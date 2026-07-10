Kiều Chinh tên thật Nguyễn Thị Chinh, sinh năm 1937 tại Hà Nội. Tuổi thơ của bà gắn với những mất mát khi mẹ qua đời năm 1945. Sau Hiệp định Genève năm 1954, bà theo gia đình người quen di cư vào miền Nam. Hai năm sau, cơ duyên điện ảnh tìm đến bà khi đạo diễn Lê Dân phát hiện vẻ đẹp của cô gái trẻ Bắc trong một buổi tiệc và mời tham gia bộ phim Hồi chuông Thiên Mụ (1957). Vai diễn đầu tay nhanh chóng đưa Kiều Chinh trở thành gương mặt được yêu thích trên màn ảnh.

Thập niên 1960 là thời kỳ rực rỡ nhất của bà tại Sài Gòn. Kiều Chinh liên tiếp ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm như Mưa rừng, Ngàn năm mây bay, Người tình không chân dung hay Hè muộn. Không được đào tạo bài bản về diễn xuất, bà chinh phục khán giả bằng lối diễn tự nhiên, giàu cảm xúc, lấy trải nghiệm cuộc sống để tạo chiều sâu cho nhân vật.

Những hình ảnh hiếm hoi của nghệ sĩ Kiều Chinh thời trẻ Ảnh: NVCC

Không chỉ thành công trong nước, Kiều Chinh còn là một trong số ít diễn viên Việt Nam thường xuyên tham dự các liên hoan phim quốc tế trước năm 1975. Năm 1971, bà đoạt giải Ảnh hậu Á Châu, cột mốc quan trọng đưa tên tuổi điện ảnh Việt vươn ra khu vực. Ba năm sau, bà tiếp tục được vinh danh ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Sau năm 1975, Kiều Chinh định cư tại Mỹ và tiếp tục theo đuổi nghệ thuật. Vai diễn người mẹ Suyuan trong bộ phim The Joy Luck Club (1993) giúp bà chạm đến trái tim khán giả toàn cầu. Năm 2003, tạp chí Entertainment Weekly xếp bà vào danh sách 50 diễn viên có màn trình diễn lấy nước mắt khán giả nhiều nhất lịch sử điện ảnh - là diễn viên gốc Á duy nhất góp mặt trong bảng xếp hạng.

Nghệ sĩ Kiều Chinh: 'Điện ảnh với tôi là hơi thở'

Cuộc đời nghệ sĩ Kiều Chinh: Từ minh tinh Sài thành đến biểu tượng điện ảnh Việt tại Hollywood

Ở tuổi 89, Kiều Chinh vẫn miệt mài với điện ảnh. Năm 2026, bà trở lại Việt Nam cùng bộ phim Chiếc kén, tham dự Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV). Tại đây, bà được Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ trao tặng kỷ niệm chương Screen Exellence Merit vì thành tựu diễn xuất và nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt gần 70 năm làm nghề với hơn 100 vai diễn. Chia sẻ về hành trình làm nghề, nữ nghệ sĩ nói: "Điện ảnh đối với tôi là hơi thở, là lẽ sống. Điều khiến tôi hạnh phúc nhất là ở tuổi này, tôi vẫn còn được làm việc, vẫn còn được cống hiến".

Từ minh tinh của màn bạc Sài Gòn đến biểu tượng điện ảnh Việt trên đất Mỹ, hành trình của Kiều Chinh không chỉ phản chiếu lịch sử của một đời nghệ sĩ mà còn là câu chuyện về nghị lực, đam mê và tình yêu bền bỉ dành cho điện ảnh.