Nghệ sĩ Hoàng Trinh đóng phim về nạn lừa đảo 'việc nhẹ lương cao'

Thạch Anh
Thạch Anh
24/12/2025 07:47 GMT+7

Chiều 23.12, sự kiện công bố phim điện ảnh Thiên đường máu diễn ra ở TP.HCM, quy tụ dàn diễn viên như Hoàng Trinh, Hạnh Thúy, Quang Tuấn, Hoài Lâm, Hoàng Yến… Đây là tác phẩm thuộc thể loại tâm lý - hành động, do Hoàng Tuấn Cường làm đạo diễn. Phim dự kiến ra rạp vào ngày 30.12.

Trong dàn diễn viên, sự góp mặt của nghệ sĩ Hoàng Trinh được mọi người quan tâm. Khi được hỏi về vai diễn trong phim, nữ diễn viên bộc bạch trước đó cô từng xem các thông tin liên quan đến nạn lừa đảo. Đây cũng là chất liệu để cô có thêm cảm xúc khi hóa thân thành một người mẹ chịu nỗi đau vì con trai rơi vào bẫy "việc nhẹ lương cao".

Nghệ sĩ Hoàng Trinh đóng phim về nạn lừa đảo 'việc nhẹ lương cao' - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Hoàng Trinh chia sẻ về vai diễn trong Thiên đường máu

Ảnh: Thạch Anh

"Tôi thấy đau đớn nếu là một người mẹ nhìn thấy con đi làm mà không trở về. Ai cũng muốn có công việc thật tốt, nhưng không may rơi vào cảnh bị lừa đảo. Khi theo dõi dự án này, tôi nghĩ mọi người sẽ có sự cảnh giác để tránh những trường hợp đau lòng", nghệ sĩ Hoàng Trinh bày tỏ.

Trong vai trò đạo diễn, Hoàng Tuấn Cường cho biết đây là dự án khó mà anh và các cộng sự ấp ủ suốt nhiều năm. Thậm chí từng có thời điểm đạo diễn nghĩ sẽ khó vượt qua được những thử thách trong quá trình thực hiện. Theo Hoàng Tuấn Cường, ở từng phân cảnh, anh và các diễn viên phải căng mình, tập trung cao độ để có thể hoàn thành cảnh quay, truyền tải thông điệp phim đến khán giả.

Nghệ sĩ Hạnh Thúy đảm nhận vai trò biên kịch của phim chia sẻ trước đây đã từng trăn trở về đề tài này nên khi được Hoàng Tuấn Cường ngỏ ý, cô quyết định đồng hành. Nhận thấy đây là đề tài lớn và là thực trạng không chỉ diễn ra gần đây, Hạnh Thúy mong muốn góp tiếng nói để cảnh tỉnh mọi người.

