30.4.

Bộ Tư lệnh TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan triển khai công tác chuẩn bị tại các điểm bắn, từ lắp đặt hệ thống pháo đến kiểm tra kỹ thuật, bố trí lực lượng bảo vệ và phương án ứng phó sự cố.

Các quả pháo tầm cao được ghi tên, đánh số hiệu rõ ràng ẢNH: THÚY LIỄU

Trao đổi về công tác chuẩn bị, thiếu tá Nguyễn Văn Dũng, Trưởng ban Quân khí (Bộ Tư lệnh TP.HCM) cho biết từ ngày 29.4, các lực lượng đã tổ chức bảo vệ vòng ngoài tại các khu vực bắn pháo hoa. Lực lượng quân sự phối hợp công an, y tế, cứu hỏa và các đơn vị chức năng túc trực nhằm bảo đảm an toàn trong suốt quá trình lắp đặt, vận hành và kết thúc chương trình.

Theo thiếu tá Dũng, Bộ Tư lệnh TP.HCM đã huy động lực lượng từ Ban Chỉ huy quân sự các phường, xã liên quan, phối hợp Công an TP.HCM bảo đảm an ninh trật tự. Công tác bảo vệ được duy trì ở mức cao, nhất là tại các khu vực trung tâm, nơi dự kiến tập trung đông người dân theo dõi pháo hoa.

Cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh TP.HCM cẩn thận bố trí viên pháo vào ống phóng ẢNH: THÚY LIỄU

Các quả pháo tầm cao với nhiều màu sắc, hiệu ứng ánh sáng được đấu nối dây dẫn chắc chắn, cho vào bệ phóng trước giờ khai hỏa ẢNH: THÚY LIỄU

Theo kế hoạch, TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa tại 8 điểm, gồm 3 điểm tầm cao và 5 điểm tầm thấp.



Lực lượng dân quân tự vệ kiểm tra dây đấu nối của các quả pháo khi cho vào ống phóng ẢNH: THÚY LIỄU

Ba điểm bắn tầm cao gồm: khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh); trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương); quảng trường Công viên Bà Rịa (phường Bà Rịa).

Thiếu tá Nguyễn Văn Dũng kiểm tra thiết bị điều khiển tại trận địa pháo hoa trước giờ khai hỏa tối 30.4 ẢNH: THÚY LIỄU

Năm điểm bắn tầm thấp gồm: Công viên văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới); tòa tháp Saigon Marina IFC (phường Sài Gòn); khu biệt thự Kim Long - cầu Rạch Đỉa (xã Nhà Bè); khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ (xã Cần Giờ); khu di tích Địa đạo Củ Chi (xã An Nhơn Tây).

Tại phường An Khánh, khu vực đầu hầm sông Sài Gòn, công tác chuẩn bị được triển khai với hệ thống pháo tầm cao gồm 1.200 quả, 60 giàn tầm thấp và 10 giàn hỏa thuật. Đây là một trong những điểm bắn quan trọng ở khu vực trung tâm, được bố trí để phối hợp hiệu ứng với các điểm bắn tầm thấp lân cận.

Công tác đấu nối, kiểm tra hộp phát hỏa được các cán bộ thực hiện kỹ lưỡng, đảm bảo đúng kỹ thuật và an toàn ẢNH: THÚY LIỄU

Trong số các điểm bắn năm nay, tòa tháp Saigon Marina IFC là một điểm nhấn đáng chú ý. Đây là điểm bắn tầm thấp, sử dụng gần 12.000 ống pháo, chủ yếu là pháo tầm thấp và hỏa thuật, không sử dụng pháo tầm cao.

Thiếu tá Nguyễn Văn Dũng cho biết, so với những lần bắn trước, số lượng pháo tại điểm tòa tháp năm nay được tăng cường nhằm tạo hiệu ứng rực rỡ hơn trong dịp đại lễ 30.4. Việc bố trí được tính toán để người dân có thể quan sát màn trình diễn từ nhiều hướng.

Điểm bắn pháo hoa tại khu vực đầu hầm sông Sài Gòn được triển khai với hệ thống pháo tầm cao gồm 1.200 quả, 60 giàn tầm thấp và 10 giàn hỏa thuật ẢNH: THÚY LIỄU

Điểm mới trong thiết kế là hệ thống pháo trên tòa tháp được bố trí theo tạo hình cánh bướm. Thân tòa nhà được xem như trục thẳng đứng, pháo xòe ra hai bên, giúp hiệu ứng nhìn rõ hơn từ bốn phía.

Gia cố các ống phóng pháo hoa ẢNH: THÚY LIỄU

Ngoài các hiệu ứng quen thuộc như cây lúa, bông sen, cách sắp xếp pháo năm nay có nhiều thay đổi. Thay vì bắn luân phiên từng tầng, hệ thống pháo sẽ được kích hoạt đồng loạt trên 14 tầng, tạo cảm giác dồn dập và rực sáng hơn.

Tòa nhà Saigon Marina IFC sẽ là một điểm nhấn trong màn trình diễn pháo hoa tối 30.4 ẢNH: THÚY LIỄU

Một phần quan trọng trong công tác chuẩn bị tại tòa tháp Saigon Marina IFC là hệ thống âm thanh, ánh sáng và điều khiển đồng bộ. Theo thiếu tá Dũng, màn pháo hoa tại đây sẽ được trình diễn theo 4 bài nhạc, mỗi bài có thời lượng khác nhau. Bài cuối dài khoảng 3 phút, mang âm hưởng khí thế chiến thắng của ngày 30.4.

Âm thanh sẽ được phát dọc tòa nhà, kết hợp với pháo hoa và hệ thống đèn LED ma trận của tòa tháp. Hệ thống này đã được chạy thử vào ngày 28.4 để kiểm tra khả năng đồng bộ trước giờ trình diễn chính thức.