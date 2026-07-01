Nghệ sĩ Phương Bình: 2 lần nhận tin mất người thân khi đang trên sân khấu

Nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ cơ duyên đến với nghệ thuật của ông bắt đầu từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường. Ban đầu, nam diễn viên tham gia các hoạt động diễn xuất chỉ vì thấy vui, nhưng rồi từ lúc nào không hay, niềm đam mê ánh đèn sân khấu đã thấm sâu vào ông. Phương Bình chia sẻ nghề diễn có một sức hút đến kỳ lạ, khiến bản thân dù có đôi lúc muốn buông bỏ nhưng cuối cùng vẫn không thể dứt ra.

Phía sau những vai diễn duyên dáng, nghệ sĩ Phương Bình trải qua không ít khó khăn khi theo nghề Ảnh: NSX

Nhớ lại thời học phổ thông, sau khi đọc tác phẩm Kép Tư Bền của nhà văn Nguyễn Công Hoan, Phương Bình không ngờ rằng cuộc đời mình sau này cũng trải qua những bi kịch tương tự. Bởi trong sự nghiệp, nam diễn viên đã 2 lần trải qua nỗi đau mất người thân ngay trước giờ bước lên sân khấu.

Lần thứ nhất là ngay khi vừa giới thiệu nhóm hài Phương Bình thì ông nhận tin má mất. Trong đầu diễn viên phim Quỷ nhập tràng 2 lúc đó chỉ nghĩ về đấng sinh thành, nhưng theo bản năng nghề nghiệp, ông vẫn phải diễn như một con rối để mang lại tiếng cười cho khán giả. Thời điểm đó, trong lòng ông chỉ mong tiết mục kết thúc thật nhanh để chạy về nhà.

Lần thứ hai, Phương Bình tiếp tục nhận được cuộc điện thoại xé lòng từ người cháu báo tin một người thân khác qua đời. Nén dòng lệ, ông cố gắng hoàn thành vai diễn của mình trước khi lao về với gia đình.

Ký ức từng khiến Phương Bình muốn bỏ nghề

Phương Bình bồi hồi nhớ lại quãng thời gian nản lòng muốn bỏ nghề, nhất là sau khi học xong và trở về phục vụ tại một đoàn kịch cấp tỉnh. Sau một đêm diễn kiệt sức, trong khi các diễn viên từ thành phố về được sắp xếp nghỉ ngơi tại khách sạn, thì anh em diễn viên địa phương phải trải chiếu ngủ tạm ngay trên bãi đất trống gần chợ vì trưởng đoàn báo hoàn cảnh khó khăn. Nằm giữa nền đất lạnh, nghe tiếng ồn ào của buổi chợ sớm, ông đã khóc vì tủi thân và muốn từ bỏ. Thế nhưng, nỗi nhớ nghề cồn cào cuối cùng lại kéo ông trở lại với sân khấu.

Nghệ sĩ Phương Bình tham gia Chuyện tối cùng sao, trải lòng về hành trình làm nghệ thuật Ảnh: NSX

Đối với Phương Bình, ông không phân biệt rạch ròi giữa diễn vì đam mê hay diễn vì cơm áo gạo tiền. Nam diễn viên quan niệm hai yếu tố này phải luôn song hành. Khi đã nhận đồng tiền từ mồ hôi xương máu của khán giả, người nghệ sĩ phải có trách nhiệm cống hiến.

Vốn có gốc là một diễn viên hài, Phương Bình ít khi có cơ hội thử sức với các vai bi kịch thuần túy. Tuy nhiên, ông cũng để lại dấu ấn đậm nét với vai người cha cờ bạc đổ nợ trong bộ phim Bóng của thị thành. Từ vai diễn này, nam nghệ sĩ tự rút ra bài học cho bản thân là phải sống đúng đắn, tránh gây ra những hậu quả tai hại như nhân vật mình đảm nhận.