Nhiều hoạt động đặc biệt ý nghĩa tại Lễ hội Vì hòa bình năm 2026

Hôm nay 25.6, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ VH-TT-DL, Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo thông tin về Lễ hội Vì hòa bình năm 2026.

Ban tổ chức khẳng định, đây là chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch nhằm tôn vinh giá trị của hòa bình, tri ân các anh hùng liệt sĩ, đồng thời khẳng định nội lực và khát vọng vươn mình phát triển của vùng đất lửa Quảng Trị anh hùng.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị, Bộ VH-TT-DL, Bộ Ngoại giao chủ trì họp báo thông tin về Lễ hội Vì hòa bình năm 2026 ẢNH: THẢO PHẠM

Lễ hội Vì hòa bình năm 2026 với chủ đề "Từ ký ức đến tương lai - Quảng Trị vì hòa bình" sẽ khai mạc vào 20 giờ 10 ngày 4.7 tại Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1). Đây là hoạt động trung tâm mở đầu cho toàn bộ chuỗi sự kiện của lễ hội.

Hoạt động đặc biệt ý nghĩa tiếp theo là tổ chức thắp nến tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày thương binh, liệt sĩ (27.7) trên địa bàn toàn tỉnh và lễ thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn vào 20 giờ ngày 26.7 nhằm tri ân, tưởng niệm sự hy sinh, công lao đóng góp của các anh hùng ngã xuống vì độc lập tự do cho Tổ quốc.

Hoạt động này được tổ chức tại các nghĩa trang liệt sĩ, nhà tưởng niệm liệt sĩ trên toàn tỉnh và Bến hoa bờ Nam, sông Thạch Hãn, P.Quảng Trị.

Ngoài ra, điểm độc đáo là lễ hội khinh khí cầu dự kiến diễn ra vào tháng 11, khai mạc tại Thành cổ Quảng Trị và tổ chức trình diễn tại Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải và quảng trường Hồ Chí Minh với sự tham gia của các phi công, đội khinh khí cầu và nghệ nhân đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Lễ hội còn có hoạt động đáng chú ý là Concert quốc gia dự kiến tổ chức vào tháng 12, tại P.Đồng Hới.

Trước đó, trong khuôn khổ Lễ hội Vì hòa bình năm 2026, một trong những hoạt động chính đã được tổ chức, đó là Ngày hội đạp xe vì hòa bình, do tỉnh Quảng Trị phối hợp với Báo Thanh Niên tổ chức thành công vào các ngày 18 - 19.4, tại các di tích quốc gia đặc biệt là Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải và Thành cổ Quảng Trị.

Ngày hội đã thu hút hơn 500 vận động viên xe đạp thể thao không chuyên của các câu lạc bộ xe đạp thể thao các tỉnh, thành, ngành trong cả nước và đặc biệt là sự góp mặt của hơn 40 vận động viên quốc tế.

Ngày hội đạp xe vì hòa bình do tỉnh Quảng Trị phối hợp với Báo Thanh Niên tổ chức thành công ẢNH: HẢI PHONG

Thông qua hoạt động đạp xe kết nối các địa danh lịch sử, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, tri ân các thế hệ đi trước, nâng cao nhận thức cộng đồng về giá trị của hòa bình, thúc đẩy giao lưu văn hóa, thể thao và quảng bá tiềm năng du lịch của địa phương.

Hoạt động có ý nghĩa tiếp theo là Đêm nhạc Trịnh Công Sơn với chủ đề "Huyền thoại mẹ" đã diễn ra tối 20.6, tại quảng trường Bảo Ninh, P.Đồng Hới.

Bên cạnh các sự kiện chính, bầu không khí Lễ hội Vì hòa bình năm 2026 sẽ còn có chuỗi hoạt động hưởng ứng sôi nổi, đa dạng và giàu bản sắc như: giải chạy địa hình "Phong Nha Wild Trail" năm 2026; giải chạy Marathon quốc tế "Quang Tri Amazing Marathon"; triển lãm tranh của họa sĩ Lê Bá Đảng; các hoạt động kỷ niệm 100 năm cà phê Khe Sanh…

Khẳng định giá trị của hòa bình

Ông Hoàng Xuân Tân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, Trưởng ban tổ chức lễ hội, phát biểu tại họp báo, khẳng định: "Lễ hội nhằm tiếp tục khẳng định ý nghĩa và giá trị của hòa bình; tôn vinh tinh thần đoàn kết, hữu nghị, đồng thời lan tỏa thông điệp hòa bình đến nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế.

Lễ hội cũng là dịp để tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; quảng bá hình ảnh quê hương Quảng Trị đổi mới, năng động, giàu bản sắc cũng như giới thiệu tiềm năng, lợi thế về văn hóa, du lịch của tỉnh Quảng Trị; tạo cơ hội để các tổ chức, doanh nghiệp hợp tác, đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ông Hoàng Xuân Tân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, Trưởng ban tổ chức lễ hội, phát biểu tại họp báo ẢNH: THẢO PHẠM

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường đánh giá, các hoạt động của lễ hội "gửi đi một thông điệp sâu sắc: "Ký ức không chỉ là lời nhắc nhở về quá khứ, mà còn là nền tảng tinh thần để nuôi dưỡng hòa bình, vun đắp lòng bao dung và kiến tạo tương lai phát triển bền vững. Chính vì vậy, lễ hội không chỉ là một sự kiện văn hóa, mà tiếp tục là sự hưởng ứng, đóng góp thiết thực của Việt Nam đối với những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế nhằm thúc đẩy đối thoại, tăng cường hiểu biết và xây dựng một tương lai hòa bình, bền vững cho các thế hệ tương lai".

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại họp báo ẢNH: THẢO PHẠM

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông thay mặt lãnh đạo bộ đánh giá cao sự chủ động, quyết tâm của tỉnh Quảng Trị trong việc xây dựng và tổ chức lễ hội với quy mô quốc gia và quốc tế.

Chuỗi hoạt động phong phú của lễ hội, từ các chương trình nghệ thuật, thể thao, du lịch đến các hoạt động tri ân, giao lưu văn hóa, đều hướng tới mục tiêu tôn vinh giá trị của hòa bình, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tăng cường giao lưu, hợp tác và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Ban tổ chức lễ hội cũng nhấn mạnh: "Nếu có một nơi trên thế giới này mà mỗi tấc đất đều thấm đẫm cái giá của hòa bình, nơi mà tiếng vọng của quá khứ trở thành điểm tựa vững chắc cho tương lai, thì đó chính là Quảng Trị. Vì thế, lễ hội năm nay không chỉ là một chương trình nghệ thuật, mà là tiếng lòng tri ân sâu sắc, là lời khẳng định về một Quảng Trị đang vươn mình mạnh mẽ".

