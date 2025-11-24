Nghệ sĩ Mai Trần chật vật mưu sinh ở tuổi 71, tiếc nuối khi rời sân khấu

Giã từ sân khấu, nam nghệ sĩ phụ vợ đi giao hàng để trang trải cuộc sống ở tuổi ngoài 70 Ảnh: FBNV

Mới đây, nhóm Ngũ Long Du Ký gồm nghệ sĩ Phi Phụng và Phương Dung đã đến thăm gia đình nghệ sĩ Mai Trần tại Nhơn Trạch (Đồng Nai). Trong cuộc trò chuyện với đồng nghiệp, nam nghệ sĩ có những trải lòng về cuộc sống hiện tại, sau khi rời ánh đèn sân khấu.

Theo chia sẻ của người bạn đời, nghệ sĩ Mai Trần từng trải qua ca phẫu thuật tim mạch vào năm 2019 với nhiều can thiệp phức tạp. Sau ca mổ, sức khỏe ông duy trì được vài năm nhưng thời gian gần đây bắt đầu giảm sút, xuất hiện các triệu chứng chóng mặt, mất thăng bằng và suy giảm trí nhớ. Điều này khiến nam nghệ sĩ không thể đảm nhận các vai diễn như trước, đành gác lại niềm đam mê phim ảnh.

Dù vậy, nam diễn viên Những nẻo đường phù sa vẫn lựa chọn làm việc để phụ vợ trang trải chi phí sinh hoạt. Công việc chính của vợ chồng ông hiện là bán đồ ăn online, chủ yếu các món do vợ nghệ sĩ tự làm. Buổi tối, vợ ông chuẩn bị hàng, ban ngày, hai vợ chồng chia nhau đi giao cho khách. "Những đơn lớn thì tôi đi giao chính, anh Mai Trần chỉ đi những chỗ gần để vận động cho thoải mái", vợ ông cho biết.

Tuy nhiên, do muốn giảm chi phí thuê người giao hàng, nghệ sĩ Mai Trần thường tự chạy xe máy đi giao xa. Có hôm ông chạy từ Nhơn Trạch đến Hóc Môn để giao vài ký gà ủ muối, nhưng số tiền lời chưa tới 100.000 đồng. Trong một lần khác, ông bị khách "bom hàng", chạy gần 30 km giữa trời mưa nhưng đến nơi không liên lạc được. Cuối cùng, ông phải mang đồ trở về.

Nghệ sĩ Mai Trần trải lòng về việc vắng bóng trên màn ảnh

Ở tuổi xế chiều, vợ luôn là người đồng hành và chăm sóc nam nghệ sĩ Ảnh: FBNV

Chia sẻ về thời gian rời xa sân khấu, nghệ sĩ một thời của đoàn Kim Cương cho biết bản thân vẫn rất nhớ nghề, nhớ cảm giác đứng dưới ánh đèn và tương tác với khán giả. Thế nhưng, sức khỏe nam nghệ sĩ không cho phép nên ông đành gác lại niềm đam mê. "Tôi mê nghề lắm, nhưng giờ nhớ câu trước quên câu sau, diễn thì không dám", ông chia sẻ. Di chứng trí nhớ giảm khiến ông không thể học thoại, cũng không thể đảm nhận các vai dài hơi, dù đôi lúc vẫn được mời tham gia dự án nhỏ.

Dù không còn thường xuyên xuất hiện trước công chúng, nghệ sĩ Mai Trần vẫn nhận được sự quan tâm của bạn bè và đồng nghiệp. Một số nghệ sĩ đã hỗ trợ ông tham gia các buổi giao lưu nhỏ, giúp ông giữ tinh thần và duy trì kết nối với nghề. Các hoạt động này không mang lại thu nhập đáng kể nhưng giúp Mai Trần vơi đi nỗi nhớ sân khấu và cảm giác cô đơn trong giai đoạn rời xa ánh đèn.

Nghệ sĩ Phi Phụng, người nhiều lần thăm hỏi và hỗ trợ Mai Trần, chia sẻ thêm với chúng tôi: "Anh đam mê nghề lắm nhưng không nhớ thoại được nữa nên không dám trở lại. Thấy hoàn cảnh anh vậy tôi cũng buồn".

Theo nữ nghệ sĩ, dù vất vả, nghệ sĩ Mai Trần vẫn may mắn khi có vợ đồng hành và giữ được mái nhà nhỏ để ổn định cuộc sống. Sau các video lan tỏa trên mạng xã hội, nhiều khán giả biết đến hoàn cảnh của ông và đặt hàng để ủng hộ, giúp công việc bán hàng online của vợ chồng ông đỡ khó khăn hơn.

Tuy vậy, Phi Phụng vẫn lo lắng khi thấy đàn anh thường xuyên tự chạy xe đi giao hàng xa trong khi sức khỏe không còn tốt. "Anh thích đi làm lắm, cứ muốn tự đi giao nhưng nguy hiểm. Tụi tôi chỉ mong anh hạn chế chạy xa để đảm bảo an toàn", cô nói.

Nghệ sĩ Mai Trần sinh năm 1954, là gương mặt gạo cội ở các đoàn kịch như Kim Cương, Kịch Sài Gòn. Ông được biết đến qua các tác phẩm Những nẻo đường phù sa, Sống trong sợ hãi, Trận đấu cuối cùng, Bố già, Đất rừng phương Nam... Hiện tại, nam nghệ sĩ đang tạm dừng hoạt động nghệ thuật sau biến cố sức khoẻ.