Nghệ sĩ Hồng Đào tiết lộ cuộc sống và sức khỏe ở tuổi 62

Nghệ sĩ Hồng Đào giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ tận hưởng tuổi xế chiều

Ảnh: FBNV

Vừa qua, nghệ sĩ Hồng Đào thu hút sự quan tâm khi góp mặt trong buổi giới thiệu dự án điện ảnh Linh miêu. Trong phim, nữ nghệ sĩ vào vai Mệ Bích, người phụ nữ uy quyền nhất trong gia tộc Dương Phúc. Vai diễn của Hồng Đào có diễn biến tâm lý, cảm xúc phức tạp nên cô phải dành thời gian nghiên cứu kỹ kịch bản. Bên cạnh đó, nữ nghệ sĩ phải học nói giọng Huế cho phù hợp với nhân vật.

Nữ nghệ sĩ chia sẻ: "Một trong những yếu tố thuyết phục tôi tham gia dự án là vì phim khai thác về văn hóa truyền thống của Việt Nam. Bên cạnh đó, vai diễn này mang đến nhiều cung bậc cảm xúc, có những phân đoạn nặng về tâm lý mà người diễn viên muốn thể hiện. Đây là một bộ phim kinh dị, điều quan trọng nhất là khi phim chiếu, khán giả phải tin vào câu chuyện. Chính vì thế, tôi cố gắng mang tâm lý thật của mình vào từng cảnh quay".

Nữ nghệ sĩ diện trang phục mang nét truyền thống đặc trưng của văn hóa Huế Ảnh: ĐPCC

Ở tuổi ngoài 60, Hồng Đào nói cô chỉ chọn những dự án mình thích để tham gia. Cô quan niệm, với người nghệ sĩ, không niềm vui nào bằng được nhận vai diễn hay, khiến khán giả yêu thích. Nữ nghệ sĩ bày tỏ sự công nhận từ công chúng chính là động lực để cô nỗ lực hơn trong sự nghiệp.

Về cuộc sống cá nhân, Hồng Đào cho biết cô đang sống vui khỏe. Sau khi trải qua biến cố sức khỏe vào năm ngoái và phải tạm ngưng hoạt động nghệ thuật, sức khỏe của nữ nghệ sĩ hiện đã ổn định, cho phép cô thoải mái theo đuổi đam mê. Thời gian qua, Hồng Đào thường xuyên di chuyển giữa Việt Nam và Mỹ vì công việc, kết hợp thăm người thân, du lịch. Dù ở đâu, cô cũng không quên cập nhật cuộc sống hằng ngày để duy trì kết nối với các con.

Nữ nghệ sĩ chia sẻ: "Thật sự mỗi lần về đây đóng phim thời gian dài thì tôi cũng nhớ các con. Nhưng tôi hoàn toàn yên tâm vì các con đều đã trưởng thành, có công việc và thú vui riêng. Chúng tôi có một nhóm chat chung, khi có chuyện gì hay lại nhắn vào đó, trò chuyện với nhau mỗi ngày. Nhờ nhóm chat mà ba mẹ con dù ở xa nhau nhưng vẫn giữ được sự kết nối, biết được cuộc sống của nhau, biết ai đang ở đâu, làm gì".

Hồng Đào được khen tươi tắn, trẻ trung ở tuổi ngoài 60 Ảnh: FBNV

Diễn viên 6X kể khi quay dự án Linh miêu, cô gửi hình ảnh nhân vật của mình cho các con xem. Các con của nữ nghệ sĩ bày tỏ rất thích thú: "Oh my God, it's so cool" (tạm dịch: Trời ơi, ngầu quá, đỉnh quá) và mong thưởng thức tác phẩm mới của mẹ. Nữ nghệ sĩ nói thêm, cô đang tranh thủ hoàn thành công việc để kịp về Mỹ đón Giáng sinh và ăn tết cùng gia đình.

Để đảm bảo cho lịch trình di chuyển liên tục, Hồng Đào cho biết cô luôn chú trọng chăm sóc sức khỏe, ăn uống lành mạnh. Nữ nghệ sĩ có thói quen ăn, ngủ nghỉ đúng giờ, tập thể dục đều đặn mỗi ngày. "Cuộc sống của tôi hiện tại khá ổn, tôi được làm những việc mình thích. Trong công việc, tôi luôn dồn hết sức, trách nhiệm để hoàn thành. Mỗi khi hoàn thành xong một dự án, tôi lại dành thời gian để thư giãn, vui chơi cùng bạn bè, đi du lịch... rồi về lại Mỹ đoàn tụ gia đình. Thật sự 2024 là một năm rất bận rộn và may mắn với tôi", cô bộc bạch.