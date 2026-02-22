Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Mùng 6 tết, dâng hương tri ân các liệt sĩ biệt động Sài Gòn - Gia Định

Thúy Liễu
Thúy Liễu
22/02/2026 15:27 GMT+7

Ngày 22.2 (mùng 6 tết), Bộ Tư lệnh TP.HCM phối hợp Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến khối vũ trang - biệt động Sài Gòn - Gia Định tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm liệt sĩ biệt động Sài Gòn hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Tham dự buổi lễ có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP.HCM, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TP.HCM...

Lễ dâng hương các chiến sĩ biệt động được tổ chức trang trọng tại căn nhà số 499/20 Cách Mạng Tháng Tám, phường Hòa Hưng, TP.HCM. Ngôi nhà này trước đây là gara xe phục vụ hậu cần - kỹ thuật cho lực lượng biệt động Sài Gòn - Gia Định.

Hằng năm, vào mùng 6 tết, gia đình các thế hệ biệt động Sài Gòn - Gia Định cùng về đây làm lễ giỗ, dâng hương, dâng hoa, tưởng nhớ đến anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong các trận đánh vào những cơ quan đầu não của địch tại Sài Gòn năm 1968.

Mùng 6 tết, dâng hương tri ân các liệt sĩ biệt động Sài Gòn - Gia Định- Ảnh 1.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ biệt động Sài Gòn - Gia Định

ẢNH: T.L

Lễ dâng hương, lễ giỗ các anh hùng liệt sĩ biệt động Sài Gòn - Gia Định là ước nguyện của đại tá Nguyễn Đức Hùng (Tư Chu), Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Chỉ huy trưởng Biệt động thành và gia đình thân nhân các liệt sĩ. Đó như một lời nhắc nhở đồng đội còn sống và các thế hệ con cháu không được quên những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tại buổi lễ, ông Phan Xuân Biên, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM cho biết, lễ giỗ các anh hùng liệt sĩ biệt động Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định năm nay diễn ra trong không khí trang nghiêm, phấn khởi.

Mùng 6 tết, dâng hương tri ân các liệt sĩ biệt động Sài Gòn - Gia Định- Ảnh 2.

Lễ giỗ các chiến sĩ biệt động được tổ chức tại căn nhà số 499/20 Cách Mạng Tháng Tám, phường Hòa Hưng, TP.HCM

ẢNH: T.L

Sau nhiều năm chuẩn bị, với sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực UBND TP.HCM, Đảng ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM đã xây dựng bia tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ biệt động Sài Gòn - Gia Định trong khuôn viên Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM.

"Đây thực sự là lời tri ân đối với lực lượng biệt động Sài Gòn, thể hiện sự trân trọng sự thật lịch sử, sự tôn vinh đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong chiến dịch Xuân Mậu Thân 1968, giải quyết sự tồn đọng lịch sử kéo dài hơn nửa thế kỷ", ông Phan Xuân Biên nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 4.1, Bộ Tư lệnh TP.HCM phối hợp Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến khối vũ trang - biệt động Sài Gòn - Gia Định tổ chức lễ khánh thành bia tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ biệt động Sài Gòn - Gia Định anh dũng hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968.

Công trình bia tưởng niệm được Thành ủy, UBND TP.HCM chỉ đạo thực hiện, khởi công xây dựng ngày 3.2.2025 tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM (phường Long Bình).



