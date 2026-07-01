Nhan Phúc Vinh kể hành trình vào vai nhà vô địch Olympic Hoàng Xuân Vinh

Nhan Phúc Vinh áp lực vào vai xạ thủ

Sau bộ phim Ốc mượn hồn, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ tiếp tục giới thiệu dự án điện ảnh mới mang tên Viên đạn cuối cùng tại sự kiện nằm trong khuôn khổ Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV. Bộ phim tái hiện hành trình chinh phục tấm huy chương vàng Olympic Rio 2016 của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh tại Brazil. Trong tác phẩm, diễn viên Nhan Phúc Vinh đảm nhận vai nam chính.

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ và dàn diễn viên phim Viên đạn cuối cùng Ảnh: ĐPCC

Viên đạn cuối cùng là dự án hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc, với sự tham gia của nhà sản xuất Patrick Park cùng dàn diễn viên gồm Lee Kyung Young, Lee Jung Eun, Jung Il Woo, Nhan Phúc Vinh, Thanh Hương, Lương Gia Huy... Tại buổi họp báo, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh cho biết việc tái hiện hình ảnh vận động viên bắn súng trên màn ảnh là thử thách không nhỏ. Theo anh, đây là môn thể thao đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối, tính kỷ luật cao và khả năng kiểm soát tâm lý trong từng khoảnh khắc. Vì vậy, nam xạ thủ đánh giá cao tinh thần cầu thị cũng như sự nỗ lực của Nhan Phúc Vinh trong suốt quá trình chuẩn bị cho vai diễn.

Đại tá, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh sinh năm 1974, tốt nghiệp Trường Sĩ quan Công binh. Năm 26 tuổi, anh được triệu tập vào đội tuyển bắn súng quốc gia và có 24 năm liên tục tập luyện và liên tục tham gia các giải đấu lớn. Năm 2016, Hoàng Xuân Vinh đi vào lịch sử thể thao Việt Nam khi giành huy chương vàng nội dung 10m súng ngắn hơi nam tại Olympic Rio (Brazil) đồng thời lập kỷ lục Olympic. Cũng tại kỳ thế vận hội này, anh giành thêm huy chương bạc ở nội dung 50m súng ngắn. Trước đó, Hoàng Xuân Vinh từng sở hữu nhiều huy chương vàng tại nhiều kỳ SEA Games cùng hai huy chương vàng Cúp bắn súng thế giới vào các năm 2013 và 2014.

Năm 2021, Hoàng Xuân Vinh chính thức giã từ sự nghiệp thi đấu đỉnh cao và chuyển sang công tác huấn luyện tại đội tuyển bắn súng Việt Nam. Cuối năm 2023, HLV Hoàng Xuân Vinh rời đội tuyển quốc gia, trở về đảm nhiệm cương vị trưởng bộ môn bắn súng tại Trung tâm Thể thao Quân đội (Bộ Quốc phòng).