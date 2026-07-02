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Cách nhà sản xuất 'Chiếc kén' xử lý vai của Trương Ngọc Ánh
Video Giải trí

Cách nhà sản xuất 'Chiếc kén' xử lý vai của Trương Ngọc Ánh

Diệu Tú - Hy Quang
Sau khi Trương Ngọc Ánh dính vào pháp đình, những thông tin xoay quanh bộ phim Chiếc kén do cô tham gia sản xuất kiêm diễn viên cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2026, đoàn phim chia sẻ thẳng thắn về quá trình xử lý vai diễn này.

Chiếc kén là dự án điện ảnh Trương Ngọc Ánh tham gia với vai trò nhà sản xuất kiêm diễn viên trước khi bị bắt vào tháng 10.2025. Sau thời gian hoàn thiện hậu kỳ, bộ phim được giới thiệu tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng DANAFF lần thứ IV, đồng thời tranh giải hạng mục Phim châu Á cùng với 12 tác phẩm khác.

Cách nhà sản xuất 'Chiếc kén' xử lý vai của Trương Ngọc Ánh - Ảnh 1.

Đoàn làm phim Chiếc kén tại DANAFF IV

ẢNH: BTC

Tại sự kiện ra mắt trong khuôn khổ LHP, ê-kíp tiết lộ quá trình hậu kỳ được thực hiện với nhiều công nghệ hiện đại để hoàn thiện vai người mẹ do Trương Ngọc Ánh đảm nhận. Cụ thể, đoàn phim kết hợp AI, CGI (mô phỏng hình ảnh) và ADR (thu âm lại lời thoại) nhằm xử lý hình ảnh, âm thanh và biểu cảm của nhân vật này.

Theo ê-kíp, việc ứng dụng công nghệ được cân nhắc kỹ lưỡng và là quyết định của nhà sản xuất. Mục tiêu là đảm bảo câu chuyện được truyền tải trọn vẹn, giữ tính chân thật của nhân vật, đồng thời tôn trọng bối cảnh văn hóa Việt Nam. Phía đoàn phim khẳng định mọi điều chỉnh trong quá trình hậu kỳ đều phục vụ chất lượng nghệ thuật của tác phẩm, không để các yếu tố bên ngoài làm ảnh hưởng đến giá trị cốt lõi mà bộ phim muốn truyền tải.

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